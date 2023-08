Terror en Maui: la gente se lanza al mar para escapar de voraces incendios forestales

“La gente está saltando al agua para evitar el fuego”, dijo el mayor general del Ejército estadounidense Kenneth Hara para la cadena informativa Hawaii News Now . “La Guardia Costera está brindando apoyo”, acotó.

Habitantes de Lahaina contemplan las llamas. Se pronosticó que los vientos fuertes y la baja humedad, condiciones que favorecen los incendios, continuarían hasta el miércoles por la tarde. (Alan Dickar via AP). | Foto: AP

Once desaparecidos en Francia tras un incendio en una casa de veraneo para discapacitados

Debido a las ráfagas, los helicópteros no podían echar agua sobre las llamas ni determinar la extensión de los incendios. (Alan Dickar via AP). | Foto: AP

“El 911 no funciona. El servicio de telefonía móvil no funciona. El servicio telefónico no funciona”, le dijo Luke, a CNN este miércoles por la mañana.