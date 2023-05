“Voy a tratar de hacerlo sin llorar”: esposa de Bruce Willis enternece las redes con los gestos de su hija al cuidar al actor

- Foto: VCG via Getty Images

- Foto: VCG via Getty Images

Emma Heming Willis, actriz y modelo británica que lleva alrededor de 14 años de matrimonio con el reconocido Bruce Willis, es la que ha estado compartiendo en las redes sociales sobre los avances o momentos difíciles del actor en medio de su enfermedad, luego de que se le diagnosticara demencia frontotemporal desde febrero del año en curso.

Pues bien, la familia de Willis, incluyendo su exesposa Demi Moore y los hijos que tuvo con ella, han estado pendientes de la situación del reconocido actor de Hollywood, incluso, Moore indicó en algún momento que estaría viviendo en la casa de su expareja como parte del tratamiento, y a través de las redes la dos familias han mostrado buenos momentos juntos.

Los tropiezos a la hora de comprender palabras hacen parte de los síntomas de la enfermedad detectada a Bruce Willis. - Foto: Charles Sykes / Invision / AP

Ahora, Emma Heming Willis, quien es madre de las dos hijas más jóvenes del actor, Mabel Ray de 11 años y Evelyn Penn de 9, contó a través de sus redes sociales una historia que la conmovió, a tal punto que no paró de llorar. Según contó la actriz británica, se trata de su pequeña Evelyn, que buscó la forma de ayudar a su padre en medio de su enfermedad.

“Tengo que contarles esta historia. Voy a tratar de hacerlo sin llorar, porque cuando Evelyn me habló yo era un charco de lágrimas absoluto, comenzó diciendo la actriz. “Evelyn me dijo el otro día ‘¿sabías que las personas con demencia pueden deshidratarse gravemente?’. Le dije que no y le pregunté que cómo lo sabía”, agregó en su video, afirmando que la pequeña había estado buscando información sobre las personas con demencia en un rato libre que tuvo en el colegio.

La modelo Emma Heming Willis junto a su esposo, el actor Bruce Willis. - Foto: VCG via Getty Images

“Ella en realidad es hija de su padre porque a estos dos les encantan algunas cosas raras. Así que le dije: ‘Evelyn, siempre nos aseguraremos de que tu papá tenga una botella de agua en la mano. Gracias por hacérmelo saber. Pero eso es lo más amoroso y compasivo que puedes hacer: ser curiosa y educarte sobre la enfermedad de tu padre’”, sentenció Emma.

“Una de las mejores cosas que podemos hacer como cuidadores -y como amigos y familia- es educarnos sobre la enfermedad de nuestros seres queridos para poder estar a su lado y apoyarlos de la mejor manera posible”, concluyó la actriz.

El actor de 67 años está rodeado de su familia y está inmerso en los tratamientos específicos dictados por su equipo de doctores, quienes harán todo lo posible para mejorar la calidad de vida de la estrella del cine con esta enfermedad de la que se conoce muy poco y no tiene cura.

“FTD es una enfermedad cruel de la que muchos de nosotros nunca hemos oído hablar y puede afectar a cualquiera. Para las personas menores de 60 años, la FTD es la forma más común de demencia, y debido a que obtener el diagnóstico puede llevar años, es probable que la FTD sea mucho más frecuente de lo que sabemos. Hoy en día no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años”, se lee en el comunicado publicado en la página de la Asociación de la Degeneración Frontotemporal de Estados Unidos.

En su vida personal, Bruce Willis logró el divorcio más amigable de la industria cuando se separó de Demi Moore, con quien conserva una relación entrañable. Luego se casó con Emma Heming y tuvo otros dos hijos. - Foto: getty images

“A medida que avanza la condición de Bruce, esperamos que la atención de los medios pueda enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación... Bruce siempre creyó en usar su voz en el mundo para ayudar a los demás y crear conciencia sobre temas importantes tanto en público como en privado. Sabemos en nuestros corazones que, si pudiera hoy, querría responder atrayendo la atención mundial y una conexión con aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo afecta a tantas personas y sus familias”, añade el comunicado.