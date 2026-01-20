Estados Unidos

Taxi acuático gratuito en Miami busca descongestionar el acceso al centro urbano: promete cambiar para siempre el tráfico

Miami Beach estrena taxi acuático gratuito para reducir el tráfico y mejorar la movilidad urbana.

Margarita Briceño Delgado

20 de enero de 2026, 3:24 p. m.
El nuevo servicio de taxis acuáticos promete solucionar los problemas de movilidad de Miami.
El nuevo servicio de taxis acuáticos promete solucionar los problemas de movilidad de Miami. Foto: Foto: Jeff Greenberg/Universal Images Group vía Getty Images

Miami Beach puso en marcha un servicio gratuito de taxi acuático que ya opera entre la isla y el centro de Miami, con viajes rápidos, frecuentes y sin tráfico terrestre.

La iniciativa busca aliviar la congestión crónica en los accesos a la ciudad y ofrecer una opción de transporte más eficiente y sostenible.

El nuevo servicio de taxis acuáticos que sorprende a Miami

Miami Beach oficializó el inicio de su nuevo servicio gratuito de taxi acuático, una iniciativa que busca aliviar décadas de congestión vehicular en la principal ruta entre la isla y el centro de Miami.

El servicio in costo al usuario comenzó el 20 de enero de 2026, con una ceremonia inaugural en Maurice Gibb Memorial Park.

Esto marca el inicio de operaciones regulares entre ese punto y el Venetian Marina & Yacht Club, también conocido como Sea Isle Marina en Miami.

De acuerdo a lo que se anuncia en el medio Axios Miami, la ciudad aprobó un contrato de cinco años con Water Taxi of Miami Beach, empresa vinculada a operaciones acuáticas en otros condados, para ejecutar esta ruta.

¿Cómo funcionará el nuevo transporte acuático de Miami?

Durante los días laborales, las embarcaciones de 40 pies zarpan aproximadamente cada hora entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m., y cada 30 minutos hasta las 7:30 p.m.

El trayecto dura cerca de 20 minutos sin interrupciones de tráfico terrestre y cada bote tiene capacidad para alrededor de 55 pasajeros.

Las autoridades locales sostienen que el servicio no solo es un atractivo turístico, sino una alternativa real al atascamiento cotidiano, especialmente en horas pico sobre el MacArthur Causeway, el puente que conecta Miami Beach con Miami.

Aunque inicialmente no habrá servicio los fines de semana, funcionarios han señalado que futuras expansiones podrían incluir rutas a lo largo de Indian Creek u otros tramos costeros, si se asegura financiación adicional.

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, describió el proyecto como una iniciativa transformadora para la ciudad.

Este medio será capaz de mitigar la congestión con un enfoque de transporte más limpio y de mejorar la calidad de vida tanto de residentes como de visitantes.

Según el diario en mención, el lanzamiento responde al éxito de servicios temporales similares que operaron durante eventos de alto tráfico como Art Week y Art Basel, donde la demanda superó las expectativas y probó la viabilidad de un sistema acuático regular.

Con un presupuesto de alrededor de 1.2 millones de dólares para este año fiscal, financiado en parte por una subvención estatal, la ciudad también busca integrar el taxi acuático con otros medios de transporte sin costo.

El nuevo servicio de taxis acuáticos promete solucionar los problemas de movilidad de Miami.

