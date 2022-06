Fico Gutiérrez envía mensaje a seguidores de su campaña en Colombia

Pese a que no obtuvo la cantidad de votos que necesitaba para entrar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, su gratitud por la gente que lo apoyó no para.

Durante los comicios del domingo 29 de mayo hubo varias sorpresas. Una de ellas fue que el político, Ingeniero Civil y especialista en alta gerencia, Federico Gutiérrez ocupó el tercer puesto de la votación de los aspirantes que buscan convertirse en el próximo Presidente de la República.

El antioqueño le cumplió a Colombia, ejerció su derecho al voto en el Colegio Inem Jose Félix Restrepo, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, la ciudad en donde fue alcalde. Luego, viajó a Bogotá junto a su esposa, Margarita Gómez, hijos, familiares y representantes de su campaña política.

El punto de encuentro de Fico en la capital fue El Cubo de Colsubsidio. Tiempo después de conocerse los escrutinios de la Registraduría Nacional, el candidato del Equipo por Colombia aceptó los números y fue muy claro al felicitar al segundo más votado, el ingeniero Rodolfo Hernández. De hecho, manifestó a la opinión pública que su voto estará dispuesto para el santandereano.

A pesar de la buena energía de Fico, quien se ha mostrado como un hombre que agradece y saluda a todo el mundo, su derrota no le permitió enfrentarse en la segunda vuelta contra el más votado de la jornada, Gustavo Petro, pero eso no es un motivo para desfallecer. Al contrario, el político antioqueño recientemente apareció en sus redes sociales y envió un mensaje a todas las personas que lo siguieron sin parar. Incluso, para aquellos que aún lo apoyan aunque ya no está compitiendo, en esta oportunidad, para ser el próximo Presidente de Colombia.

Es preciso recalcar que Fico Gutiérrez obtuvo en el sufragio del 29 de mayo más de cinco millones de votos, obteniendo así 23,87 % del total de los colombianos que asistieron a las urnas a nivel nacional. Esto dio muestra de que una parte del país quería su plan de gobierno y, por ello, depositaron su confianza en él.

Días después de las elecciones de primera vuelta, el exalcalde de Medellín sigue manifestándose ante los seguidores de su campaña, pues dice que en su corazón solo alberga un sentimiento y es la gratitud.

“En estos días, solo he tenido un sentimiento en mi corazón: gratitud”, escribió Fico en su perfil oficial de Twitter.

“Por una campaña hecha con el alma, por cada uno de los abrazos, porque la esperanza de un país mejor sigue viva”, agradeció el hombre que creció en Alameda, un barrio de clase media de Medellín.

De igual forma, el representante del Equipo por Colombia terminó su sentido mensaje con unas palabras que van dirigidas a todo el país: “Mi amor por Colombia hoy es más grande que nunca. Desde donde esté, buscaré unir a nuestro país”, precisó.

De manera adjunta, aparece Gutiérrez en una fotografía con una gran sonrisa y rodeado de las personas que estuvieron apoyándolo en su carrera que iba rumbo a la Presidencia.

Su alegría es notoria, por eso el político no tuvo más que acompañar la instantánea con un: “¡Más de 5 millones de gracias!”.

En su campaña, Fico llenó plazas en varios puntos estratégicos del país, mostró su cercanía con diferentes sectores y, como lo sigue diciendo, se enfocó en comunicar sus ideas para lograr unir a Colombia.

Cuando fue a votar el domingo 29 de mayo, en medio de la multitud se encontraba un niño, quien se acercó tímidamente al candidato y le expresó su apoyo de forma particularmente tierna.

El pequeño llamó la atención de Gutiérrez al gritarle “mi futuro está en sus manos”.

El antioqueño de 47 años se acercó al pequeño y le preguntó su nombre, él respondió “Samuel”, y le dirigió unas breves palabras: “Colombia está en tus manos también”. “Para que la cuides mucho y quieras mucho al país”.