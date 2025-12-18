Estados Unidos

Video muestra a una mujer agrediendo brutalmente al trabajador de un gimnasio por insólita razón: la policía de EE. UU. la detuvo

Las autoridades señalaron varios cargos menores a la mujer, tras protagonizar un fuerte altercado dentro y fuera del establecimiento.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 3:49 a. m.
La mujer golpeó varias veces al empleado.
La mujer golpeó varias veces al empleado. Foto: Tomada de redes sociales

En redes sociales se ha hecho viral un video este jueves en el que se ve una mujer golpear en reiteradas oportunidades a un funcionario de un gimnasio en Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de la prensa de la ciudad de Miami, la mujer fue arrestada por comportamientos violentos en contra de un empleado del gimnasio Planet Fitness. Las autoridades también detallaron que, tras provocar caos dentro y fuera del establecimiento, la mujer intentó huir.

x
Kiara Bryant, de 35 años. Foto: DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE

Más tarde, los oficiales de la ciudad la identificaron como Kiara Bryant, de 35 años, quien ahora enfrenta cargos por delitos menores, los que incluyen agresión y conducta desordenada en un establecimiento. Los testigos grabaron el momento en el que la mujer golpea en la cara varias veces al trabajador en el gimnasio ubicado en el 775 de la calle SW 8, el pasado viernes 12 de diciembre.

Identifican al presunto tirador de prestigiosa universidad de EE. UU. : los agentes siguen con la cacería nacional de dos asesinos

Según el informe policial, la fianza de la mujer quedó en 150 dólares.

Deportes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Noticias Estados Unidos

Compraron TikTok y ya no tendría que prohibirse en Estados Unidos: conozca los inversores y detalles del millonario acuerdo

Noticias Estados Unidos

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

Noticias Estados Unidos

Diosdado Cabello desafía a Donald Trump con un machete en mano mientras las tensiones con Venezuela se elevan: este es el video

Deportes

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Noticias Estados Unidos

Identifican al presunto tirador de prestigiosa universidad de EE. UU. : los agentes siguen con la cacería nacional de dos asesinos

Noticias Estados Unidos

Trump recategoriza la marihuana en Estados Unidos: este es el nuevo nivel, ¿es legal para el uso recreativo?

Mundo

Estados Unidos arremete contra el Tren de Aragua y anuncia duras medidas contra más de 70 miembros de la organización criminal

Deportes

Conmoción en Estados Unidos: Confirman fallecimiento de leyenda de NASCAR, Greg Biffle y su familia, tras accidente mortal

Los reportes de los oficiales que acudieron al lugar determinan que estos recibieron una llamada de emergencia ese día cerca de las 11 de la mañana, en relación con una persona que “corría sin ropa en el Planet Fitness”. Al llegar, se encontraron con Bryant gritando obscenidades e “intentando pelear con todos“.

Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

Al indagar con las personas que estuvieron presentes, las autoridades establecieron que el altercado empezó minutos antes en el vestuario del lugar, cuando el empleado le dijo a la mujer que no podía alzar la voz y que llamaría a la policía si seguía gritando y no se retiraba del establecimiento.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La policía logró el arresto pese a que la mujer intentó huir. Foto: Getty Images

Fue entonces cuando la mujer se le abalanzó para golpearlo. La víctima, de acuerdo con los informes policiales, “la empujó hacia atrás y lejos de él en defensa propia, dos veces“. Sin embargo, la mujer siguió con su agresividad, se dirigió detrás del mostrador tras el trabajador y siguió golpeándolo.

Tras unos minutos en los que la víctima intentaba separarse de Bryant, esta salió del gimnasio e intentó escapar en su auto, pero fue detenida por varios transeúntes que atestiguaron lo sucedido, también detallan los informes policiales que fueron recopilados por la prensa local.

Las autoridades establecieron una fianza de 150 dólares.
Las autoridades establecieron una fianza de 150 dólares. Foto: adobe stock

A los oficiales, la mujer reconoció que se le acercó a un empleado. “Se le puso cara a cara y le hizo un gesto agresivo porque él le dijo que no podía comportarse de manera desordenada dentro del gimnasio, y luego fue empujada por la víctima”, dijo la policía de Miami. Luego confesó que “sí, agredió a la víctima”.

“La seguridad de nuestros empleados y socios es nuestra máxima prioridad y tenemos tolerancia cero con cualquier tipo de violencia en nuestros clubes. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro. El grupo franquiciado trabajó estrechamente con la policía local y ha cancelado al miembro en cuestión”, expresó Planet Fitness en un comunicado al respecto.

Mas de Noticias Estados Unidos

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

x

Video muestra a una mujer agrediendo brutalmente al trabajador de un gimnasio por insólita razón: la policía de EE. UU. la detuvo

Oficinas TIkTok

Compraron TikTok y ya no tendría que prohibirse en Estados Unidos: conozca los inversores y detalles del millonario acuerdo

x

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

x

Diosdado Cabello desafía a Donald Trump con un machete en mano mientras las tensiones con Venezuela se elevan: este es el video

Importantes ciudades de Estados Unidos tendrían nuevos equipos en la NBA

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Pantallazo pistolero de Universidad Brown

Identifican al presunto tirador de prestigiosa universidad de EE. UU. : los agentes siguen con la cacería nacional de dos asesinos

Trump firma la recategorización de la marihuana a Lista III

Trump recategoriza la marihuana en Estados Unidos: este es el nuevo nivel, ¿es legal para el uso recreativo?

x

Estados Unidos vigila 18 petroleros en Venezuela luego del “bloqueo total” que ordenó Trump: estos son los planes del gobierno

x

Revelan nuevas fotos perturbadoras y chats secretos de Jeffrey Epstein a días de que se divulguen sus archivos

Noticias Destacadas