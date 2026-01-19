Estados Unidos

USPS lanza un nuevo sello Forever por el Año Nuevo Chino y celebra la diversidad cultural en EE. UU.

El Servicio Postal presenta una pieza artística dedicada al Año del Caballo, símbolo de tradición y multiculturalismo.

Margarita Briceño Delgado

19 de enero de 2026, 6:29 p. m.
El nuevo sello Forever del USPS, inspirado en el Año del Caballo, rinde homenaje al Año Nuevo Chino y a las tradiciones culturales del calendario lunar.
El nuevo sello Forever del USPS, inspirado en el Año del Caballo, rinde homenaje al Año Nuevo Chino y a las tradiciones culturales del calendario lunar. Foto: Foto: tienda oficial del USPS

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció la emisión de un nuevo sello Forever con motivo del Año Nuevo Chino 2026.

Es una pieza que rinde homenaje al Año del Caballo y a las tradiciones del calendario lunar, combinando arte, simbolismo y reconocimiento a las comunidades asiático-americanas que celebran esta festividad en todo el país.

Un homenaje postal que une arte, tradición y representación cultural en Estados Unidos

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) ha dado un paso significativo en su calendario filatélico de 2026 con el anuncio de un nuevo sello Forever dedicado al Año Nuevo Chino, específicamente al Año del Caballo,

La celebración comienza el 17 de febrero de 2026 y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027.

Este lanzamiento forma parte de una serie que el USPS viene desarrollando desde 2020 e integra obras artísticas inspiradas en las tradiciones del Lunar New Year.

El Festival de Primavera o Año Nuevo Lunar es una de las festividades más importantes para las comunidades china, vietnamita, coreana y de otras culturas del este y sudeste asiático en Estados Unidos.

La pieza fue presentada oficialmente en un comunicado de prensa del USPS, y se presentará en un evento inaugural que tendrá lugar el 3 de febrero de 2026 en el Chinese Community Center de Houston, Texas, marcando el primer día de emisión del sello.

La obra fue diseñada por el director artístico Antonio Alcalá, con arte original de Camille Chew.

Se destaca por la representación tridimensional de una máscara de caballo, construida artesanalmente con papel maché, flores, borlas y otros accesorios que evocan las artesanías tradicionales y las coloridas celebraciones de desfiles típicas de esta festividad.

Este sello no solo sirve como medio postal, sino también como un puente cultural que conecta una tradición milenaria con la identidad multicultural de los Estados Unidos.

El USPS presentó su sello Forever del Año Nuevo Chino 2026, una pieza artística que destaca la riqueza cultural y simbólica del Año del Caballo.
El USPS presentó su sello Forever del Año Nuevo Chino 2026, una pieza artística que destaca la riqueza cultural y simbólica del Año del Caballo. Foto: Foto: página oficial USPS

Además de su valor funcional, el sello encarna el compromiso del USPS por honrar y visibilizar la diversidad cultural dentro de su oferta filatélica, utilizando el arte y la historia para narrar experiencias compartidas.

Como parte de la serie del Año Nuevo Lunar, este será el séptimo sello emitido en un ciclo que recorre los doce animales del zodíaco chino, reforzando la idea de continuidad cultural y respeto por tradiciones que trascienden fronteras y generaciones.

El diseño ofrece a los coleccionistas y usuarios postales una pieza no solo estética, sino también cargada de significado cultural, en un momento en que la representación de comunidades diversas cobra cada vez más relevancia en instituciones nacionales como el USPS.

