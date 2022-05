Abren investigación por posibles irregularidades en compra de uniformes de la Policía

La Procuraduría General de la Nación confirmó este lunes que investigará disciplinariamente presuntas irregularidades en el proceso de compra de material para la elaboración de uniformes de la Policía Nacional por 65.000 millones de pesos, adjudicado mediante subasta inversa el pasado 12 de abril por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO).

Al parecer, advierte la Procuraduría, el Fondo Rotatorio de la Policía habría desconocido la utilización de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, a pesar de estar obligado a ello, por los bienes que pretendía adquirir.

“El traslado al operador disciplinario de instrucción se produjo luego de que la Delegada Preventiva para la Función Pública recomendara la suspensión de la subasta 001 de 2022, para evitar la materialización de riesgos por la adjudicación de un proceso de selección sin el cumplimiento de las disposiciones legales”, señala la Procuraduría.

Cabe recordar que ya se había solicitado estudiar la conveniencia jurídica y económica de comprar ítems que estaban incluidos o que cumplían técnicamente con las condiciones requeridas por la Policía Nacional en los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, los cuales, además, fueron identificados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el concepto remitido al ente de control.

“Tomando en cuenta que el proceso de adquisición de insumos para la confección de uniformes ya fue adjudicado, será labor del operador disciplinario determinar la posible comisión de faltas y sus respectivas sanciones”, concluye el auto del Ministerio Público sobre este tema.

🗞️ #EsNoticia La Procuraduría investigará🔎 disciplinariamente presuntas irregularidades en el proceso de compra de material para la elaboración de uniformes de la @PoliciaColombia por $65.000 millones, adjudicado mediante subasta inversa.



📌 Comunicado👉🏼https://t.co/nIEMmU8cK0 pic.twitter.com/JCOpcE4LpZ — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 2, 2022

En su momento, el general Jorge Vargas, director de la Policía, indicó que el cambio forma parte de la “transformación integral de la institución para el fortalecimiento del servicio de Policía, cuyo propósito central es enfrentar con mayor contundencia las nuevas dinámicas criminales en procura de reducir significativamente la comisión de delitos en el país y garantizar el cumplimiento de estándares en el servicio que se presta a los ciudadanos a partir del uso legítimo de la fuerza, la garantía de los derechos humanos y el correcto ejercicio de los procedimientos policiales”.

Pero el cambio de imagen de la Policía no ha sido solo un asunto de uniformes. Desde hace 18 meses, la Policía Nacional no presentaba un índice de favorabilidad de 51 %, frente a 42,5 % de desfavorabilidad. Otros datos para resaltar son que, desde mayo de 2017, la Policía Nacional no había presentado una variación significativa frente al aumento de favorabilidad de 13,3 puntos; la anterior se había presentado en marzo de 2018 con 12,2. En este último sondeo se evidencia que la entidad registró la variación más alta frente a las demás instituciones del Estado, con un incremento de 13,3 puntos en favorabilidad.

Además, el Gobierno ha realizado una inversión que acumula casi 1,2 billones de pesos en equipamiento tecnológico, movilidad, drones, cámaras de cuerpo y camisas balísticas, en diferentes regiones, que empieza a proyectar una imagen de una Policía mucho más moderna, bien equipada y con mayor tecnología para combatir el delito que, al decir verdad, se ve reflejada en resultados operacionales con los que la población considera que son ahora mucho más efectivos.

Frente a los múltiples cuestionamientos que ha recibido la Policía por la posible violación de derechos humanos durante su reacción en las protestas a los fallos de la justicia, se hizo necesario priorizar la puesta en marcha del Proceso de Transformación Integral de la Policía. El 6 de junio de 2021 el presidente de la República, Iván Duque, anunció a los colombianos el inicio de este proceso, con un fuerte componente de derechos humanos, profesionalización, participación y rendición de cuentas a la ciudadanía.