Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje de Navidad en sus redes sociales, en el que aprovechó para arremeter contra sus oponentes y el Partido Demócrata de su país.

“Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que hace todo lo posible por destruir nuestro país, pero que está fracasando estrepitosamente”, escribió el mandatario en su perfil de X el miércoles, 24 de diciembre, en la noche.

“Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en el deporte femenino, personas transgénero para todos ni una aplicación de la ley débil”, agregó, en referencia a que, desde que regresó a la Casa Blanca, ha fortalecido las leyes migratorias de su país, bajo la promesa de expulsar a todos los extranjeros que residen de manera irregular en su territorio.

Merry Christmas to all, including the Radical Left Scum that is doing everything possible to destroy our Country, but are failing badly. We no longer have Open Borders, Men in Women’s Sports, Transgender for Everyone, or Weak Law Enforcement. What we do have is a Record Stock… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2025

Además, implementó leyes para que las personas transgénero no puedan competir en los equipos deportivos del sexo al que cambiaron. Su Gobierno ha impulsado medidas para que los menores de edad no puedan cambiar u sexo de nacimiento, y otras iniciativas que restringen avances de las personas trans en Estados Unidos.

“Lo que sí tenemos es un mercado bursátil récord y planes de jubilación 401K, las cifras de delincuencia más bajas en décadas, cero inflación y, ayer, un PIB del 4.3 %, dos puntos mejor de lo esperado”, continuó alardeando de su administración, que lleva un poco más de nueve meses.

“Los aranceles nos han dado billones de dólares en crecimiento y prosperidad, y la seguridad nacional más sólida que jamás hayamos tenido”, agregó, refiriéndose a los impuestos arancelarios recíprocos que implementó a la gran mayoría de los países del mundo, incluyendo a los socios comerciales más importantes como Brasil y China.

“Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes. ¡¡¡Dios bendiga a Estados Unidos!!!“, concluyó su publicación.

En temas de economía, asuntos sociales e incluso conflictos internacionales, Trump reprocha regularmente al Partido Demócrata, y en particular al expresidente Joe Biden, por ser el origen de las dificultades que atraviesa Estados Unidos y el mundo.

El magnate suele catalogar en la “izquierda radical” a todos sus opositores políticos, incluso a quienes se consideran moderados o centristas.

Trump celebra por estos días las fiestas de Navidad en Mar-a-Lago, su residencia en Florida.

Con información de AFP.