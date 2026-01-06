Estados Unidos

Últimos días para inscribirse: esta plataforma virtual le facilita la inscripción a los colombianos en el exterior para elecciones 2026

Esta herramienta de la Registraduría lo eximiría de visitar el consulado en el extranjero.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

6 de enero de 2026, 10:42 p. m.
Registrador Nacional Hernán Penagos.
Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La Registraduría colombiana busca facilitar la participación electoral de los connacionales que se encuentran afuera del país. Con esta motivación, la Cancillería, de la mano con la oficina de registro, habilitaron la página web que le permite a los colombianos asegurar su participación en las elecciones digitalmente.

Este trámite le permite a los connacionales no ir al consulado correspondiente para habilitar su puesto de votación y la Registraduría anunció que para participar en las elecciones legislativas en 2026 de Colombia, se pueden registrar desde la plataforma virtual.

Para elegir su puesto de votación en las elecciones legislativas (Cámara y Senado), hay plazo hasta el 8 de enero, mientras para las elecciones presidenciales, puede inscribir la locación para votar hasta el 31 de marzo.

Plataforma Virtual

El link habilitado por la Registraduría es, inscribeteonline2026.registraduria.gov.co y a través de él, los colombianos podrán cambiar su puesto de votación para las elecciones de Congreso y Presidente en el 2026.

Esta página web solamente está permitida en el extranjero, no se podrá inscribir a los ciudadanos radicados en otros países desde el territorio colombiano, está totalmente inhabilitado en el perímetro cafetero.

Pantallazo Registraduría en Colombia
Así alertará a quien desee ingresar desde el perímetro colombiano. Foto: Pantallazo Registraduría.GOV

Una vez estén en la plataforma de la Registraduría, los internautas tendrán la posibilidad de ingresar con sus datos y será clave la identificación biométrica que habilitará el cambio de puesto de votación.

Pantallazo página Registraduría
Desde el extranjero esta será la interfaz con la que iniciará el proceso Foto: Pantallazo página Registraduría

La plataforma le permitirá a los ciudadanos explorar los distintos puestos de votación en el país que residen, es necesario permitir el uso de la cámara y de esa forma poder corroborar la identidad de la persona.

La confirmación de la diligencia le llegará al correo electrónico, de parte de la Registraduría llegará un formulario E4 que es comprobante de la validación proceso electoral.

Elecciones en el exterior

La Registraduría asegura que los colombianos habilitados para elegir sus gobernantes, deberán dirigirse a los puestos de votación, negando así la posibilidad de votar digitalmente.

Elecciones 2026: los cambios clave que alista la Registraduría para votar en Colombia y en el exterior

Para los electores que están en el extranjero, se habilitarán los puestos de votación desde días antes del cierre de las urnas. Específicamente el lunes previo a las elecciones en Colombia.

Se permitirán elegir a los representantes legislativos hasta el 8 de marzo, mientras será el 31 de marzo el último día habilitado para participar en la elección del próximo presidente de la república.

