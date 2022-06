“Aceptamos el voto de todos los colombianos”: Rodolfo Hernández

En las últimas horas, Federico Gutiérrez reiteró que votará por Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Ese mensaje generó el agradecimiento de Hernández, quien ha dicho que mantendrá la independencia, a pesar de sumar apoyos.

“Aceptamos el voto de todos los colombianos que entienden que juntos podemos construir una Colombia mejor. Los que no creían en el cambio, han comenzado a creer”, comentó el ingeniero, agradeciendo el apoyo de Fico, quien logró más de 5 millones de votos en la primera vuelta.

Aceptamos el voto de todos los colombianos que entienden que juntos podemos construir una Colombia mejor. Los que no creían en el cambio, han comenzado a creer. #RodolfoPresidente2022 https://t.co/D2bayRUvvE — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 3, 2022

El mensaje que había enviado el excandidato del Equipo por Colombia y que generó el agradecimiento del candidato fue uno en el que dijo que lo importante es el futuro del país.

“Aquí lo importante es cuidar a Colombia, quererla, cuidar la democracia y cuidar las libertades, y buscar cambios que le sirvan al país”, dijo Fico.

Agregó que, por coherencia, como ya había reconocido, su voto será por el ingeniero. “Siempre dije que, de no pasar a una segunda vuelta presidencial, apoyaría a quienes enfrentaran a quienes ponen en riesgo la democracia y las libertades en Colombia”, afirmó Fico.

El exalcalde de Medellín aclaró que no se ha reunido con el ingeniero y que no lo hará ni necesita hacerlo, porque de fondo, más que acuerdos, lo que hay es una prioridad por salvar al país. “Como decían nuestras abuelas, el palo no está para cucharas”, comentó el exalcalde de Medellín.

Reiteró que no hay cálculos políticos, sino que lo importante es proteger la democracia. Y que ese ha sido su propósito siempre y por eso no anda buscando reuniones “a ver si me ofrecen algo, ni lo voy a pedir. No voy a ser parte del Gobierno. Tendré la independencia para que lo que esté de acuerdo lo apoyaré y lo que no simplemente lo diré de manera constructiva”, comentó Fico.

El excandidato invitó a las más de 5 millones de personas que votaron por él en la primera vuelta. “Para que votemos por ellos, para que tengamos un país con futuro, con libertades y con democracia. Que por supuesto sea lo mejor para Colombia”, pidió Fico.

Dijo que seguirá trabajando por el país y por su familia en el lugar que esté.

Federico Gutiérrez fue uno de los primeros en anunciar su respaldo al ingeniero cuando supo que no había logrado el paso a la segunda vuelta. Reiteró que no necesitaba conversar con él para tomar esa decisión.

En las últimas horas, el ingeniero ha logrado acuerdos importantes. Además de sectores que respaldaron a Gutiérrez, la mayoría de la Centro Esperanza está conversando con el ingeniero para lograr un acuerdo.

A pesar de los avances, algunos han cuestionado que desde ese sector le estén imponiendo condiciones al ingeniero cuando ellos no fueron los vencedores.

El candidato ha dicho que se mantiene como independiente, pero que recibirá todos los apoyos de quienes se quieran sumar sin que eso comprometa su independencia y el programa por el que los colombianos le dieron el paso a la segunda vuelta.

Por su parte, desde el Pacto Histórico, como estrategia de campaña, han buscado mostrarlo como la nueva opción del uribismo, pero el mismo expediente ha desmentido mensajes falsos que se han creado en ese sentido. Sin desestimar que muchos simpatizantes de ese sector ven en Hernández una alternativa a lo que sería un gobierno de Petro.

Quedan semanas definitivas para que los colombianos decidan quién será el próximo presidente del país. Rodolfo Hernández y Gustavo Petro seguirán buscando apoyos en distintos sectores con el objetivo de imponerse.

En medio de esa disputa se han generado algunos ataques. Por ejemplo, desde el Pacto han arremetido contra Hernández.