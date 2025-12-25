Estados Unidos

Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

Trump celebra la Navidad en su propiedad de Florida.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
25 de diciembre de 2025, 8:18 p. m.
Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje de Navidad en sus redes sociales, en el que aprovechó para arremeter contra sus oponentes y el Partido Demócrata de su país.

“Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que hace todo lo posible por destruir nuestro país, pero que está fracasando estrepitosamente”, escribió el mandatario en su perfil de X el miércoles, 24 de diciembre, en la noche.

“Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en el deporte femenino, personas transgénero para todos ni una aplicación de la ley débil”, agregó, en referencia a que, desde que regresó a la Casa Blanca, ha fortalecido las leyes migratorias de su país, bajo la promesa de expulsar a todos los extranjeros que residen de manera irregular en su territorio.

Además, implementó leyes para que las personas transgénero no puedan competir en los equipos deportivos del sexo al que cambiaron. Su Gobierno ha impulsado medidas para que los menores de edad no puedan cambiar u sexo de nacimiento, y otras iniciativas que restringen avances de las personas trans en Estados Unidos.

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Noticias Estados Unidos

Los nombres de bebés que ahora lideran la lista en Nueva York, Estados Unidos: así la ciudad redefine sus preferencias

Noticias Estados Unidos

Las impactantes imágenes que dejan las intensas lluvias e inundaciones repentinas que golpean el sur de California

Noticias Estados Unidos

Estos son los vuelos y rutas aéreas con más retrasos a final de año en Estados Unidos: alerta a miles de viajeros por largas demoras

Noticias Estados Unidos

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

Deportes

Así podrá ver al rapero Snoop Dogg en la NBA desde el 5 de enero: esta es la nueva faceta del cantante

Deportes

Travis Kelce se iría de Kansas City Chiefs: este sería su último partido y las razones de su retiro

Loterías

Nuevo millonario en Estados Unidos durante Navidad: Powerball dejó ganador que se llevará más de 1.800 millones de dólares

Trump responde a los niños en Navidad y causa polémica con respecto a Papá Noel: “Queremos asegurarnos de que no esté infiltrado”

“Lo que sí tenemos es un mercado bursátil récord y planes de jubilación 401K, las cifras de delincuencia más bajas en décadas, cero inflación y, ayer, un PIB del 4.3 %, dos puntos mejor de lo esperado”, continuó alardeando de su administración, que lleva un poco más de nueve meses.

El presidente aprovechó para alardear de sus logros.
El presidente aprovechó para alardear de sus logros. Foto: AFP

“Los aranceles nos han dado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que jamás hayamos tenido”, agregó, refiriéndose a los impuestos arancelarios recíprocos que implementó a la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo a los socios comerciales más importantes como Brasil y China.

Donald Trump viajó “al menos 8 veces” junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en su avión privado; nuevas revelaciones del Departamento de Justicia

“Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes. ¡¡¡Dios bendiga a Estados Unidos!!!“, concluyó su publicación.

Detalle de la bóveda del Capitolio de Washington DC con agitar la bandera de americanstar y rayas
El presidente envió un mensaje a los demócratas de su país. Foto: 123rf

En temas de economía, asuntos sociales e incluso conflictos internacionales, Trump reprocha regularmente al Partido Demócrata, y en particular al expresidente Joe Biden, por ser el origen de las dificultades que atraviesa Estados Unidos y el mundo.

El magnate suele catalogar en la “izquierda radical” a todos sus opositores políticos, incluso a quienes se consideran moderados o centristas.

Trump celebra por estos días las fiestas de Navidad en Mar-a-Lago, su residencia en Florida.

Con información de AFP.

Mas de Noticias Estados Unidos

La reunión coincidió con la firma de un acuerdo de paz negociado por la Casa Blanca, que busca poner fin al conflicto en el este de la República Democrática del Congo, por parte de funcionarios de ambos países africanos.

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Discurso

Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

bebé

Los nombres de bebés que ahora lideran la lista en Nueva York, Estados Unidos: así la ciudad redefine sus preferencias

Intensas lluvias en el sur de California

Las impactantes imágenes que dejan las intensas lluvias e inundaciones repentinas que golpean el sur de California

x

Estos son los vuelos y rutas aéreas con más retrasos a final de año en Estados Unidos: alerta a miles de viajeros por largas demoras

x

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

Snoop Dogg NBA

Así podrá ver al rapero Snoop Dogg en la NBA desde el 5 de enero: esta es la nueva faceta del cantante

Travis Kelce retiro

Travis Kelce se iría de Kansas City Chiefs: este sería su último partido y las razones de su retiro

Rob Reiner y su esposa Michelle, habrían sido asesinados en su casa de Los Ángeles.

Salen a la luz nuevos detalles de la brutal muerte de famosa pareja de Hollywood: habría sido asesinada por su hijo

NFL Navidad

Estos son los partidos de la NFL para Navidad: hora y dónde verlos, ¿en cuál estará Snoop Dogg?

Noticias Destacadas