Super Bowl sin bombas: perros entrenados se asegurarán de que no haya peligro por explosivos

Estados Unidos está próximo a vivir uno de los espectáculos deportivos más importantes que tendrán lugar este año en el territorio norteamericano.

Pese a eso, en medio de un espectáculo en el que la afluencia de personas será masiva, es relevante velar por la seguridad de los asistentes.

Es por eso que se ha dispuesto de diferente personal para este fin, incluyendo caninos especializados en la detección de artefactos explosivos, con el objetivo de impedir que se presente alguna amenaza de este tipo.

Los perros dispuestos para esta labor fueron entrenados por el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

De acuerdo con la información disponible, esta medida se implementa como parte de los protocolos nacionales que han sido dispuestos para eventos masivos como el Super Bowl.

Super Bowl paraliza Estados Unidos. Foto: Getty Images

Los operativos realizados están concentrados en diferentes localidades de Santa Clara y San Francisco, e incluyen distintos espacios públicos, así como hoteles y zonas circundantes al estadio.

Todo esto se logra con una articulación conjunta de varias instituciones como la Policía de San Francisco, el FBI y la Policía Estatal de California, según indica el medio de comunicación Infobae.

Hay que precisar que el espectáculo se etiqueta como un “evento nacional de seguridad especial”, por lo que es importante extremar cuidados dada la magnitud del evento.

Este tipo de medidas que utilizan perros entrenados no es reciente, pues hay registro de larga data en el que se emplean animales para asegurar que no haya presencia de explosivos en distintos lugares.

Por ejemplo, estos se pueden ver en universidades, centros comerciales, parqueaderos, entre muchos otros espacios que optan por los animales como apoyo para salvaguardar la integridad de las personas.

Super Bowl tendrá la presentación del cantante Bad Bunny. Foto: Getty Images

Este evento deportivo no solo es importante en materia deportiva, sino que también se ha configurado como uno muy relevante culturalmente. Tendrá como centro del espectáculo el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks; sin embargo, también hay artistas que estarán encargados del show musical.

Green Day y Bad Bunny son los artistas a los que se les encomendó la labor de abrir y de hacer el show de medio tiempo, respectivamente.

Esta también ha sido una cita muy esperada por distintas marcas: muchas de ellas preparan comerciales con celebridades que buscan cautivar a su público y atraer nuevos clientes para potencializar su mercado.

Con esta edición del Super Bowl se alcanza la número 60, que sin lugar a dudas se ha configurado como una de las citas anuales más importantes para millones de estadounidenses.