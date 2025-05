¿Presagio? La pregunta que hizo uno de los estudiantes muertos antes de salir volando del bus accidentado en La Línea: “Complejo”

Precisamente, el interrogante de Yeison Andrés Parra, uno de los jóvenes fallecidos, apunta a esta dirección, ya que —según contó Trejos, en diálogo con el medio mencionado— el estudiante le preguntó a una ingeniera de Invías el motivo por el que la vía no tenía rampas para frenar los carros que se podrían quedar sin frenos.

“La ingeniera le responde que es algo muy complejo a la hora de hacer porque primero que todo tenían que entrar a hacer estudios de suelo, ya que el terreno en esas montañas es un tipo de terreno muy, muy difícil. Entonces que por eso simplemente no se han hecho”, relató Trejos.

“Lo encontré consciente, muy malherido. En el momento, no lo quise mover para evitar, pues, daños mayores. Le dije que esperara, él me respondió, le dije que tuviera paciencia y ya no pude hacer más por él“, agregó.