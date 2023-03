Atento: así será el pico y placa en Armenia este jueves 16 de marzo

Quienes no cumplan con la medida se hacen acreedores a una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes diarios.

El mes de marzo sigue con la aplicación de medidas restrictivas en materia de movilidad para la ciudad de Armenia, como la aplicación del pico y placa para los vehículos particulares con matrículas terminadas en los dígitos 9 y 0.

En Armenia la zona donde se aplica el pico y placa es desde la calle 11 hasta la 25 entre carrera 13 y 22 desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en jornada continua.

El Centro de la ciudad de Armenia es cubierto por el pico y placa - Foto: KAREN SALAMANCA

Además de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. en los siguientes sectores:

Desde la plaza del Coliseo del Café, carrera 19, calle segunda norte.

La avenida 14 de octubre, sobre la calle 23, carrera 20ª, la calle 26, calle 10, carrera 11 y 12.

Las autoridades recuerdan que quienes no cumplan con la medida se hacen acreedores a una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes diarios.

Se debe tener en cuenta que las motocicletas en Armenia tienen la misma rotación, aunque se les permite circular las que presten servicios de mensajería o domicilio, pero que pertenezcan a empresas legalmente constituidas y que adelanten el proceso de inscripción ante la secretaría de tránsito y transporte de la capital quindiana. pero que pertenezcan a empresas legalmente constituidas y que adelanten el proceso de inscripción ante la secretaría de tránsito y transporte de la capital quindiana.

A estas se suman las que pertenecen a empresas dedicadas a los servicios de seguridad, vigilancia privada o de escoltas, siempre y cuando estén prestando el servicio y plenamente identificados y las que pertenecen a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a la Fiscalía.

Quienes no cumplan con la medida en la ciudad de Armenia se hacen acreedores a una multa de quince salarios mínimos legales vigentes diarios. - Foto: Cortesía Alcaldía de Pereira

Los taxis también tienen pico y placa, pero solo de sábado a miércoles. Es decir que los jueves y viernes no tienen ninguna restricción. En Armenia se tienen 1.716 taxis, de los cuales 340 deben salen de circulación cada día con el pico y placa que se aplica de 5:00 a.m. a 4:59 a.m. del día siguiente.

Desde la Alcaldía de Armenia, ratifican que, atendiendo a la circulación de información sobre la rotación en el número de placas, para la medida de restricción de pico y placa en la ciudad, a través del secretario de Tránsito y Transporte, Daniel Jaime Castaño, “aún no ha sido formalizado el decreto que establece la rotación de la medida. Se tiene previsto que en el transcurso de esta semana se pueda emitir la información con los nuevos cambios, realizar la socialización durante dos semanas y, posteriormente, dar aplicación en toda la ciudad”.

Resaltan que la medida de restricción vehicular seguirá aplicándose, por ahora, sin ningún cambio; y que una vez emitido el decreto, se tendrá un tiempo de adaptación, durante el cual la sanción para los infractores solo será pedagógica.

Entre las excepciones a la medida de pico y placa en Armenia se destacan las siguientes:

Los vehículos de asistencia médica de urgencias, domiciliarios adscritos, en propiedad o alquiler de empresas cuyo objeto social sea la prestación de servicio de salud, para lo cual la persona natural o jurídica autorizada deberá tramitar ante el organismo de tránsito de Armenia la inscripción del vehículo autorizado para este servicio

Los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, los agentes y reguladores de tránsito y transporte, en sus respectivos horarios laborales.

Las carrozas fúnebres, más no el cortejo fúnebre.

Las acciones son ejecutadas entre las secretarías de Tránsito y Gobierno y la Policía Nacional - Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia