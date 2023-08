Defensa de Nicolás Petro teme por su vida y denuncia no recibir apoyo de la UNP ni de la Policía

SEMANA habló este domingo 6 de agosto con el equipo jurídico de Nicolás Petro. El abogado David Teleki manifestó con preocupación que la vida de Nicolás y su familia está en riesgo al igual que la de las personas que forman parte de la defensa. Pero lo que más le preocupa es que se sienten solos por parte de las entidades del Estado que deberían estar disponibles para garantizar su seguridad como es el caso de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, pues pese a las múltiples advertencias que se han hecho, incluso por parte de la Fiscalía, no se ha dado respuesta.

“¿Cómo nos vamos a sentir seguros si es Colombia uno de los países más violentos del mundo con una política tan caliente y con un tema tan álgido? Pero de lo que sí estamos es convencidos es de que el objetivo elegido es el adecuado, estamos convencidos de nuestra estrategia”, señaló David Teleki.

El jurista indicó que esto va más allá de los temores que se pueden vivir con un caso tan complejo, pues los ataques han sido múltiples. “El Twitter, las redes sociales, el Facebook, están inundados de aseveraciones y de situaciones que lo ponen a uno en peligro, ¿no? Además, se sabe que en Colombia cualquiera se presta para cualquier cosa. Este es un país que ha mostrado unos niveles de barbarie y de insensibilidad jamás vistos en la historia humana. Quién no va a sentir miedo en Colombia. Pero estamos muy firmes y seguros de lo que estamos haciendo”, resaltó.

El jurista señaló que ha buscado múltiples maneras de acercarse a las entidades correspondientes y no ha tenido respuesta alguna. “A mí no me ha llamado nadie de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni de la Policía ni nada. El señor Nicolas tienen un esquema básico, me imagino que tendrán que aumentárselo. Incluso yo ya le escribí al doctor Augusto Rodríguez (director de la UNP) por WhatsApp y le solicité que se comunicara conmigo. No he tenido respuesta al momento. Incluso yo le marqué en días pasado y el fiscal le mandó un oficio y no ha respondido”, puntualizó.

Sin embargo se mostró firme en la estrategia utilizada, indicado que para él lo más importante es su defendido como ser humano, por lo que celebró que ya esté libre y recopilando la información necesario para sostener lo manifestado ante la Fiscalía General de la Nación.

Lea la entrevista completa que dio Nicolas Petro en exclusiva a SEMANA:

VICKY DÁVILA (V. D.): Nicolás, ¿cómo se siente hoy?

Nicolás Petro (N. P.): Han sido momentos muy difíciles, muy duros, los que he vivido a lo largo de este año. Ha sido un contraste porque tuve la noticia más maravillosa de mi vida, que es mi hijo, quien está por nacer, y he vivido al mismo tiempo el momento más duro, que es toda esta situación que enfrento actualmente. Muy dura porque en estos últimos meses las personas que han estado conmigo, las más cercanas, han vivido y han visto cómo me he sentido, cómo he vivido estos momentos, incluso, de depresión, la situación mediática, en las redes sociales, las calles. Pero lo más doloroso para mí fue lo que pasó con quienes yo consideraba que me tenían aprecio, afecto y que me dieron totalmente la espalda.

V. D.: ¿Entre esas personas está su papá?

N. P.: Está mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme.

V. D.: Concentrémonos en su papá.

N. P.: Vicky, pero antes de hablar de mi papá te quiero decir que esas personas, que saben quiénes son, que se dieron golpes de pecho en su momento, hoy lo siguen haciendo. Me quisieron utilizar y ellos saben en qué me querían utilizar. Pero ya lo anunció la Fiscalía y, próximamente, voy a dar todas las pruebas.

“La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí”. | Foto: apf

V. D.: Abramos el capítulo de su papá. ¿Usted siente que él lo abandonó?

N. P.: Sí, claro. La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí.

V. D.: Debe ser incondicional.

N. P.: Sí, independientemente de todo, porque sí está bien el cargo, la política, etcétera, pero lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo, Vicky. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa.

Vicky, el año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. Si hay alguien que realmente sudó la camiseta en la campaña presidencial, y en las anteriores, fui yo. Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo.

Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hubo alguien quien ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. Y a mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda. Ahí sí me pusieron para que me devoraran completamente. Incluso, miembros de mi familia ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque ‘uy, qué dirán si salgo con Nicolás Petro’. Entonces, es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido y, bueno, pues me toca luchar por mi hijo.

V. D.: Cuando estalló el escándalo por las denuncias de Day Vásquez en SEMANA, su papá dio una entrevista y dijo sobre usted: “Yo no lo crie”. Hubo críticas, burlas, memes. Durante todos estos meses he querido saber qué sintió usted con esa frase.

N. P.: Es de las cosas que me han causado una de las más grandes tristezas de mi vida, independientemente de cómo sucedieron los hechos.

V. D.: ¿Eso le sacó lágrimas?

N. P.: Sí, total. Ese para mí fue un golpe mucho más duro que la misma entrevista (de Day en SEMANA). Muchísimo más duro. Empecé a vivir un período de depresión muy fuerte. Y yo se lo dije a una persona: no es justo lo que están haciendo conmigo, miren cómo me están tratando y sé muchas cosas. También me dolió muchísimo lo de Daysuris. Independientemente de cómo terminó nuestra relación, fue una persona que vivió conmigo durante cuatro años, pero ese es otro tema. Yo a ella nunca la maltraté. Si hice muchas cosas, las hice para que ella fuese feliz, pero bueno.

V. D.: Con la frase de “yo no lo crie”, ¿se dio cuenta de lo que era capaz de hacer su papá con usted?

N. P.: Ahí me di cuenta de que fui solamente una ficha de su ajedrez.

V. D.: ¿Usted siente que él no lo quiere?

N. P.: (Voz triste). Bueno, eso es muy duro decirlo, pero sí, así es.

V. D.: Perdóneme la pregunta: ¿él lo crio o no lo crio?

N. P.: Vicky, es que si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado. Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Vicky, yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Esteban vega la-rotta-semana

V. D.: ¿En qué momento quiso tomar el camino de la política como su papá? ¡Fíjese cómo es la vida!

N. P.: Desde muy pequeño he estado rodeado siempre del tema político. En mi familia materna también ha habido muchos familiares políticos. Se vive la política con bastante intensidad. Para mí fue un contraste porque mi familia materna siempre ha sido muy conservadora. Obviamente, mi papá es de otra línea. Desde muy pequeño siempre he estado rodeado de la política, mirando a mi papá. La primera imagen o el primer recuerdo que tengo es en una manifestación política en Ciénaga de Oro, al lado de mi papá, una vez que él aspiró al Senado, y que no salió. Esa es una de las primeras imágenes de mi niñez. Entonces, crecí en ese mundo. Es difícil que uno creciendo en ese mundo no le guste la política. Mi sueño, Vicky, era ese, de que mi papá pudiese ser presidente de la República, y, bueno, al final se cumplió y se logró ese objetivo.

V. D.: Y usted siente que aportó muchísimo para que él fuera presidente.

N. P.: Sí, claro. Seguramente ya están diciendo en las redes sociales que Nicolás fue un infiltrado, que Nicolás no hacía parte de la campaña y que Nicolás no era una pieza fundamental en la campaña.

