Admiten demanda contra la Alcaldía de Bogotá para que devuelva recursos de valorización

El Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá admitió la acción popular interpuesta por Carolina Arbeláez, exconcejal y candidata a la Cámara por Bogotá, contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por no iniciar obras de valorización a tiempo.

De acuerdo con Arbeláez, el Acuerdo 724 de 2018 y el Estatuto de Valorización establecen que el IDU tiene plazos máximos luego de la sanción del acuerdo para iniciar la construcción de las obras, y si transcurre este plazo y no se empieza la obra, está en la obligación de devolverles el dinero a los contribuyentes. Es por ello que, con esta acción popular, Arbeláez busca que el IDU devuelva los recursos.

La exconcejal y candidata a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez, de Cambio Radical - Foto: SEMANA

El IDU tiene diez días para pronunciarse sobre esta acción popular que busca el reintegro a los 356.482 contribuyentes de lo correspondiente a 7 obras de un total de 16, que no iniciaron antes del 6 de diciembre de 2021, como lo estipula la ley. Los ciudadanos han pagado cerca de 800.000 millones de pesos.

La candidata a la Cámara por Bogotá aseguró que no está en contra de la ejecución de las obras de infraestructura, pero que estas deben realizarse con los diferentes impuestos que ya han pagado los ciudadanos. “Se debe castigar la mala planeación y ejecución de la administración de Claudia López, en vez de afectar el bolsillo de los contribuyentes, sobre todo en tiempo de reactivación económica”, afirmó.

Arbeláez fue enfática al decir que la administración de Claudia López no solo no ejecuta, sino que también es “descarada al hacer cobros coactivos y/o embargos a los ciudadanos que no han hecho los pagos correspondientes”.

Sostuvo que el IDU se “contradice y miente” porque en el comunicado de prensa del 22 de noviembre del año anterior indicó que por la situación de pandemia no estaba realizando procesos de embargos, cuando por derecho de petición respondió que al 31 de octubre se tenían 20.243 expedientes de cobros coactivos con saldo de deuda.

“Los ciudadanos no pueden seguir padeciendo la pasividad y el descaro de esta administración, que no ejecuta las obras ni con los recursos disponibles. Mientras el IDU no hace las obras a tiempo, sí ejecuta cobros coactivos a los ciudadanos que no han podido pagar la valorización. Son más de 20.000 los expedientes con cobros. Seguimos en defensa de los recursos de los bogotanos”, aseguró Arbeláez.

Obras

El propio IDU reconoció a finales de 2021 que fueron varias las obras que solo hasta comienzos del mes de diciembre se les firmó el acta de inicio y en su momento informó que efectivamente les estaba enviando cartas a los contribuyentes para invitarlos a ponerse al día con el pago de valorización, suscribiendo acuerdo de pago.

Las obras que solo hasta diciembre firmaron acta de inicio son las siguientes:

Avenida Santa Bárbara o Av. carrera 19 y la Avenida Contador o calle 134

En este contrato se van a realizar dos proyectos de valorización: la Avenida Santa Barbara, desde la calle 127 hasta la calle 134, y la Avenida Contador o calle 134, entre la carrera séptima y la Autopista Norte. Su construcción asciende a los $92.035 millones por obra y $7.549 millones por interventoría. El acta de inicio fue firmada con el Consorcio Construcción Vial 027 para la obra y con el consorcio PI Norte para la interventoría, el pasado primero de diciembre de 2021.

Avenida Jorge Uribe Botero o carrera 15

Desde la calle 134 hasta la calle 151, tendrá una inversión de $94.144 millones de obra y $5.615 millones de interventoría. El acta de inicio fue firmada el pasado dos de diciembre de 2021, con el consorcio Construcción Vial 026 para la construcción y con el consorcio Corredor Vial 134, para la interventoría.

Puente vehicular de la Avenida La Sirena con Autopista Norte y calzada norte entre la Avenida Boyacá y la Autopista Norte

Este proyecto se ejecutará con dos contratos de obra. El puente vehicular tendrá una inversión de $46.725 millones de obra y $3.402 millones por interventoría, y sus actas de inicio se firmaron el pasado 2 de diciembre con el Consorcio Vial Colombia 2021 e Interdiseños puente calle 153, respectivamente.

Para el caso de la vía la obra fue adjudicada el 3 de diciembre de 2021 al Consorcio Vías por Bogotá IC, por $39.108 millones, y la interventoría al Consorcio Boyacá IC, por $4.342 millones, el 6 de diciembre de 2021. Este proyecto de la Avenida La Sirena se desarrollará entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá (costado norte).

Las vías y espacio público de las zonas industriales Montevideo y Puente Aranda

Este proyecto se divide en cuatro contratos de obra o grupos, los cuales buscan mejorar diferentes segmentos viales de estos importantes sectores de Puente Aranda y Montevideo, y su espacio peatonal.

A la fecha, el Grupo 1 tendrán una inversión de $32.746 millones por obra, a cargo del Consorcio Vías por Bogotá y de $4.814 millones por interventoría, con el Consorcio Bancal.

El grupo 2 tendrá una inversión en obra de $50.793 millones, con el Consorcio Vicon 024, y $5.911 por interventoría con el Consorcio Montevideo 045. Las actas de inicio correspondientes fueron firmadas el 2 de diciembre de 2021.