En redes sociales se ha hecho viral un video este jueves en el que se ve una mujer golpear en reiteradas oportunidades a un funcionario de un gimnasio en Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de la prensa de la ciudad de Miami, la mujer fue arrestada por comportamientos violentos en contra de un empleado del gimnasio Planet Fitness. Las autoridades también detallaron que, tras provocar caos dentro y fuera del establecimiento, la mujer intentó huir.

Kiara Bryant, de 35 años. Foto: DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE

Más tarde, los oficiales de la ciudad la identificaron como Kiara Bryant, de 35 años, quien ahora enfrenta cargos por delitos menores, los que incluyen agresión y conducta desordenada en un establecimiento. Los testigos grabaron el momento en el que la mujer golpea en la cara varias veces al trabajador en el gimnasio ubicado en el 775 de la calle SW 8, el pasado viernes 12 de diciembre.

Según el informe policial, la fianza de la mujer quedó en 150 dólares.

Los reportes de los oficiales que acudieron al lugar determinan que estos recibieron una llamada de emergencia ese día cerca de las 11 de la mañana, en relación con una persona que “corría sin ropa en el Planet Fitness”. Al llegar, se encontraron con Bryant gritando obscenidades e “intentando pelear con todos“.

Al indagar con las personas que estuvieron presentes, las autoridades establecieron que el altercado empezó minutos antes en el vestuario del lugar, cuando el empleado le dijo a la mujer que no podía alzar la voz y que llamaría a la policía si seguía gritando y no se retiraba del establecimiento.

La policía logró el arresto pese a que la mujer intentó huir. Foto: Getty Images

Fue entonces cuando la mujer se le abalanzó para golpearlo. La víctima, de acuerdo con los informes policiales, “la empujó hacia atrás y lejos de él en defensa propia, dos veces“. Sin embargo, la mujer siguió con su agresividad, se dirigió detrás del mostrador tras el trabajador y siguió golpeándolo.

Tras unos minutos en los que la víctima intentaba separarse de Bryant, esta salió del gimnasio e intentó escapar en su auto, pero fue detenida por varios transeúntes que atestiguaron lo sucedido, también detallan los informes policiales que fueron recopilados por la prensa local.

Las autoridades establecieron una fianza de 150 dólares. Foto: adobe stock

A los oficiales, la mujer reconoció que se le acercó a un empleado. “Se le puso cara a cara y le hizo un gesto agresivo porque él le dijo que no podía comportarse de manera desordenada dentro del gimnasio, y luego fue empujada por la víctima”, dijo la policía de Miami. Luego confesó que “sí, agredió a la víctima”.

“La seguridad de nuestros empleados y socios es nuestra máxima prioridad y tenemos tolerancia cero con cualquier tipo de violencia en nuestros clubes. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro. El grupo franquiciado trabajó estrechamente con la policía local y ha cancelado al miembro en cuestión”, expresó Planet Fitness en un comunicado al respecto.