V. D.: Pero usted sí hacía parte de la campaña. Lo vimos.

N. P.: Claro. Como te lo dije anteriormente, si hay una persona que sudó la camiseta de la campaña presidencial fui yo, porque…

V. D.: Usted manejó la costa Caribe…

N. P.: Porque es que es muy fácil cuando a ti te estructuran todo de una campaña solamente para salir en medios de comunicación. Eso es bonito, eso es lo fácil, pero lo difícil es el terreno. Lo difícil es llegar a un barrio, convencer y seducir a la gente para que voten por el proyecto político. Lo difícil es organizar una manifestación política, el día de las elecciones mantener con la llama encendida a las bases para que la campaña no se caiga. Y, bueno, esa era mi tarea y eso fue lo que hice en el Atlántico y en muchas partes de la región Caribe.

V. D.: Cuando su papá dice que no lo crio, ¿le está echando una culpa a su mamá y a sus abuelos maternos, que lo criaron?

N. P.: Sí, claro, a mis abuelos maternos y a mi mamá, allá en Ciénaga de Oro. Eso duele muchísimo. Si hay una persona que se sacrificó por mi papá y que vivió realmente momentos difíciles de la vida de él, como dicen en la costa, quien vivió las verdes, fue mi mamá. Él ha sido una persona bastante desagradecida con mi mamá. Muchísimo. No te imaginas cuánto, Vicky.

V. D.: ¿Su papá le pagó alguna vez el colegio? ¿Estuvo pendiente de enseñarle las cosas que un papá le enseña a un adolescente?

N. P.: Él siempre estuvo muy pendiente del tema de la educación y siempre fue muy exigente en ese sentido. Entonces, sí me pagaba el colegio, me mandaba la mensualidad y todo eso, pero la parte afectiva no. Ahí estuvo el vacío. O sea, Vicky, pasaban meses sin recibir una llamada de mi papá a preguntarme: “Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día?”. O sea, ese tipo de conversaciones yo nunca las tuve con él.

Audiencia de Nicolás Petro en la Fiscalía. | Foto: SCaptura de Pantalla

V. D.: ¿Cuándo se dio cuenta de que su papá fue guerrillero del M-19?

N. P.: Yo era muy pequeño, era un bebé en todas esas circunstancias. Mi mamá lo acompañó. Estuvo con él en el monte. Bueno, yo creo que a él se le habrá olvidado. Decirte un momento exacto no sé, pero sí me acuerdo de que en mi colegio se empezaba a hablar de esos temas.

V. D.: ¿Lo matoneaban con eso?

N. P.: Te voy a ser sincero. Antes de que llegara Álvaro Uribe Vélez, la gente no me matoneaba, no me la montaba, no me hacía ningún tipo de comentario respecto al pasado de mi papá en el M-19. Una vez Uribe llega al poder, se empiezan a intensificar esos debates. Ahí sí empiezo a sentir un rechazo por el pasado de mi papá.

V. D.: ¿Por qué decide colaborar con la justicia, por qué decide decir la verdad, por qué decide liberarse de esos secretos que tiene guardados en su corazón y en su cabeza?

N. P.: Cuando sucedió el tema de tu entrevista con Day, ya venía viviendo meses de angustia porque la señora Daysuris, antes de eso, directamente o indirectamente, siempre me estaba amenazando con que sabía cosas, que ella tenía todo, que no sé qué vainas. Imagínate esos meses de tensión, de zozobra. Cuando pasa la entrevista, viví momentos muy duros, incluso, de depresión. Si yo estoy en pie, si estoy parado, es única y exclusivamente por mi hijo que está por nacer.

V. D.: ¿Cómo decide contar la verdad y colaborar con la justicia?

N. P.: Vicky, yo quiero estar en el nacimiento de mi hijo, quiero criar a mi hijo. Sé qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante. No quiero eso para mi hijo. Entonces, es por él, por mi familia, que yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía. Que se sepa la verdad, y, bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias.

V. D.: ¿Pero hay otra plata de la que él sí sabía, como la del empresario Euclides Torres?

V. D.: Le insisto: ¿entonces, su papá no sabía de la plata del ‘Hombre Marlboro’ y de la del hijo del ‘Turco’ Hilsaca que terminó en la campaña?

N. P.: Ni mi papá ni el gerente de la campaña.

V. D.: Eso me lo deja claro. Lo que sí es cierto es que a la campaña entraron dineros ilegales no solamente de estas personas, sino otros dineros que no fueron reportados. Ahí es donde su papá, muy probablemente, sabía…

N. P.: Bueno, eso es lo que la justicia va a tener que determinar.

V. D.: No me dé detalles, pero dígame si su papá sabía o no.

N. P.: Lo importante es que la justicia actúe de la mejor manera, sin presiones, y que se sepa toda la verdad. Solamente te quiero decir esto, Vicky: estuve en la política, por obvias razones estoy apartado, y hay mucha doble moral, muchísima de lado y lado, de todos los sectores políticos.

V. D.: ¿Por eso es que usted empieza esta entrevista advirtiendo que tiene pruebas contra todas aquellas personas que hicieron cosas malas con usted en la campaña y que ahora se rasgan las vestiduras?

N. P.: Sí, así es.

V. D.: ¿Qué ha significado Verónica Alcocer en la relación suya con su papá?

N. P.: A Verónica la conocí entrando en mi adolescencia. Fue una persona que, de verdad, intentó acercarme a mi papá, intentó que las relaciones de mi papá con los demás familiares fueran más fluidas, de la mejor manera. Antes de Verónica, eran casi nulas. Ella lo intentó. Hubo circunstancias que no han podido que esas relaciones familiares encajen perfectamente, pero ese ya es otro tema. A ella la veo ahora con un rol más protagónico que hace algunos años. Pienso que tiene un liderazgo mucho más fuerte, muy marcado. Siento que también ha sido parte de todo ese veto hacia mí, de esta exclusión, incluso, de humillaciones que he recibido, que ha recibido Laura (Ojeda) y que termina recibiendo mi hijo.

Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro. | Foto: Instagram @lauraojedae

V. D.: Como, por ejemplo, no permitir que usted fuera con Laura Ojeda, su actual pareja, al cumpleaños de Antonella.

V. D.: ¿Qué significa ese cuadro de 27 personas que presentó el fiscal Mario Burgos en la audiencia? ¿Es la matriz de su colaboración?

N. P.: Te quiero aclarar que el cuadro es por información que ha suministrado Daysuris y he suministrado yo. No es que todo sea por información que yo he aportado.

V. D.: ¿Es como una especie de colaboración conjunta?

N. P.: Es una información que ella ha aportado sumada a la información que yo he aportado. En casos coinciden las informaciones. Como te dije, no puedo hablar de detalles ni revelar situaciones, hechos o acontecimientos.

V. D.: Pero es una realidad. Usted va a hablar de Verónica, de su papá y de la campaña.

N. P.: No te puedo decir que no, no te puedo decir que sí, porque estoy en medio de una investigación con la Fiscalía.

V. D.: ¿Quién es Óscar Camacho, señalado de aportar igualmente dineros a la campaña de su papá de forma ilícita?

N. P.: Él es un empresario, no un megaempresario como lo han descrito. Es un empresario que conocí a través de Máximo Noriega.

