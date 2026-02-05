Estados Unidos

Super Bowl sin bombas: perros entrenados se asegurarán de que no haya peligro por explosivos

Se ha dispuesto para el Super Bowl un equipo de caninos especializados para la protección del evento ante cualquier artefacto explosivo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

5 de febrero de 2026, 3:16 p. m.
Protocolos de seguridad para el gran evento deportivo.
Protocolos de seguridad para el gran evento deportivo. Foto: Boston Globe via Getty Images

Estados Unidos está próximo a vivir uno de los espectáculos deportivos más importantes que tendrán lugar este año en el territorio norteamericano.

Pese a eso, en medio de un espectáculo en el que la afluencia de personas será masiva, es relevante velar por la seguridad de los asistentes.

Es por eso que se ha dispuesto de diferente personal para este fin, incluyendo caninos especializados en la detección de artefactos explosivos, con el objetivo de impedir que se presente alguna amenaza de este tipo.

Wizards hacen el movimiento de la temporada con Anthony Davis en la NBA: intercambian un jugador a cambio de ocho

Los perros dispuestos para esta labor fueron entrenados por el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

Estados Unidos

Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina que vale más de 1000 millones de dólares

Estados Unidos

Su salario extra y el IRS: ¿cómo impacta la nueva ley el bolsillo de los norteamericanos?

Estados Unidos

Anuncian retiro de brownies Chips Ahoy! en Estados Unidos por riesgo de asfixia; esto es lo que se sabe

Estados Unidos

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump impulsa investigación federal contra Nike por presunta discriminación a trabajadores blancos

Estados Unidos

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Estados Unidos

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Mundo

Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

De acuerdo con la información disponible, esta medida se implementa como parte de los protocolos nacionales que han sido dispuestos para eventos masivos como el Super Bowl.

x
Super Bowl paraliza Estados Unidos. Foto: Getty Images

Los operativos realizados están concentrados en diferentes localidades de Santa Clara y San Francisco, e incluyen distintos espacios públicos, así como hoteles y zonas circundantes al estadio.

Todo esto se logra con una articulación conjunta de varias instituciones como la Policía de San Francisco, el FBI y la Policía Estatal de California, según indica el medio de comunicación Infobae.

Hay que precisar que el espectáculo se etiqueta como un “evento nacional de seguridad especial”, por lo que es importante extremar cuidados dada la magnitud del evento.

Este tipo de medidas que utilizan perros entrenados no es reciente, pues hay registro de larga data en el que se emplean animales para asegurar que no haya presencia de explosivos en distintos lugares.

Por ejemplo, estos se pueden ver en universidades, centros comerciales, parqueaderos, entre muchos otros espacios que optan por los animales como apoyo para salvaguardar la integridad de las personas.

x
Super Bowl tendrá la presentación del cantante Bad Bunny. Foto: Getty Images

Este evento deportivo no solo es importante en materia deportiva, sino que también se ha configurado como uno muy relevante culturalmente. Tendrá como centro del espectáculo el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks; sin embargo, también hay artistas que estarán encargados del show musical.

Green Day y Bad Bunny son los artistas a los que se les encomendó la labor de abrir y de hacer el show de medio tiempo, respectivamente.

Esta también ha sido una cita muy esperada por distintas marcas: muchas de ellas preparan comerciales con celebridades que buscan cautivar a su público y atraer nuevos clientes para potencializar su mercado.

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

Con esta edición del Super Bowl se alcanza la número 60, que sin lugar a dudas se ha configurado como una de las citas anuales más importantes para millones de estadounidenses.

Más de Estados Unidos

x

Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina que vale más de 1000 millones de dólares

Edificio del IRS, donde se definen las normas fiscales que afectan tus horas extra (Foto : J. David Ake/Getty Images)

Su salario extra y el IRS: ¿cómo impacta la nueva ley el bolsillo de los norteamericanos?

x

Anuncian retiro de brownies Chips Ahoy! en Estados Unidos por riesgo de asfixia; esto es lo que se sabe

xx

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Nike bajo investigación federal por presunta discriminación contra empleados blancos.

Gobierno de Donald Trump impulsa investigación federal contra Nike por presunta discriminación a trabajadores blancos

x

Super Bowl sin bombas: perros entrenados se asegurarán de que no haya peligro por explosivos

x

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Donald Trump y un agente del ICE

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

Los anuncios del Super Bowl 2026 capturan la atención con creatividad, estrellas y momentos memorables.

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

Noticias Destacadas