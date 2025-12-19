Política

Elecciones legislativas de 2026: así serán los tarjetones para el Senado y la Cámara de Representantes

Cada tarjeta electoral tendrá los logos de los partidos, movimientos y coaliciones políticas que participan en los comicios.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 5:53 p. m.
Los tarjetones de las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes fueron diseñados por la Registraduría.
Los tarjetones de las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes fueron diseñados por la Registraduría. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Los tarjetones de candidatos a las elecciones legislativas de 2026 para el Senado y la Cámara de Representantes tendrán cada uno un orden especial que se determinó según el sorteo que realizó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El organismo electoral hizo varias rifas. Desde la sede principal, ubicada en Bogotá, se sorteó cómo aparecerán las agrupaciones políticas en las elecciones al Senado para la circunscripción nacional y la indígena.

Además, cada sede departamental se encargó de repetir ese mismo ejercicio para los comicios por la Cámara de Representantes que se efectuarán en cada uno de los 32 entes territoriales del país.

Elecciones 2026: así quedaron las posiciones de los partidos y coaliciones en los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes

Así las cosas, cada ciudadano deberá tener presente la ubicación del partido, movimiento o coalición de preferencia y, para los casos de listas abiertas, el número del candidato de su elección al momento de acudir a las urnas el domingo 8 de marzo de 2026.

Los tarjetones para la elección al Congreso solo tienen el logo de las agrupaciones políticas como elementos gráficos y su diseño fue evaluado por la Registraduría mediante grupos focales en los que participaron personas desde los 19 a los 80 años.

Registraduría confirmó las listas de candidatos de las elecciones al Congreso de 2026

“Llevamos a cabo un proceso de evaluación de la tarjeta electoral para que fuera lo más entendible, organizada e intuitiva posible. Se trata de una tarjeta que se acomoda muy bien a las circunstancias, de cara a que no hay fotografías de las candidatas y los candidatos. Es a doble columna, con reverso de diferentes colores y unas características de seguridad en ambas caras muy destacables”, señaló el registrador nacional del Estado, Hernán Penagos.

Así serán los documentos que recibirán los ciudadanos en las urnas para los comicios legislativos.

Tarjetón al Senado (circunscripción nacional)

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026
Registrador Nacional Hernán Penagos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
  1. Partido de La U
  2. Coalición Fuerza Ciudadana
  3. Partido Centro Democrático
  4. Pacto Histórico Senado
  5. Partido Conservador Colombiano
  6. Partido Verde Oxígeno
  7. Patriotas
  8. Con toda por Colombia
  9. Coalición Cambio Radical – ALMA
  10. Alianza por Colombia
  11. Creemos
  12. Movimiento Salvación Nacional
  13. Colombia Segura y Próspera
  14. Ahora Colombia
  15. Frente Amplio Unitario
  16. Partido Liberal Colombiano

Tarjetón al Senado (circunscripción indígena)

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026
Registrador Nacional Hernán Penagos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
  1. Asociación Nacional Indígena de Colombia (ANIC)
  2. Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)
  3. Cabildo Indígena Tevis
  4. Movimiento Sí
  5. Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas
  6. Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)
  7. Triétnico Gobernativo Trigo
  8. Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)
  9. Acmizsam
  10. Asociación de Cabildos Indígenas por Colombia

Tarjetón a la Cámara de Representantes por Bogotá

  1. Ciudadanos Renovemos
  2. Partido Liberal Colombiano
  3. Cambio Radical-La U-Oxígeno-Colombia Justa Libres-La Liga-ASI
  4. Movimiento Salvación Nacional
  5. MIRA + Dignidad & Compromiso
  6. Motociclistas y conductores unidos por la causa
  7. Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)
  8. Partido Alianza Verde
  9. Partido Conservador Colombiano
  10. Pacto Histórico Bogotá
  11. ABC Alianza Bogotá Convergente
  12. Con toda por Bogotá
  13. Partido Centro Democrático
  14. Nuestra Fuerza
  15. Partido Nuevo Liberalismo

