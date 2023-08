Asamblea del Atlántico estudia la renuncia de Nicolás Petro: ¿qué pasará con la curul?

Nicolás Petro renunció este sábado a su cargo como diputado del Atlántico, luego de ser imputado por la Fiscalía de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La mesa directiva de la corporación definirá este martes si acepta la dimisión.

El hijo mayor del presidente aseguró que el abandono del puesto es irrevocable para poder responder por el escándalo que protagoniza: “Es momento de acudir ante el país y colaborar con la justicia con todo compromiso y responsabilidad”.

La Asamblea Departamental aclaró que, al no estar en período de sesiones, le corresponde a la mesa directiva decidir sobre la renuncia del político. En dado caso de que sea aprobada, las autoridades electorales tendrán que definir su reemplazo.

En Barranquilla hay un mar de dudas sobre quién debería ocupar su silla, dado que él llegó a la corporación gracias al estatuto de oposición, al lograr el segundo lugar en la contienda por la Gobernación del Atlántico en 2019, cuando fue derrotado por Elsa Noguera.

Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico. | Foto: Autor anónimo

Ante las dudas, los diputados enviarán oficios al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría para que esclarezcan el panorama y no cometer errores. Así lo informó en las últimas horas el presidente de la Asamblea, Welfran Mendoza Torres.

“Una vez tomada la decisión, procederemos a solicitar a la autoridad electoral competente que nos certifique quién ocupará la curul que deja el doctor Petro Burgos”, relató el corporado. Paralelamente, agradeció por la gestión que adelantó Nicolás en la entidad.

Audiencia de Nicolás Petro. | Foto: AFP

En un boletín de prensa se lee: “La duma departamental agradece al Dr. Petro Burgos por el ejercicio de sus funciones como diputado y vicepresidente de la mesa directiva durante los últimos años, y por su voluntad de construir un mejor Atlántico”.

“Nosotros no estamos para defender gobiernos”: abogado de Nicolás Petro habló con SEMANA

SEMANA habló con David Teleki, abogado del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, y aseguró que para ellos lo más importante es el ser humano, más allá del efecto que tenga su estrategia jurídica en el actual gobierno.

SEMANA: ¿Cuáles son las pruebas que está alistando Nicolás Petro para presentar directamente a la Fiscalía?

David Teleki (D. T.): Yo, la verdad, no sé cuáles son. Él es el único que sabe cuáles son. Él está comprometido, haciendo su tarea de remembrar la información, revisar algunos documentos que tenga. Organizar sus ideas, respaldar sus afirmaciones, comparar con el material probatorio que ya está dentro del expediente. Ubicarse cronológicamente. Todo eso es lo que tiene que hacer de tarea él.

Nicolás Petro Burgos y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Gerardo Gómez / Foto 2: Presidencia.

SEMANA: ¿Y esa tarea calculan que más o menos para cuándo va a estar lista?

D. T.: No, es que hasta ahora arrancamos. Eso lo vamos a coordinar con la Fiscalía. Este fin de semana estamos descansando, ya a partir del martes estaremos organizando todo ese tema.

SEMANA: ¿Pero se espera que sea cuestión de semanas o meses?

D. T.: No se sabe, depende de muchas cosas.

SEMANA: En Colombia hemos escuchado tantas veces que los detenidos colaborarán con la justicia, que se prende el ventilador y muchas veces en eso queda, lo que termina siendo una burla para la gente. Los colombianos pueden estar tranquilos de que ustedes, lo que dijeron que van a revelar contra ministros, contra personas muy importantes, ¿realmente sí se va a dar?

D. T.: Se está dando, no solamente se va a dar, sino que se está dando, porque ya el doctor Nicolás Petro ha entregado unas declaraciones, pero el compromiso que en este momento yo doy, es que esta defensa, por la manera en la que estamos adelantando esta estrategia y estamos convencidos que es lo mejor para él.

