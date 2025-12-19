Video del último ataque de Estados Unidos a dos barcos en el Pacífico: el bombardeo dejó cinco muertos

Estados Unidos

El gobierno suele compartir la grabación del operativo en sus redes sociales.

Redacción Mundo
20 de diciembre de 2025, 1:45 a. m.
El jueves 18 de diciembre, Estados Unidos bombardeó dos buques en el Pacífico.
El jueves 18 de diciembre, Estados Unidos bombardeó dos buques en el Pacífico. Foto: Tomada del Comando Sur de EE. UU./X

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron otras dos embarcaciones, presuntamente, narcotraficantes en el Pacífico, donde murieron 5 personas, de acuerdo con los detalles que compartió el Gobierno de Donald Trump.

“El 18 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar (secretario de Defensa) Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales“, escribió el Comando del Sur en su cuenta de X este viernes.

La administración estadounidense designó varias organizaciones como “terroristas”, incluyendo al Cartel de los Soles, sobre el cual le atribuyen el liderazgo a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Estados Unidos también nombró al régimen de Maduro como una “Organización Terrorista Internacional”.

“La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico“, aseguró el Comando en su trino. ”Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido“.

Discurso
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

Con estos bombardeos, se completan 29 dirigidos a barcos que, según el gobierno, traficaban drogas hacia el país de Norte América, pese a que la administración no ha brindado las pruebas que así lo confirme. Hasta la fecha —desde septiembre que se ordenó el despliegue— han muerto más de 100 personas.

Maduro invoca a Chávez y amenaza a Donald Trump por las “agresiones” de Estados Unidos contra Venezuela

Congresistas demócratas han solicitado al gobierno hacer pública la evidencia de que aquellos barcos bombardeados cargaban droga. También algunos tribunales han intentado frenar las operaciones en el Caribe y en el Pacífico, pero sin éxito.

A inicios de esta semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó dos resoluciones que buscaban limitar los esfuerzos del Gobierno de Trump y desafiaban las acciones militares que se han llevado a cabo, lo que le dio luz verde a la administración republicana de continuar con operativos a gran escala.

x
Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. Foto: Getty Images

Las decisiones militares que ha tomado Trump hasta ahora corresponden a medidas de guerra, pese a que no se ha declarado un estado de guerra oficial, aunque Estados Unidos y Venezuela han fortalecido sus filas armadas.

Diosdado Cabello desafía a Donald Trump con un machete en mano mientras las tensiones con Venezuela se elevan: este es el video

Por su parte, los opositores consideran que el Gobierno del presidente ha cometido crímenes de guerra, por lo que se requiere de más información sobre los operativos en aguas internacionales especialmente el que data del 2 de septiembre, donde sobrevivieron dos personas, cuyas familias aseguran que eran pesqueros y que no están involucrados en actividades criminales.