V. D.: ¿Cuánta plata ilegal pudo entrar a la campaña de su papá?

N. P.: Bueno, en términos generales, no sé.

Nicolás Petro se extrañó del silencio de Armando Benedetti, que en los audios con Laura Sarabia habla de 15.000 millones de pesos en la campaña. Dice que ni su papá ni el gerente de la campaña sabían de los dineros que recibieron él y Daysuris de Santander Lopesierra y del hijo del 'Turco' Hilsaca. Pero no comenta nada en el caso del empresario Euclides Torres. Se mostró dolido porque no le permitieron asistir a cumpleaños de Antonella, su hermana, con su pareja, Laura Ojeda. | Foto: Daniel reina romero-semana

V. D.: Armando Benedetti, en los audios con Laura Sarabia, hablaba de 15.000 millones de pesos. ¿Cuánto puede ser?

V. D.: Usted debe saber, entonces, muchas cosas de Armando Benedetti…

N. P.: Dejémoslo así.

V. D.: Miguel Ángel del Río, cuando Day Vásquez hizo la denuncia, se apartó de usted. Su papá en campaña le encargó a él vigilar la corrupción electoral en la costa Caribe. Raro que no haya visto esta corrupción en la campaña de Petro. Me dicen que hay unos audios que usted tiene de Del Río muy comprometedores.

V. D.: ¿Quién lo impuso?

N. P.: Lo impusieron desde Bogotá la señora Verónica con el señor Eduardo Noriega. Es mentira que él tenía votos, que la imagen. Falso. Al que hubiesen querido poner, hombre o mujer, en la cabeza de la lista del Atlántico hubiese salido elegido, esa es una realidad política. Entonces, él pierde esa lucha. Hay muchas grietas, en las redes sociales hay muchos ataques de parte y parte. Entonces, él toma como una distancia con la campaña presidencial. Como él venía con una lucha contra compradores de votos, propuse que él entrara a la campaña presidencial. Gracias a mí, mi papá aceptó. Yo lo llamo y empezamos a trabajar en esa estrategia. De resto, no te puedo decir, Vicky, porque, vuelvo y te repito, hay una investigación.

V. D.: ¿El empresario Euclides Torres es una ficha clave en la financiación de la campaña presidencial de su papá?

N. P.: En la audiencia se revelaron unos chats de Daysuris con otras personas, no conmigo, contra otras personas, hablando de la importancia del rol del señor Euclides en la campaña.

V. D.: Y con plata, que es lo más importante.

N. P.: (Risas).

V. D.: El papel de Euclides Torres no era aportar solo ideas en la campaña.

N. P.: Bueno, Vicky, te repito, no puedo hablar sobre hechos, circunstancias ni personas.

V. D.: Laura Sarabia también aparece en ese cuadro que fue tan impactante.

V. D.: O sea, ¿ella estaba enterada de todo?

N. P.: Pues de cómo se organizó y, obvio, ella al final era la que manejaba la agenda de mi papá. Si bien era Armando, ella era la que organizaba la agenda de él.

V. D.: Sabía con quién se reunía su papá siendo candidato, a dónde iba, todo.

N. P.: Sí, claro, era la que manejaba la agenda.

Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro. | Foto: presidencia

V. D.: En el cuadro también aparece el exministro del Interior Alfonso Prada. Acuérdese que Prada le ofreció unos “cupos” a usted, según sus chats con Day Vásquez, tal como los reveló SEMANA.

N. P.: No. Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir “Nicolás es un hp”, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad.

V. D.: Y la abogada era Laura Ojeda.

N. P.: Sí.

V. D.: ¿O sea que usted quería la hoja de vida de Laura Ojeda para tener el contacto directo con ella?

N. P.: Sí.

V. D.: O sea que usted le mintió sobre Prada a Daysuris.

V. D.: Hay algo que llama la atención y es que a usted los ministros lo recibían y le dedicaban tiempo porque era el hijo del presidente.

N. P.: Sí, claro.

V. D.: Como Mauricio Lizcano.

N. P.: Sí, claro, y con muchos de esos ministros eran reuniones protocolarias para conocernos y hablar de la región Caribe, de la expectativa que había frente al Gobierno, expectativa que aún no se ha cumplido.

V. D.: Usted se reunió, entre otros, con Mauricio Lizcano, Carolina Corcho, Cielo Rusinque, Irene Vélez. Además, parece que lo de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia es muy importante en su colaboración.

N. P.: Sí, hay circunstancias de hechos y personas sobre las que no puedo revelar detalles en medios de comunicación. O sea, lo que sí te quiero decir es que sí me reuní con muchos funcionarios del Gobierno.

Gustavo Petro y Nicolás Petro. | Foto: facebook nicolas petro

V. D.: ¿Pero usted sí va a hablar de ministros que estuvieron involucrados en hechos irregulares o no?

N. P.: Vicky, esto me cogió de sorpresa. No sabía que me iban a allanar, que me iban a capturar. Sí pensaba que iban a actuar en contra mía, pero yo pensaba que lo iban a hacer más adelante, una semana o dos semanas antes de las elecciones regionales. Ese era mi pensamiento, no así tan rápido. Ojalá, Vicky, todos los casos fuesen así de rápido. Por ejemplo, ¿qué pasa con las investigaciones contra el señor Alejandro Char? Llevan años. ¿Qué pasa con eso? Entonces, así como hubo celeridad conmigo, espero, y me imagino que la sociedad también espera, que en los demás casos sean así de efectivos, que la justicia sea así de efectiva.

V. D.: Pero no me contestó la pregunta. ¿Va a aportar nombres de ministros en su colaboración y que cometieron posibles delitos?

N. P.: En ese orden de ideas, te estaba diciendo que me cogieron de sorpresa y ahora tengo que llegar a mi casa a sentarme y empezar a hacer memoria. Primero, salir del shock de esta semana, o sea, llegar, organizar, hacer memoria, recolectar los datos y así entregar más información a la Fiscalía.

V. D.: Ese es un sí. Es decir, usted va a organizar la información para poder revelar todo lo que sabe y ahí hay incluidos ministros. Punto.

N. P.: Hay incluidas personas muy importantes: ministros, políticos, etcétera. Lo redondeo diciendo que son personas muy importantes.

V. D.: Hay gente que piensa que, si entró plata ilegal a la campaña de Gustavo Petro, él no puede seguir siendo el presidente. ¿Usted qué piensa?

N. P.: Hay que ver también el grado de responsabilidades. Por ejemplo, con el tema del 'Hombre Marlboro' y Gabriel Hilsaca (hijo del ‘Turco’ Hilsaca), él no sabía de esos aportes. Nunca se lo comenté. No tenía forma de enterarse de esos aportes. Entonces, en cada caso, la justicia deberá determinar el grado de responsabilidad.

V. D.: ¿Su papá se debe ir o debe permanecer en el poder?

N. P.: Creo que el país necesita que él pueda continuar. El país necesita que las promesas que él hizo se empiecen a materializar por el bien de Colombia, especialmente en lo social. No podemos desconocer que antes de Gustavo Petro el país estaba viendo una problemática social bastante importante. Ojalá en este gobierno se empiecen a sanar esas deudas históricas con sectores abandonados por gobiernos pasados. Eso es vital para el país. Ojalá el Gobierno lo logre hacer porque, hasta el momento, no lo ha hecho, no ha podido.

