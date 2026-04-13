¿A qué se expone Ricardo Roa si falta a la tercera citación de la Fiscalía para la imputación de cargos?

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tomó la decisión de no asistir a tres citaciones con la justicia: dos audiencias de imputación de cargos y una diligencia de interrogatorio con la Fiscalía.

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El ente acusador volvió a radicar una audiencia para imputar cargos al exgerente de la campaña Petro Presidente. Ricardo Roa tiene una nueva cita con los jueces. El próximo 8 de mayo tendrá que presentarse con su abogado para escuchar los detalles de la investigación en su contra.

En dos oportunidades la Fiscalía trató de imputarle cargos por el delito de violación de topes electorales a Ricardo Roa. La primera dijo que compromisos laborales le impidieron asistir, incluso de forma virtual, a la audiencia. La segunda, aun después de pedir vacaciones y una licencia no remunerada en Ecopetrol, tampoco logró asistir, ahora por compromisos académicos.

Presidente Gustavo Petro y elecciones. Foto: Catalina Olaya

Fuentes de la Fiscalía advirtieron que el próximo 8 de mayo, cuando se instale la audiencia de imputación de cargos —la tercera en este proceso—, y si el presidente de Ecopetrol no asiste a la diligencia, harán la solicitud formal ante el juez de control de garantías de declararlo en contumacia, como reo ausente, para continuar el proceso aun sin su presencia.

El exgerente de la campaña Petro Presidente se enfrenta a una decisión definitiva en el proceso que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades en las pasadas elecciones; la Fiscalía advierte que tiene todos los elementos de prueba para demostrar su responsabilidad en el delito que esperan imputar.

De no presentarse a la diligencia, el panorama para Ricardo Roa podría empeorar: no solo por la presunta responsabilidad en los hechos que son materia de investigación, sino por la posible declaratoria de contumacia como una advertencia clara de que no puede evadir la justicia, pues, así se mantenga alejado de los despachos judiciales, el proceso puede continuar.

La Fiscalía tiene entre los elementos de prueba en contra de Ricardo Roa dos informes que fueron presentados por el partido Colombia Humana, con el detalle de los gastos en la primera y segunda vuelta presidencial, y allí los investigadores concluyeron que ese reporte fue desordenado y que muchas facturas habrían sido manipuladas o alteradas.

En 2022, Ricardo Roa Barragán fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Foto: Colprensa

Esos informes serán revelados durante la imputación de cargos para advertir la responsabilidad que tendría Ricardo Roa como gerente de la campaña Petro Presidente y que fue justamente él quien recibió esos informes y aparentemente no hizo reparos sobre lo que se dejó allí, bajo la gravedad de juramento.