Los tarjetones de candidatos a las elecciones legislativas de 2026 para el Senado y la Cámara de Representantes tendrán cada uno un orden especial que se determinó según el sorteo que realizó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El organismo electoral hizo varias rifas. Desde la sede principal, ubicada en Bogotá, se sorteó cómo aparecerán las agrupaciones políticas en las elecciones al Senado para la circunscripción nacional y la indígena.

Además, cada sede departamental se encargó de repetir ese mismo ejercicio para los comicios por la Cámara de Representantes que se efectuarán en cada uno de los 32 entes territoriales del país.

Elecciones 2026: así quedaron las posiciones de los partidos y coaliciones en los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes

Así las cosas, cada ciudadano deberá tener presente la ubicación del partido, movimiento o coalición de preferencia y, para los casos de listas abiertas, el número del candidato de su elección al momento de acudir a las urnas el domingo 8 de marzo de 2026.

Los tarjetones para la elección al Congreso solo tienen el logo de las agrupaciones políticas como elementos gráficos y su diseño fue evaluado por la Registraduría mediante grupos focales en los que participaron personas desde los 19 a los 80 años.

“Llevamos a cabo un proceso de evaluación de la tarjeta electoral para que fuera lo más entendible, organizada e intuitiva posible. Se trata de una tarjeta que se acomoda muy bien a las circunstancias, de cara a que no hay fotografías de las candidatas y los candidatos. Es a doble columna, con reverso de diferentes colores y unas características de seguridad en ambas caras muy destacables”, señaló el registrador nacional del Estado, Hernán Penagos.

Así serán los documentos que recibirán los ciudadanos en las urnas para los comicios legislativos.

Tarjetón al Senado (circunscripción nacional)

Partido de La U Coalición Fuerza Ciudadana Partido Centro Democrático Pacto Histórico Senado Partido Conservador Colombiano Partido Verde Oxígeno Patriotas Con toda por Colombia Coalición Cambio Radical – ALMA Alianza por Colombia Creemos Movimiento Salvación Nacional Colombia Segura y Próspera Ahora Colombia Frente Amplio Unitario Partido Liberal Colombiano

Tarjetón al Senado (circunscripción indígena)

Asociación Nacional Indígena de Colombia (ANIC) Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) Cabildo Indígena Tevis Movimiento Sí Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) Triétnico Gobernativo Trigo Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) Acmizsam Asociación de Cabildos Indígenas por Colombia

Tarjetón a la Cámara de Representantes por Bogotá

Ciudadanos Renovemos Partido Liberal Colombiano Cambio Radical-La U-Oxígeno-Colombia Justa Libres-La Liga-ASI Movimiento Salvación Nacional MIRA + Dignidad & Compromiso Motociclistas y conductores unidos por la causa Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) Partido Alianza Verde Partido Conservador Colombiano Pacto Histórico Bogotá ABC Alianza Bogotá Convergente Con toda por Bogotá Partido Centro Democrático Nuestra Fuerza Partido Nuevo Liberalismo