V. D.: ¿Usted traicionó a su papá, como algunos dicen?

N. P.: Fueron circunstancias que sucedieron, pero te respondo lo mismo, o sea, esas personas que dicen que yo traicioné a mi papá te aseguro que no hicieron más campaña, ni buscaron más votos, ni se asolearon, ni organizaron, ni aportaron más al triunfo de mi papá electoralmente que yo. O sea, si es netamente por el tema electoral, pues no hubo ninguna traición. De pronto mi responsabilidad frente a él fue no haberle dicho que había dos personajes que querían hacer aportes. Ese es mi gran error, mi gran falla.

Gustavo Petro y Nicolás Petro. | Foto: apf

V. D.: ¿Cuánta plata le recibió al 'Hombre Marlboro'?

V. D.: Se ha hablado de 600 millones de pesos.

N. P.: Falso, es menos.

V. D.: ¿Menos?

N. P.: Sí.

V. D.: Y en el caso del hijo del ‘Turco’ Hilsaca. ¿Cuánta plata puede ser? Day Vásquez dijo que eran 400 millones de pesos.

N. P.: También es menos.

V. D.: ¿Me puede dar cifras concretas?

N. P.: Aproximadamente, entre ambos, unos 500 o 600 millones de pesos.

V. D.: ¿Y cuánto de esos 500 o 600 millones de pesos entró a la campaña presidencial de su papá?

N. P.: Vicky, es que eso dependía del momento y de las necesidades propias de la campaña. Te pongo un ejemplo. Si necesitábamos realizar unas actividades en los barrios, entonces, había que tener mucha publicidad, camisetas, ir uniformados, necesitábamos a los muchachos, eso tiene una logística, pasajes, almuerzo. Entonces, ahí se utilizaban más recursos. Si no, se utilizaban menos. Lo que pasa es que ese es un hecho que tengo que corroborar con la justicia. Me toca llegar, hacer cálculos y buscar los recibos.

V. D.: ¿Se arrepiente de haberle recibido esa plata a esa gente?

N. P.: Total, Vicky. O sea, todas las personas que cometen errores, cuando llega el momento de pagarlos, de asumirlos, obviamente uno se arrepiente y, bueno, cometí errores y lo estoy pagando. Siempre manifesté que me iba a quedar aquí, que iba a dar la cara, que iba a afrontar cualquier tipo de situación y eso es lo que estoy haciendo.

V. D.: Dijeron que usted se iba a ir a Cuba o a Venezuela.

N. P.: Falso. Supuestamente era un informante de la Fiscalía, pero lo informó bastante mal. Jamás he pensado irme a Cuba, mucho menos a Venezuela. Entre otras cosas, Armando Benedetti me invitó un par de veces y nunca quise ir a Caracas. Incluso, en un medio de comunicación salieron diciendo que me iba a ir para Miami porque iba a tener a mi hijo allá. Eso es falso también. Nunca en mi vida he solicitado la visa.

V. D.: ¿No tiene visa?

N. P.: No tengo, nunca la he solicitado. Entonces, nunca consideré irme del país. Sí pienso irme del país cuando termine todo esto, cuando logre resolverlo.

V. D.: Para rehacer su vida.

N. P.: Para rehacer mi vida y darle un mejor ambiente a mi hijo. Obviamente, ahora mismo, voy a quedar siempre marcado con esta situación. Eso va a exponer mi seguridad y la seguridad de mi hijo y de mi familia.

V. D.: ¿Su papá es una víctima suya?

N. P.: No, para nada, tampoco.

V. D.: Al final, Nicolás, el único beneficiado de todo esto fue su papá, quien se hizo presidente.

N. P.: Al final, había un objetivo.

V. D.: Claro, que él se eligiera presidente.

N. P.: Todos sabíamos cuál era el objetivo y todos trabajamos en torno a eso. Era ganar la Presidencia. Por eso, a diferencia de 2018, para la campaña de 2022 se aceptaron apoyos de políticos tradicionales. ¿Por qué? Había un objetivo principal que era ganar la Presidencia y sabíamos que para ganar necesitábamos el apoyo de políticos tradicionales. Solos no podíamos y se aceptaron esos apoyos. No fui quien salió a aceptarlo, fue la campaña en general. Teníamos un objetivo principal y todos trabajamos para lograrlo.

V. D.: El que aceptó esos apoyos de políticos tradicionales fue su papá. Asimismo, entonces, ocurrió con la plata, las otras que no se reportaron.

N. P.: Vicky, te repito, hay circunstancias, hechos, personas que no puedo mencionar en medios de comunicación.

V. D.: Una pregunta clave: si su papá no hubiera recibido esa otra plata en la campaña, ¿hubiera sido presidente?

N. P.: Vicky, por la situación del país, había un escenario proclive a que alguien diferente que levantara las banderas del cambio tuviera opciones reales de llegar al poder y eso sucedió, a diferencia del 2018, que era menos probable que esa situación ocurriera.

V. D.: Claro, pero usted me dice que sin esos apoyos políticos su papá no hubiese ganado la Presidencia.

N. P.: Sí, claro, porque hay un tema fundamental y es la organización. Por ejemplo, en el tema de testigos, en el día de las elecciones. O sea, temas que a nosotros se nos salían de las manos, pues no teníamos esa experiencia de hacer ese tipo de organizaciones. Entonces, eso fue clave para el triunfo y ese fue un gran aporte de la política tradicional.

V. D.: Como los dineros que entraron a la campaña y que ayudaron a que Petro se pudiera elegir. Desafortunadamente, en países como Colombia, la plata en la política es crucial.

N. P.: Vicky, como te digo, hay demasiada doble moral.

V. D.: Por un lado, reciben plata y, por el otro, critican.

N. P.: Por ejemplo, seguramente me van a dar palo por esto, pero mira las manifestaciones que hacía Fico Gutiérrez en la campaña del 2022. Era una parafernalia impresionante. Y te lo digo yo que he estado siempre organizando manifestaciones políticas. Eso debió costar muchísimo dinero. Por eso te digo: hay mucha doble moral. Por un lado critican eso, pero ellos también lo hacen.

V. D.: ¿Hubo plata de Venezuela en la campaña presidencial, como también se dice?

N. P.: No tengo conocimiento de eso. Nunca escuché hablar de que hubiese empresarios o gente de Venezuela entregando recursos. Nunca.

V. D.: ¿Qué le dice a su papá en esta entrevista?

N. P.: Que uno como padre, a pesar de los errores que puedan cometer los hijos, uno siempre tiene que estar ahí. Hoy sé cómo no ser un buen padre, ya sé qué es lo que no debo hacer para evitar que mi hijo sufra. Lo que aprendí de él me va a ayudar a ser un muy buen padre con mi hijo, y espero no sea el único. Quiero tener más hijos.

V. D.: ¿Quiere ser un papá completamente opuesto a lo que fue su papá con usted?

N. P.: Totalmente.

V. D.: Hábleme de Andrea, Antonella, Sofía, Andrés y Nicolás.

N. P.: Antonella y Sofía son un sol. Sobre Andrés, él se fue del país, pero con él tengo muy buenas relaciones. Lo de Andrea sí me dolió en el alma, Vicky. Las personas que me conocen saben que Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo, mira esos audios, no sé cómo se filtraron. La situación con Andrea me rompió el alma. Vuelvo y te repito: independientemente de los errores, de las situaciones, un hermano también debe estar ahí para todo. Entonces, lastimosamente, con Andrea aprendí que ese dicho de que sangre llama a sangre no es así.