Desde que surgió este escándalo, Nicolás Petro había afirmado que era inocente, pero las pruebas fueron tan contundentes que terminó aceptando la responsabilidad. | Foto: facebook nicolas petro

SEMANA: ¿Se van a conocer documentos, facturas o solamente relatos y remembranzas?

D. T.: Lo primero que hay que aclarar es que Nicolás Petro por sí es una prueba como testigo. Un potencial testigo, entonces; además de eso, la Fiscalía también tendrá que hacer un trabajo de corroboración y Nicolás también aportar algunos datos. Pero obviamente que esto tiene que ser el producto de todo un gran trabajo por parte de los investigadores de la Fiscalía y en eso está la voluntad y disponibilidad de mi defendido, que hasta el momento es inquebrantable y así continuará mientras yo sea su defensor.

SEMANA: ¿Cómo han sido las últimas horas para el equipo jurídico de Nicolás Petro?

D. T.: De tranquilidad y confianza de saber que hemos elegido la mejor estrategia. Tal vez la única posible para salvar en algo la situación de Nicolás Petro y lograr que saque adelante su proyecto de vida. Nos sentimos a gusto con lo que ha ocurrido, con los resultados. Pues obviamente todo defensor celebra una libertad, pero lo tomamos con mucha responsabilidad y un compromiso con la Fiscalía General de la Nación. Nosotros como abogados, si elegimos una estrategia que es la negociación y la colaboración, no podemos ser desleales y al mismo tiempo estar pensando en abrir una confrontación con la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, este es el camino que hemos elegido y con seguridad y confianza, sabemos que haremos una tarea que no solamente redundará en beneficio de Nicolás Petro como ciudadano, que es lo que nos importa, sino que también con el país, que es el más interesado en conocer la verdad.

Pero, ante todo, nuestro objetivo es Nicolás Petro. Nosotros no defendemos gobiernos, no atacamos gobiernos, no defendemos proyectos políticos ni atacamos proyectos políticos. Es el ser humano lo que nos importa. Y esta estrategia que se eligió fue pensando en él, nada más.

SEMANA: ¿Él está tranquilo?

D. T.: Él está tranquilo, expectante y muy comprometido.

SEMANA: ¿Qué han sabido del abogado que se presentó durante su detención diciendo que era parte de equipo de abogados, y terminó siendo falso?

D. T.: No, la verdad no tenemos idea. Dejamos pasar el tema, que se encarguen de eso las autoridades. Incluso le hicieron a ese señor unas notas. Él tendrá que explicar en algún momento, si es lo que corresponde, a qué fue. Cuál fue su propósito.

SEMANA: ¿El equipo jurídico, Nicolás Petro y su familia se sienten seguros?

D. T.: No, pues obviamente cómo nos vamos a sentir seguros si en Colombia, uno de los países más violentos del mundo con una política tan caliente y con un tema tan álgido. Pero de lo que sí estamos es convencidos de que el objetivo elegido es el adecuado, estamos convencidos de nuestra estrategia.

Moneda colombiana, billetes, plata, dinero. Billetes de cincuenta, veinte, diez, dos mil pesos, monedas. | Foto: GERARDO GOMEZ.

SEMANA: ¿Más allá de los temores han tenido amenazas directas?

D. T.: El Twitter, las redes sociales, el Facebook están inundados de aseveraciones y de situaciones que lo ponen a uno en peligro, ¿no? Además, usted sabe que en Colombia cualquiera se presta para cualquier cosa. Este es un país que ha mostrado unos niveles de barbarie y de insensibilidad jamás vistos en la historia humana. Quién no va a sentir miedo en Colombia. Pero estamos muy firmes y seguros de lo que estamos haciendo.

SEMANA: ¿Les brindaron protección o ampliaron esquemas de seguridad?

T. D.: A mí no me ha llamado nadie de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni de la Policía ni nada. El señor Nicolás tienen un esquema básico, me imagino que tendrán que aumentárselo. Incluso yo ya le escribí al doctor Augusto Rodríguez (director de la UNP) por WhatsApp y le solicité que se comunicara conmigo.

SEMANA: ¿Le contestó?