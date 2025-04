Trump propone deportar migrantes sin juicio: crecen las críticas por vulnerar derechos

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump afirmó que los inmigrantes indocumentados no deberían tener derecho a juicio, e insistió en que su Gobierno debería poder deportarlos sin necesidad de compadecer ante un juez.

Una lucha contra el poder judicial

“Espero que obtengamos la cooperación de los tribunales, porque tenemos miles de personas que están listas para salir y no se puede celebrar un juicio para todas estas personas”, dijo Trump. “No estaba previsto. El sistema no estaba pensado para eso. Y no creemos que haya nada que diga que sí”.