Ella ha cumplido un papel en mi distanciamiento con mi papá y con la familia presidencial bastante importante. Mira lo que te voy a decir: te aseguro que va a sacar un trino, algo en Instagram, diciendo que esto es falso. Pero si hay una persona que ha vivido la exclusión en la familia ha sido ella, no querían que viniera a la campaña, no querían que estuviera acá y eso lo puede corroborar la misma Daysuris. Yo le compré pasajes, quería que ella estuviera acá, quería acercarla.

V. D.: ¿Por qué no querían que Andrea estuviera en la campaña?

N. P.: Hay situaciones familiares que tampoco voy a salir a contarlas. Pero es así, Vicky. Ella ha vivido la exclusión de la familia y me pareció terrible lo que ella hizo. Lo que a ella en su momento le han aplicado me lo aplico a mí y más cuando traté siempre de tenderle la mano y estar ahí con ella. Ella tuvo problemas y en la familia nadie le colaboraba, nadie le hablaba. Intenté ser un apoyo, colaborarle. Quizás ella no lo reconozca, pero la misma Daysuris podría corroborar esa información.

V. D.: ¿Y hoy siente que Andrea también lo dejó solo?

N. P.: Vicky, no solo me dejó solo. Fue una de las personas que ha intentado destruirme y eso me ha dejado un dolor en el alma que ni te imaginas.

Dice que la cabeza de lista de Agmeth Escaf a la Cámara fue impuesta por Verónica Alcocer y Eduardo Noriega. “Andrea era mi favorita, era la luz de mis ojos, era realmente mi hermana. Hacer todo lo que hizo, como lo hizo… La situación con Andrea me rompió el alma”. | Foto: daniel machado

V. D.: ¿Por qué no quiso recibir a su papá cuando él lo quería ir a visitar al búnker de la Fiscalía? ¿Por qué no se quiso ver con él?

N. P.: Vicky, duré un tiempo enviándole mensajes a través de otras personas para hablar con él y nunca obtuve respuesta.

V. D.: ¿Por qué cree que lo quería ver ya estando detenido?

N. P.: Mmm, no sé, hay que preguntárselo a él.

V. D.: Coincidió en que fue el día que usted dio el interrogatorio y dijo que iba a colaborar con la justicia.

N. P.: No sé. De pronto quería saber qué iba a hablar o de pronto quería ver cómo estaba yo, cómo me sentía, no sé.

V. D.: Él se había reunido con sus abogados el lunes de esta semana. Fue una reunión muy dura. Usted tenía conocimiento de eso.

N. P.: (Risas) Vicky, usted sabe más que yo (risas).

V. D.: ¿Qué supo de esa reunión, Nicolás?

N. P.: Esa reunión me ayudó también a dar el paso que di.

V. D.: ¿Es cierto que su papá se refirió a usted en términos muy fuertes? Más o menos, habría dicho que usted es un delincuente.

N. P.: Vicky, independientemente de los errores que uno cometa, un padre siempre debe estar ahí para su hijo. Los abogados no me han querido revelar los detalles de la reunión.

V. D.: ¿Qué espera de su colaboración con la justicia?

N. P.: Voy a hacer una negociación con la Fiscalía. Voy a entregar una información importante y en este proceso espero poder estar al lado de mi hijo.

V. D.: ¿Qué le quiere decir a su hijo hoy aunque apenas está por nacer?

N. P.: Bueno, que me salvó la vida.

V. D.: En los chats entre usted y Day hay unos relatos sobre los cuales le quiero preguntar y tienen que ver con las controversias que se desatan debido a que su papá, siendo el presidente, se ausenta y no hay una explicación clara del porqué. En los chats queda muy clara esa razón en medio de la campaña. ¿Qué me puede contar de eso?

N. P.: No, sobre eso no voy a hacer ningún tipo de mención. No voy a invadir otras esferas. Eso jamás lo haría yo.

V. D.: ¿Él está bien de salud?

N. P.: Espero que sí, por el bien de él y obviamente por el país. Espero que él esté bien de salud.

V. D.: ¿Usted lo va a perdonar algún día?

N. P.: No soy rencoroso. Ya perdoné a Daysuris por todo lo que me ha hecho. Entonces, claro, en su momento perdonaré, sanaré las heridas e intentaré vivir sin ningún tipo de cicatrices.

V. D.: ¿Usted es noble?

N. P.: Sí, bastante. Tiene que preguntárselo a Daysuris.

V. D.: ¿Le va a firmar el divorcio?

N. P.: Ella no quería darme el divorcio, como quedó evidenciado esta semana en los audios. Sí, a diferencia de hace algunas semanas, ya hay un ambiente propicio para que el divorcio sea de mutuo consentimiento. Lo más seguro es que la próxima semana firmemos. Ya realicé mi vida y espero que ella, en su nueva etapa, sea una persona completamente feliz.

V. D.: ¿Usted se siente en paz después de que descargó toda esa verdad en la Fiscalía? ¿Se siente más tranquilo?

N. P.: En parte, aún no la he descargado completamente, pero ya me he quitado un peso enorme sobre mis hombros.

V. D.: ¿Y se siente más en paz?

N. P.: Sí, claro, en paz, con la conciencia tranquila, aceptando y reconociendo que cometí errores graves y que estoy pagando por ellos.

V. D.: ¿Cree que Verónica Alcocer puede ser presidenta de Colombia algún día?

N. P.: No creo. Colombia no puede cometer el error que cometió con Iván Duque al elegir a una persona que no tenía ningún tipo de experiencia o una mínima experiencia en el sector público. Entonces, si ella quiere, y no sé si esa sea su intención, deberá primero prepararse muy bien. Porque Colombia es un país muy complejo, muy difícil. Mira que al presidente le ha costado y bastante. No es fácil. Entonces, que llegue una persona al poder sin experiencia en el sector público es gravísimo para nuestro país.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer. | Foto: alexandra ruiz poveda-semana

V. D.: Pero dicen que ella está en campaña desde el día cero. Y en la campaña de su papá era muy activa, tomaba decisiones y demás.

N. P.: Sí, pero en su momento ese fue su rol. No sé si ella contemple que su rol en el futuro sea ser la protagonista.

V. D.: ¿Usted está preocupado por su seguridad? El fiscal pidió un refuerzo, al igual que para Day y los abogados. Realmente, es un asunto muy grave. ¿Tiene miedo?

N. P.: Sí, claro, y más porque hace como dos o tres días le anunciaron al jefe de mi esquema, por parte de la UNP, que nos iban a quitar la seguridad. Al parecer, fue un malentendido, cosa que no creo. Pero ya se subsanó esa situación. Me preocupa mi seguridad. Aquí cualquiera puede aprovechar un momento de descuido e intentar hacerme daño a mí o a mi familia. Esa es una situación muy compleja.

V. D.: Hace unos días también estuvo en el búnker de la Fiscalía un abogado de apellido Henao. Dijo que era su abogado, pero no lo era. ¿Qué sabe de eso y qué piensa?

N. P.: Sí, pero desconozco quién era la persona y la situación. Obviamente, no se le dio ingreso, pero no conozco más pormenores.

