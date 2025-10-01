Suscribirse

Video capta cuando una avioneta aterriza de emergencia en plena autopista y en medio de la hora pico: esto pasó

El avión presentó fallas en el motor que no le permitieron llegar a un aeropuerto cercano.

2 de octubre de 2025, 1:18 a. m.
Se ha vuelto tendencia un video en redes sociales que muestra un pequeño avió hacer un aterrizaje de emergencia en medio de la carretera, junto a decenas de carros que pasaban por una autopista de California, en Estados Unidos, en plena hora pico.

De acuerdo con los reportes de la prensa local, la avioneta Cessna T206 aterrizó en la Interestatal 15 en la ciudad de San Diego, cerca de las 4:45 de la tarde del pasado lunes, 29 de septiembre.

El medio KGTV que informó sobre el incidente, detalló que el avión realizó un llamado de emergencia minutos antes de descender sobre cientos de autos, debido a que presentó una falla en el único motor de la aeronave.

“¡Auxilio! ¡Auxilio! 57-Lima Bravo (el número que aparece en la cola del avión). Motor perdido en la base izquierda, comunicó el piloto por radio al control de tráfico aéreo momentos antes de aterrizar en la pista”, se escucha en los audios de aquel momento registrados con el sitio web Live ATC.net, que permite acceso a conversaciones de vuelos en tiempo real.

Ante la situación, el Control de Tráfico Aéreo intentó despejar una pista de aterrizaje cercana para que al avión llegara hasta allí. Sin embargo, el piloto manifestó que no contaba con el tiempo suficiente.

Fue entonces cuando no hubo más opción que permitir que la pequeña aeronave descendiera hasta la mitad de la autopista, haciendo maniobras para evitar el tráfico, en hora punta, y no chocar con ningún auto.

Más tarde, la Administración Federal de Avión (FAA) aseguró, en un informe al respecto, que el piloto y otra persona a bordo, así como los conductores y transeúntes, resultaron ilesos.

Además, indicaron que se están llevando a cabo las investigaciones para determinar la causa de la falla, por lo que hasta el momento no han ampliado con más detalles sobre la emergencia.

“Cuando llegaron las tripulaciones, constataron que el avión había aterrizado de forma segura y sin heridos”, agregó el Departamento de Bomberos de San Diego, que acudieron al lugar ante el llamado de emergencia.

Recorrido del avión del 29 de septiembre. | Foto: Tomada de Flightaware

Según los datos de la página de internet rastreadora de vuelo, FlightAware, el avión despegó del Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs, muy cercano de la interestatal mencionada, a las 3:50 de la tarde de ese mismo lunes.

Voló a lo largo de la costa con dirección a la ciudad de Oceanside, en California, según la ruta que se evidencia en la página.

