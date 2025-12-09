Abogado denuncia amenazas tras recusar al conjuez que definirá la reforma pensional por cercanía con magistrado

En la pasada edición de la revista impresa, SEMANA reveló la fotografía que deja en evidencia la cercana amistad que tiene el conjuez Pablo Márquez, encargado de definir la reforma pensional, y el magistrado Miguel Polo Rosero, elegido para ese cargo en la Corte Constitucional con apoyo del gobierno Petro.

Horas después de la publicación, el abogado constitucionalista Germán Calderón España recusó a Márquez con el argumento de que existiría una enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

España concluyó que “claramente, se evidencia una amistad íntima entre el conjuez Pablo Márquez y el magistrado Miguel Polo, conocido en forma pública y notoria como un magistrado apoyado por el Gobierno Petro y ascendente a esa ideología gobiernista”.

Pero días después de que radicará ese recurso, el también asesor jurídico del movimiento Defensores de la Patria, el cual lidera el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, denunció que ha recibido varias llamadas y mensajes amenazantes en su contra.

El conjuez Carlos Pablo Márquez definirá el futuro de la reforma pensional en la Corte Constitucional. | Foto: No

A través de un comunicado, Germán Calderon España advirtió que los mensajes “van dirigidos a mi persona y al presidente de la Corte Constitucional dr. Jorge Enrique Ibáñez Najar, en los que, inclusive, se refieren a ‘actos fúnebres de Jorge Enrique Ibáñez Najar’, y se me pide que me retracte de la solicitud de recusación que interpusiera contra el conjuez Dr. Márquez”.

La recusación ahora buscaría dejar por fuera de la discusión de la pensional a Márquez, luego de que la Corte sacó del debate al magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Petro, por los conceptos favorables que dio sobre la reforma cuando trabajó para Colpensiones.

“Pongo en conocimiento de las autoridades estos correos, porque no dejan de causar desazón, en un momento electoral del país jamás vivido, con los más altos índices de inseguridad e intranquilidad que tenemos que padecer todos los colombianos”, dice el documento.

Miguel Polo Rosero fue elegido magistrado. Fue auxiliar de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Petro. | Foto: guillermo torres-semana

España alertó que estas amenazas llegaron en un momento preocupante cuando el informe del Centro de Paz y Seguridad de la universidad Externado, confirmó que durante el gobierno Petro se han registrado 40.000 asesinatos, más que en las eras de Iván Duque y Juan Manuel Santos.