V. D.: Pero sí es un episodio bastante extraño.

N. P.: Sí, bastante extraño. Lo que creo y pienso es que están intentando mandar mensajes.

V. D.: Para presionarlo, ¿verdad?

N. P.: Pues me imagino.

V. D.: Para que usted no hable.

N. P.: Es que es muy difícil, Vicky. La situación es compleja. Entonces, hay muchísimas cosas en juego.

V. D.: Me ha impactado que haya periodistas que, pese a que usted está contando la verdad y está colaborando con la justicia, digan que a usted lo están manipulando.

N. P.: Imagino que están siguiendo una agenda política.

V. D.: Lo que están diciendo algunos periodistas es que usted tiene unos abogados que son del uribismo.

N. P.: No, y seguramente van a decir que soy uribista.

V. D.: Es lo único que le falta.

N. P.: Cuando nunca en mi vida he sido uribista. Lo importante aquí es que se sepa la verdad y, bueno, la sociedad decidirá.

V. D.: La Constitución dice en su artículo 109: “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”. ¿Qué piensa de esto por la entrada de dineros ilegales a la campaña de su papá?

N. P.: Como te digo, he hablado de unos hechos, de unas circunstancias, de unos personajes que la justicia tendrá que corroborar y, dependiendo de ese trabajo, pues se tendrán que tomar las decisiones correspondientes.

V. D.: ¿Le gusta la campaña de Gustavo Bolívar?

N. P.: Lo que creo es que Gustavo Bolívar es una persona muy decente, la verdad. En los chats que han salido (risas) yo le tiro pullas y eso, precisamente, porque él es una persona muy decente. Ahora, si va a ser un buen alcalde o no, eso no lo sé. Entiendo que habrá una segunda vuelta y, por la situación que está viviendo el país, no por el tema mío, sino por cómo está el Gobierno, veo que el Pacto Histórico va a tener unas elecciones en octubre bastante complejas. Complicadas.

V. D.: ¿Habrá una derrota para el Pacto Histórico?

N. P.: Sí, se ve, se avecina, eso se está viendo mucho en la región Caribe, por ejemplo. Allí el Pacto Histórico no pudo mantener candidaturas propias.

V. D.: ¿Por qué? ¿Se desilusionaron del presidente Petro y de su gobierno?

N. P.: Vicky, creo que el Gobierno se equivocó al querer pactar con los partidos tradicionales para que las reformas pasaran. Sí, son importantes las reformas, pero en ese pacto con los partidos tradicionales, con los mismos de siempre, el Gobierno olvidó a las bases que lo eligieron. Olvidó a la gente, hay muchísima gente decepcionada porque en las regiones quienes siguen mandando son los mismos de siempre. Eso, en el gobierno del cambio, es inaudito. Hay mucha decepción en las bases. Muchísima. Por eso es que, cuando han convocado a las marchas, la gente no sale. La gente se siente abandonada, utilizada, y eso se va a sentir en las elecciones de octubre.

V. D.: De eso el único responsable es su papá, porque él es el jefe.

N. P.: En esto concuerdo un poco con Armando Benedetti cuando decía que al presidente le va bien, pero al Gobierno no. Y es que no veo a los ministros conectados con la agenda del cambio. O han sido incapaces de hacerla realidad.

V. D.: ¿Su papá está conectado o también está desconectado?

N. P.: Él está conectado. Mi papá es una persona muy inteligente, conoce muy bien la situación del país, está perfectamente conectado. El problema es que los ministros no logran ejecutar las soluciones que él plantea.

V. D.: ¿El gabinete que tiene hoy es malo?

N. P.: Lo que creo, y por lo que sé y he escuchado, es que sí hay mucha desconexión entre él y el gabinete. Desconexión en el sentido del contacto directo. Sí, se reúnen, creo que todos los lunes, pero de pronto en el día a día es muy difícil que haya una comunicación entre un ministro y el presidente. Y eso es importante porque un problema que tenga un ministro de equis tema tiene que hablarlo inmediatamente con el presidente. Entonces, no tienen el contacto directo, en muchas ocasiones tienen que buscar a otras personas. Y de ahí a que llegue el mensaje y una respuesta pasa bastante tiempo y hay decisiones que tienen que tomarse inmediatamente. Hay que actuar ya.

V. D.: Hablemos de Máximo Noriega. La llamada que presentó el fiscal Mario Burgos demostró que él era una especie de mandadero suyo.

N. P.: No, él ha sido una víctima de todo esto.

V. D.: ¿Una víctima?

N. P.: Sí, por todo lo que ha sucedido, me parece que él siempre ha sido una persona muy comprometida con el proyecto. Pero también le han dado la espalda terriblemente.

V. D.: No le dieron el aval.

N. P.: No le dieron el apoyo, nunca se lo pensaron dar. Es más, esto también lo digo porque sé que es así: Verónica Alcocer con Agmeth Escaf y Eduardo Noriega también impusieron a un candidato que no es del Pacto en el Atlántico, que no es del cambio, que representa lo mismo de siempre. Máximo también fue utilizado y descartado. Y con respecto al tema mío, fue una víctima.

V. D.: ¿Me quiere hablar de Camilo Burgos, su primo, y de Germán Londoño?

N. P.: Camilo es mi primo, también es una víctima de toda esta situación.

V. D.: ¿Usted lo enredó en todo esto?

N. P.: Sí, igual que a Germán Londoño. Me da mucho pesar por la situación de él. Su hija ha tenido que vivir momentos muy difíciles, de psicólogo y todo, porque las noticias en los primeros días en Barranquilla se enfocaron mucho en él. Una hija que él tiene, de 6 o 7 años, está en el colegio y le hicieron mucho bullying. Entonces, vivió un momento muy complejo.

V. D.: ¿Qué le dice al 'Hombre Marlboro'?

N. P.: Él cometió un error y también pagó las consecuencias. Ahora nos encontramos en este momento desafortunado.

V. D.: ¿Qué le dice a Gabriel Hilsaca, el hijo del ‘Turco’ Hilsaca?

N. P.: Lo mismo: es un momento desafortunado y me siento un poco mal. Siento que por mí esas personas están viviendo momentos difíciles.

'Turco' Hilsaca. | Foto: Suministrado a Semana A.P.I.

V. D.: ¿Le quiere decir algo a Armando Benedetti? Me llama la atención que le preguntó aquí por qué está tan callado.

N. P.: Sí, es que me sorprende. Él cogió, y no sé en qué estado estaba, y también se metió conmigo. A mí me sorprende porque con ellos siempre he tenido una buena relación. En esto siempre hay chismes y hay cosas, pero hay que corroborar. Me sorprendió su actitud. Pero, bueno, si él sabe cosas que hable. No entiendo por qué está tan callado, tan perdido del escenario público, cuando a él le gusta ser un protagonista.

V. D.: ¿Qué dijo de usted que le molestó tanto?

N. P.: No, en el momento se rumoraba, había chismes, él sabe circunstancias.

V. D.: ¿Él sabe cosas que pasaron en la campaña?

N. P.: Él sabe, y cuando él lea esto él sabe a qué me refiero.

V. D.: Pero una pregunta, ¿él sabe cosas porque participó en ellas? ¿O sabe cosas porque estaba allí y era testigo inevitable?

N. P.: Fue testigo inevitable.

V. D.: Como usted, aunque usted ya confesó que hizo algunas cosas indebidas.

N. P.: Exacto.

V. D.: ¿Y Verónica Alcocer fue testigo inevitable o protagonista?

N. P.: Bueno, tengo que corroborar algunas informaciones.

V. D.: ¿Qué hay del empresario Christian Daes?

N. P.: Algunos aparecen relacionados allí por denuncias relacionadas por la señora Daysuris, otros por mi persona. No puedo hablar de personas ni hechos, porque estoy en la negociación con la Fiscalía.

