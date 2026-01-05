Las visas del programa J-1 para visitantes de intercambio está orientada para aquellos que busquen impartir conferencias, enseñar, estudiar, recibir capacitaciones, entre otros propósitos relacionados.

De acuerdo con información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), la visa “está autorizada para aquellos que tengan la intención de participar en un programa aprobado con el propósito de enseñar, instruir o dar conferencias, estudiar, observar, realizar investigaciones, consultar, demostrar habilidades especiales, recibir capacitación, o recibir educación o formación médica de posgrado”.

Como solicitarla y qué requisitos tiene. Foto: Composición Semana/ Getty//123 RF

Esta visa permitiría a extranjeros poder trabajar en ciertas áreas de interés específico y también desarrollar actividades académicas al interior del territorio norteamericano.

Información presentada por el medio de comunicación Infobae indica que el Departamento de Estados para la postulación para este tipo de visas pide que el solicitante tenga patrocinadores acreditados y cierta documentación para poder surtir el trámite.

Si usted desea ser candidato para la obtención de una visa de este tipo, debe en primer lugar presentar un “Certificado de Elegibilidad para el Estatus de Visitante de Intercambio”, más conocido como Formulario DS-2019.

El formulario anteriormente mencionado debe ser proporcionado por la agencia patrocinadora certificada.

Una agencia patrocinadora es una entidad u organización que ha sido designada y autorizada de manera oficial por el Departamento de Estado, para administrar un programa de intercambio y de esa manera asegurar el cumplimiento de las regulaciones aplicables por parte de los participantes.

Según indica el USCIS en su portal oficial, ya teniendo el Formulario DS-2019 se puede hacer la solicitud de la visa en una embajada o consulado de los Estados Unidos en el exterior, el tiempo de espera para la obtención de una cita de entrevistas es variable, por lo cual es importante realizar el trámite con antelación.

Las personas con visa de intercambio J-1 no pueden ingresar al territorio estadounidense con más de 30 días de antelación a la fecha de inicio del programa indicada en el Formulario DS-2019.

Visa sirve para que extranjeros puedan ingresar temporalmente a Estados Unidos con unos propósitos específicos. Foto: Getty Images

Infobae señala que los titulares de visa J-1 mantienen beneficios mientras participan de manera activa en el programa para el que solicitaron la visa. Sin embargo, la J-1 no podría ser una vía directa para la obtención de la residencia permanente, ya que es una visa de no inmigrante, y tienen un propósito de estadía temporal.

El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por promover políticas migratorias estrictas, con el objetivo de frenar la migración ilegal hacia los Estados Unidos.