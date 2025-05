Estudiante de bus accidentado en La Línea hizo inesperada revelación: rector de la universidad lo confirmó

No obstante, hay un relato que llama la atención y es el de un estudiante, sobreviviente del hecho, quien hizo una inesperada revelación en medio de una entrevista para Noticias Caracol.

Versión de rector de la universidad confirma lo manifestado por el estudiante

“No sabíamos del cambio de bus. El accidente fue aproximadamente a las 12 o 12:50, no sé la hora exactamente, y como a las cinco de la tarde apareció una foto de un periodista que mostraba unas placas diciendo que ese era el vehículo. Nosotros sabíamos que no era y contactamos a la empresa y entonces nos avisaron [del cambio del bus]", aseguró Jaramillo al medio citado anteriormente.