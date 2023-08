Abogado de Day Vásquez asegura que aún no reciben protección de la UNP; siguen las amenazas de muerte en su contra y la de su defendida

El abogado Alait Freja expresó su preocupación por el tema de seguridad, tanto para él como para su defendida. Aunque se ha pedido el refuerzo del esquema de protección, hasta el momento no ha recibido respuesta al respecto.

“Hasta la fecha, no he recibido protección. Como ciudadano, le corresponde a la UNP. El juez le ordenó a la Fiscalía en audiencia desde el día martes que oficiara a la UNP para nuestra protección y aún no se ha hecho, a pesar de que la Fiscalía cumplió enviando el oficio”, manifestó Freja en entrevista con El Tiempo.