Pico y placa en Manizales este jueves 16 de marzo: así regirá la medida

En la ciudad de Manizales se debe tener en cuenta que los carros particulares con matrículas terminadas en los números 7 y 8 no pueden circular en algunos sectores, en cumplimiento de la medida del pico y placa, este jueves 15 de marzo.

Quienes lleguen a la ciudad o viven en ella, deben tener presente que los vehículos particulares no pueden circular entre las 6:00 a.m. y las 8 p.m., en unas zonas específicas de la capital caldense.

La medida rige para vehículos particulares y taxis - Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

Los sitios en los que aplica la restricción son:

Avenida Paralela, desde un sector que es conocido como Ondas de Otún hasta la calle 37A en ambos sentidos.

Centro Histórico, en el polígono que se forma hacia el norte con la avenida Gilberto Alzate Avendaño, sin incluirla; al sur con la carrera 23, por el oriente con la calle 32 y en el occidente con la calle 19.

Avenida Kevin Ángel de Manizales, desde el intercambiador vial en la entrada del barrio La Carola hasta la glorieta de acceso al sector de Castilla.

Avenida Santander desde el CAI en la calle 64A hasta la calle 33 en el sentido Cable - Centro. También entre el Parque Fundadores y la calle 65 en el carril contrario.

Por determinación de la Alcaldía de Manizales, por intermedio de la Secretaría de Movilidad, los taxis también deben cumplir con esta restricción. Este jueves no pueden circular los que tienen las placas terminadas en los números 5 y 6; por lo que sí pueden laborar aquellos profesionales del volante cuyos automotores tengan matrículas con el último dígito 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Los conductores de estos vehículos deben tener en cuenta que la secretaría determinó que la media se aplica por 24 horas de 4:00 a.m. a 4:00 p.m. del día siguiente. En el caso de los automotores que requieran se llevados a los talleres o a mantenimiento, la autorización dada, según decreto, es entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

La restricción se aplica en unos sectores de la ciudad - Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

Los infractores de la medida del pico y placa en Manizales pueden ser sancionados con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y con la inmovilización del vehículo.

Las motos pueden circular sin restricciones durante el día en la ciudad, pero para hacerlo después de las 11:30 p.m. deben contar con un permiso especial que entrega la secretaría de Movilidad, previa solicitud y cumplimiento de unos requisitos ya establecidos.

Otro medio de transporte que se tiene en Manizales es el Cable Aéreo que une a esta ciudad con el municipio de Villamaría. El sistema cuenta con estaciones en Fundadores, La Fuente, Los Cámbulos y el parque principal del vecino municipio. Este cable opera de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en jornada continua.

Los buses, busetas y colectivos, no tienen permitido realizar los recorridos con sobrecupo.

Las autoridades en Manizales recomiendan transitar con mucha precaución teniendo en cuenta las constantes lluvias que se vienen registrando en la ciudad lo que genera que el piso se vuelva liso.

Adicional a esto se han tenido varios desprendimientos de capa vegetal en la vía Manizales - Bogotá. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) informan de un nuevo deslizamiento en la tarde de este miércoles, 15 de marzo, en la vía que comunica con el municipio de Fresno, Tolima, a la altura del sector conocido como Sabinas.

En este hecho se vio afectado un camión el cual fue impactado por el material vegetal que se desprendió - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Indican que en este hecho se vio afectado un camión, el cual fue impactado por el material vegetal que se desprendió.

“Desde la dependencia municipal se realizan constantes recorridos por la ciudad con el objetivo de verificar cada una de las situaciones de riesgo que se han presentado, como consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas”, destacan.