V. D.: ¿Qué significó la publicación de los ‘petrovideos’ por parte de SEMANA a diez días de la segunda vuelta presidencial?

N. P.: Eso fue muy duro. Creo, realmente, que Rodolfo Hernández no quiso ser presidente de Colombia.

V. D.: ¿No quiso? ¿Por qué lo dice?

N. P.: Por los errores que cometió, muy infantiles, no sé qué pasó en el seno de su campaña, porque a diez días que te saquen como candidato esos ‘petrovideos’, pues es difícil reponerse de eso. La campaña se recompuso y la otra campaña no hizo las cosas bien.

V. D.: ¿Los ‘petrovideos’ fueron un golpe duro para la campaña?

N. P.: Sí, total, es difícil reponerse a diez días de las elecciones. Pero en los ‘petrovideos’, y creo que es la lectura que hizo la gente, que en tantos minutos, quizás horas, no se le escuchó ni siquiera una mala palabra al candidato Gustavo Petro. Entonces, creo que la gente realmente vio eso.

V. D.: ¿Cómo cree que va a seguir gobernando su papá en medio de este escándalo?

N. P.: Bueno, en lo personal, él siempre ha sido una persona muy dura, por lo general siempre sale adelante de los golpes y de los escándalos. Acuérdate del video de las bolsas. Él ha logrado reponerse de eso, de corazón espero que se conozca la verdad, que la justicia actúe y que él logre recomponer el camino del Gobierno. Hay mucha gente que está con una expectativa muy alta de cambio. Por esas personas, ojalá se pueda materializar. Sería una decepción muy profunda, creo que la gente no se recuperaría de eso y sería grave para el país.

V. D.: ¿Se quedó sin autoridad moral el presidente Petro con este escándalo después de criticar a los corruptos, los clanes y las mafias?

N. P.: Lo importante es que recomponga el camino del Gobierno. Creo que al final tiene un objetivo y ojalá se pueda cumplir, y, la verdad, de todo corazón, le deseo que le vaya bien.

V. D.: Usted es tajante al decir que el presidente Petro no supo que el 'Hombre Marlboro' y el hijo del ‘Turco’ Hilsaca le dieron millones a usted y que usted invirtió parte de eso en la campaña. Pero deja la duda de si su papá sabía de otras platas de empresarios, que no se reportaron y que entraron ilegalmente a la campaña. Esa duda nos va a quedar aquí en la entrevista.

N. P.: Hay muchas dudas de muchos temas.

V. D.: ¿Usted se dejó dominar por el poder, se dejó obnubilar?

N. P.: Vicky, la verdad, yo no tuve ese poder.

V. D.: Ser el hijo del presidente da poder, los ministros lo reciben, los generales lo atienden y, pues, hasta se le acerca un exnarco a decirle: “le doy plata”. Usted era un muchacho normal y nunca había tenido dinero. ¿Qué pasó?

N. P.: Errores que uno comete y que estoy pagando. Como te dije, nunca pensé huir, siempre pensé en dar la cara y aquí estoy diciéndole al país: “Hombre, cometí un error, lo estoy pagando y quiero subsanar esos errores”.

V. D.: ¿Le quiere pedir perdón a Colombia?

N. P.: Sí, le pido perdón a Colombia, le pido perdón a mi hijo que está por nacer, a mi mamá, a esa familia que de verdad me quiere y de alguna manera a la gente que depositó su confianza en mí.

V. D.: ¿Le quiere decir algo a Day Vásquez?

N. P.: Que espero que en su nueva etapa de vida sea feliz.

V. D.: ¿Y algo a su nueva compañera actual?

N. P.: Por ella y Luka, mi hijo, estoy aquí.

V. D.: Luka Petro.

N. P.: Sí.

Nicolás Petro dijo que ya perdonó a Daysuris y confía en que la próxima semana firmen el divorcio. Al preguntarle por qué no quiso recibir a su papá en el búnker de la Fiscalía, afirmó que le había mandado mensajes a través de personas para hablar con él y nunca obtuvo respuesta. | Foto: suministrado a Semana A.P.I.

V. D.: Si su papá no supiera de la entrada de esos otros dineros ilegales a la campaña, y que no se reportaron, usted me hubiera dicho “él no sabía”. Usted ha sido muy tajante frente a los dineros del 'Hombre Marlboro' y el ‘Turco’ Hilsaca, y dijo que su papá no sabía y quedó claro. De hecho, Daysuris también lo dijo en entrevista con SEMANA. Pero, en esta conversación, queda claro que su papá, probablemente, sí supo lo que pasó con esos otros dineros ilícitos.

N. P.: Hay circunstancias y hechos que la justicia tendrá que corroborar, y espero que así sea por el bien del país. Lo que pasa es que hay pruebas, hay circunstancias, hay momentos.

V. D.: Reuniones con empresarios…

N. P.: Hubo hechos que sucedieron. Lo que tiene que corroborar la justicia es si hay algunas irregularidades en esos asuntos. A mí no me corresponde decir si fueron irregulares o no. La justicia tendrá que determinar el grado de irregularidad y el grado de responsabilidad de los protagonistas.

V. D.: Es muy difícil pensar que entra una fortuna a una campaña y un candidato no sabe. No hay empresario que dé plata a escondidas.

N. P.: Estoy seguro de que va a haber otros candidatos que se van a dar golpes de pecho, candidatos presidenciales que hoy están de candidatos a alcaldías, gobernaciones. Seguramente van a decir que no, que ellos son los más pulcros, que manejan bien las finanzas. Carreta, Vicky, hay mucha doble moral en la política colombiana. Sin importar la ideología y los colores políticos, hay mucha doble moral. Por ejemplo, te puse el caso de las megamanifestaciones de Fico Gutiérrez. Te pongo otro caso de la campaña de Fico, por ejemplo, los microperforados. En Barranquilla había miles y miles a favor de Fico. Nosotros también utilizamos la estrategia de los microperforados, tengo que corroborar cuántos logramos sacar para Barranquilla. En microperforados, Fico nos triplicaba. Entonces, yo hago una pregunta, ¿eso sí fue reportado? Ojalá mi caso ayude a que las futuras generaciones, que quieran participar en política, no cometan los mismos errores que yo.

V. D.: Todo lo que se hace mal termina mal, Nicolás.

N. P.: Así es.

V. D.: Usted hizo cosas que no debía y hoy está aquí, pero le reconozco públicamente que decidió colaborar con la justicia. Es valiente de su parte. No era fácil tomar esa decisión, enfrentarse incluso a su propio papá, con tal de decir la verdad, es hacer lo correcto.

N. P.: Vicky, no es fácil, la verdad, tú no te imaginas cómo me siento, porque tengo muchos contrastes internos, muchos recuerdos, o sea, no te imaginas lo mal que me siento, pero mi hijo está por encima de todas estas circunstancias y de todas las personas.

V. D.: Usted dijo: “Él quería que yo me inmolara por él”. Y la respuesta suya es que no se va a inmolar por su papá.

N. P.: La única persona por la que me inmolaría sería por mi hijo.

V. D.: ¿No se va a inmolar por su papá?

N. P.: Ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo. Bueno, seguramente esa será la noticia del día, habrá memes en las redes sociales y todo, pero sí, no me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo.

