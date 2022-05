“A la cárcel y pobres”: Fico Gutiérrez promete ser duro contra los corruptos en La Guajira

Este viernes 6 de mayo, en medio del paro armado decretado por el Clan del Golfo, el candidato Federico Gutiérrez visitó el departamento de La Guajira. En Riohacha, el exalcalde de Medellín expuso su propuesta para combatir la corrupción por medio de castigos ejemplares para quienes incurran en estas prácticas.

En un departamento históricamente azotado por la corrupción, el candidato resaltó el cansancio ciudadano: “Estamos mamados de la corrupción, aquí los corruptos tienen que estar en la cárcel y los dineros tienen que ser bien invertidos”.

“Hemos visto cómo La Guajira ha sufrido la corrupción. ¿Y quiénes la sufren? Los más humildes. Vemos cómo se mueren niños de hambre, aquí nadie puede aguantar hambre y menos por casos de corrupción”, aseveró.

En medio de su descripción de la problemática, Gutiérrez aprovechó para lanzar una pulla contra Gustavo Petro, su principal contrincante en la carrera por la Presidencia.

“Aquí hay otros que negocian con corruptos en las cárceles, ofreciéndoles ventajas a cambio de votos. Nosotros lo que les ofrecemos son penas más altas, es que les va a ir muy mal con nosotros. Nosotros estamos de lado de la gente”, aseveró.

También prometió mayores controles para evitar la corrupción con diversas herramientas “en temas de contratación de pliegos tipo, no solo para obra pública, sino para otro tipo de contratos”, así como habló de “la vigilancia del Plan de Alimentación Escolar en todo el país utilizando herramientas como el blockchain, que es de tecnología de cuarta revolución industrial”.

El candidato les dijo a los guajiros que esto se llevó a cabo en su administración en Medellín, “garantizando el mejor servicio y calidad de los restaurantes escolares del PAE. No solo no se perdió un peso, sino que era el de mejor calidad”.

Resaltó también el problema moral que hace que la corrupción se vea tanto en el sector público como el privado. Sin embargo, aseguró que el problema se combate con mayores penas y con quitarles los bienes a quienes incurran en dichas prácticas irregulares.

“A los corruptos no solo que vayan a la cárcel. Además, extinción de dominio para los corruptos. Los bienes o los activos que lograron a través de la corrupción se les tiene que quitar. Hay que mandarlos para la cárcel, pero pobres. No como muchos van a la cárcel, ricos con lo que se robaron, saben que están allá tres o cuatro años y salen felices a disfrutar la fortuna de lo que le robaron al pueblo”, aseveró.

En la rueda de prensa, como antioqueño, el candidato habló sobre descentralización: “A mí no me van a ver gobernando desde un palacio como si fuera un rey o un príncipe. Soy un colombiano común y corriente que tiene vocación de servicio y quiere trabajar por las regiones”.

“Yo no quiero ministros de escritorio, quiero ministros que se pongan en los zapatos de la gente. Que se me pongan unos tenis y se me van a recoger las regiones para ver las necesidades y a dar soluciones. Así lo voy a hacer yo y así lo vamos a liderar”.

También se refirió al paro armado del Clan del Golfo, el cual se encuentra azotando gran parte de la costa Caribe colombiana. El exalcalde de Medellín aseguró que esa es la que obliga a la ciudadanía a votar “por el otro candidato”.

“Que le dice a la gente que en esas zonas no puede aparecer un voto por Fico. Aquí lo que hay que decir es que hay que seguir combatiendo esas estructuras criminales”, afirmó.

El candidato se solidarizó con las comunidades de los departamentos afectados por la ola de violencia. También hizo referencia a los “voceros” de alias Otoniel, quienes se oponían a la extradición.