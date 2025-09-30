Suscribirse

Estados Unidos

Trump lanza “TrumpRx”: el plan que promete cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicinas

El presidente impulsa un portal para la compra directa de fármacos, mientras Pfizer acepta reducir precios y aumentar inversión en Estados Unidos.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

30 de septiembre de 2025, 5:36 p. m.
EE.UU.
Trump lanza “TrumpRx”: el plan que promete cambiar la forma en que EE. UU. compra medicinas | Foto: Getty Images

En una conferencia prevista en Washington este martes, 30 de septiembre, el presidente Donald Trump dará a conocer el nuevo sitio web llamado TrumpRx, diseñado para que los estadounidenses adquieran fármacos sin intermediarios.

Al mismo tiempo, Pfizer ha aceptado reducir el costo de varios de sus medicamentos dentro del programa Medicaid, en lo que el gobierno promueve como una victoria para pacientes de bajos ingresos.

Este anuncio llega tras meses de presión ejercida por la administración, que en julio envió cartas a 17 compañías farmacéuticas exigiendo que los precios de sus productos en Estados Unidos se ajustaran a las tarifas más bajas que esos mismos medicamentos tienen en otros países ricos (estrategia conocida como política de “most-favored-nation”).

Reuters informó que Pfizer sería la primera empresa en responder con un acuerdo voluntario para bajar precios.

x
El acceso a medicamentos es vital para la salud de pacientes crónicos | Foto: Getty Images

El lanzamiento de TrumpRx responde a la intención de que los consumidores puedan comprar ciertos fármacos directamente del gobierno con tarifas negociadas. Hasta el momento, se desconoce la lista completa de medicamentos que estarán disponibles a través del portal ni los mecanismos de distribución para quienes ya cuentan con seguros privados.

También forma parte de esta estrategia una promesa de Pfizer de invertir $70 mil millones de dólares en investigación, desarrollo y producción nacional, con el objetivo de fortalecer su capacidad industrial dentro de Estados Unidos.

Contexto: ¿Trump, nobel de la paz? El CEO de Pfizer afirma que su papel en las vacunas contra el covid-19 lo justifica

El anuncio coincide con la reciente decisión del gobierno federal de imponer aranceles del 100% sobre medicamentos importados patentados, salvo que las empresas estén construyendo instalaciones en territorio estadounidense.

Desde el punto de vista del gobierno, esta combinación de incentivos y sanciones busca corregir lo que considera una sobrecarga de costos para los pacientes estadounidenses. Sin embargo, la industria farmacéutica advierte que recortes abruptos podrían afectar la innovación médica.

El acetaminofén es el medicamento más consumido para los malestares en general. Estudios buscan evidencias de posibles causas de su consumo y el autismo.
El acetaminofén es el medicamento más consumido para los malestares en general. Estudios buscan evidencias de posibles causas de su consumo y el autismo. | Foto: 123 Rf

En declaraciones compartidas con The Washington Post, líderes demócratas como el senador Bernie Sanders criticaron que muchos medicamentos continuaron aumentando de precio incluso después de las cartas presidenciales.

Algunos analistas también señalan el reto operativo de implementar un sistema paralelo de compra directa y se preguntan: ¿Cómo coordinará TrumpRx con sistemas estatales de salud, seguros privados y redes de farmacias? y ¿Qué implicaciones tendrá en zonas rurales donde el acceso digital es limitado.

Contexto: Nuevo gel promete evitar la caída del cabello durante la quimioterapia y da esperanza a pacientes con cáncer

El decreto presidencial de mayo que imponía un plazo de 30 días a las farmacéuticas para aceptar la rebaja fue recibido con escepticismo, pues expertos en políticas sanitarias subrayaron la complejidad regulatoria y los límites que tiene el Ejecutivo federal para intervenir en precios privados.

Por ahora, el anuncio de hoy representa el primer paso visible de un ambicioso plan de reforma farmacéutica bajo la administración Trump, orientado a que Estados Unidos pague tarifas comparables con las de otros países desarrollados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Embajador muere misteriosamente tras caer de un piso 22 en un hotel de Francia

2. Sacan inesperadas fotos de Néstor Lorenzo; asombro en pleno debut de la Selección Colombia Sub-20

3. Trump lanza “TrumpRx”: el plan que promete cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicinas

4. Real Madrid por Champions en Kazajistán: ¿dónde queda ese país y por qué puede estar en un torneo Uefa?

5. Trump amenaza con despedir militares y hacen varias advertencias al ejército. “Inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MedicamentosEstados UnidosSistema de saludCompras onlineTrumpfarmacoPfizerInversión de portafolio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.