V. D.: ¿Qué va a hacer usted de aquí en adelante? ¿De qué va a vivir?

N. P.: En estos momentos tenemos la prioridad de estar en la casa, pensar en ese nuevo problema, entre otras cosas, quedó evidenciado que de todos esos recursos al final no terminé con nada de eso.

V. D.: ¿Qué pasó con esa plata que usted recibió?

N. P.: Eso hay que preguntárselo a Daysuris.

V. D.: ¿Ella se la va a entregar a la Fiscalía o ya lo hizo?

N. P.: La verdad, no tengo conocimiento. La Fiscalía va a empezar a ahondar más que todo en el Mercedes.

V. D.: ¿Y el CDT?

N. P.: Vicky, realmente a mí nunca me quedó claro el tema del CDT. Nunca lo vi, sinceramente, había un CDT, pero era por parte del dueño de la casa. Cuando se le entregó la plata, él creó un CDT, pero a los dos o tres meses el negocio se deshizo. Creo que en el mes de noviembre, él empezó a hacer unos pagos, algo que yo no sabía. Por eso, entre otras cosas, le reclamo en un audio bastante molesto a Day. Hoy creo que ese CDT no es del dueño de la casa, yo creo que no existe.

V. D.: ¿Cree que no existe?

N. P.: Sí, porque tú creas un CDT. Entonces, creo que el primer pago que se hizo fue en noviembre, después hubo otros en diciembre, creo que hubo otros en enero. A mí no me queda claro realmente si el CDT existió o no.

V. D.: ¿Y cómo fue la participación del tío de Day?

N. P.: Day le pide el favor y él lo hace. Él no sabía la procedencia de los recursos, él actuó de buena fe.

V. D.: Cuando usted se acuerda de las maletas de plata en su casa, ¿no le da como escalofrío ya en este punto?

N. P.: Sí, claro, pero es que la gente pensará que eran maletas, y no. Lo que pasa es que en ese episodio de los chats se estaba hablando de una caja fuerte que estaba arriba del clóset. Las cajas fuertes, así sean pequeñas, pesan mucho, muchísimo. A Day se le dificultaba alcanzar esa caja fuerte. Después de bajarla, la metimos en una maleta. Una caja fuerte, así sea pequeña, pesa mucho.

V. D.: ¿Pero cuando piensa en esa imagen le da escalofríos hoy, Nicolás, sinceramente?

N. P.: Sí, son errores que he cometido y los estoy pagando. Frente a la plata de la Asamblea, por lo menos de los primeros años, siempre manejábamos todo en efectivo. Era una modalidad nuestra.

V. D.: Cuando piensa en ese momento en que se quedó con la plata y metió una parte a la campaña, ¿qué sentimiento se le viene a la cabeza?, ¿le da rabia con usted mismo? ¿Quisiera devolver el tiempo para no hacerlo?

N. P.: Vicky, todas las personas, cuando aceptan el error, claro que quisiéramos tener una máquina del tiempo y retroceder y no hacerlo. Aquí ya no es el tema de querer, sino de reconocerlo y asumir el error y las consecuencias del error. Es lo que estoy haciendo.

V. D.: Lo que hizo es lo correcto y eso vale mucho.

N. P.: Gracias.

V. D.: A SEMANA y a mí nos han insultado y calumniado por denunciar este caso y todo era cierto…

N. P.: Sí.

V. D.: ¿Han dicho mentiras sobre usted?

N. P.: Sí, que era propietario de un penthouse en Barranquilla, que iba a salir del país, que hacía múltiples viajes a fuera de Colombia. En tres años viajé solamente una vez fuera del país. Decían que tenía una vida de lujos, que me la pasaba en restaurantes, tampoco. Mi vida social se había vuelto muy limitada, incluso con Day era muy limitada. Eso de querer mostrar una vida de grandes lujos tampoco ha sido así.

V. D.: ¿Pero el comentario, por ejemplo, de su mamá, cuando fue y vio la casa y le dijo que era una casa como de traquetos?

N. P.: Ella hizo el comentario porque era una casa con piscina. Hay muchísimas casas con piscina en Colombia y la casa no era una mansión como la quisieron mostrar. Es una casa grande.

V. D.: ¿Tiene pruebas para demostrar que le recibió esa plata al 'Hombre Marlboro' y al hijo del ‘Turco’ Hilsaca?

N. P.: Entré en una negociación con la Fiscalía, donde acepto las conductas que realicé.

V. D.: Asimismo, acepta y va a revelar pruebas de la logística en la que usó esa plata en la campaña.

N. P.: Sí, obvio.

V. D.: ¿Sabe algo del tema de Laura Sarabia, la plata que se le perdió y el lío de la niñera Marelbys Meza?

N. P.: Conocí a Laura, me parece una persona extraordinaria, una profesional muy capaz, muy eficiente. Me puse en ese momento a pensar en todo lo que ella está viviendo porque yo lo viví, o sea, la situación mediática, la presión. Imagino la angustia que está viviendo porque yo la viví. Ella tiene un niño recién nacido, entonces, comprendo la situación que está viviendo. A mí me causó tristeza ver cómo el presidente, la familia presidencial, el petrismo salió a respaldarla, y cómo a mí me dieron la espalda. Eso me causó tristeza también.

V. D.: Pero no hable del petrismo, su papá fue el que más la apoyó y defendió.

N. P.: Por eso te hablo del presidente, de la familia presidencial, de cómo el petrismo en redes sociales salió de una manera organizada a defenderla y a mí todo el mundo me dio la espalda.

V. D.: ¿Y por qué le pasó eso?

N. P.: No sé, Vicky, la verdad.

V. D.: A mí siempre me ha llamado la atención por qué el presidente es tan hostil con los medios y los periodistas ¿Por qué? Este es nuestro trabajo.

N. P.: En Barranquilla, antes de toda esta situación, la mayoría de los medios eran hostiles. Entonces, yo decía: prefiero no dar entrevistas, marcar distancia, no sé si sea un error, no sé, pero fue mi modo de actuar. Uno de los problemas que tiene la Presidencia es la forma de comunicar. Entonces, ahí están cometiendo un doble error: ni tienen buenas relaciones con los medios de comunicación, pero tampoco tienen una estrategia definida que les garantice comunicarse con la gente. Entonces, no se hace nada en materia de comunicación.

V. D.: ¿Usted recibió alguna presión de la Fiscalía, del fiscal del caso, para que contara la verdad?

N. P.: No, Vicky, fue una decisión que tomé. Hubo algunas circunstancias que me llevaron a tomar la decisión, pero, sobre todo, por mi hijo.

V. D.: ¿Alguien lo presionó?

N. P.: Nadie.

V. D.: Lo único que le deseo es que esto termine de la mejor manera. Le reitero que fue muy valiente de su parte contar toda la verdad y empezar a colaborar con la justicia.

N. P.: Gracias, ahora lo único que pienso es estar en la casa con Laura, tranquilos en medio de las circunstancias, y pensando en el bebé que pronto va a nacer.

V. D.: Bueno, y que sea muy feliz con su hijo. Sé que está en unas circunstancias difíciles, pero me conmueve el hecho de que usted quiera corregir, que pueda ser el mejor papá del mundo con su hijo, el papá que usted no tuvo, como nos ha contado en esta entrevista.