Duque no ve nada “extraordinario” en conversaciones de Petro con Biden y Maduro, pero sí pide que el régimen venezolano extradite a Iván Márquez

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro comentó, en su cuenta de Twitter, que ya tuvo la oportunidad de conversar con sus homólogos de Estados Unidos y Venezuela, Joe Biden y Nicolás Maduro, respectivamente.

De acuerdo con Petro, fueron un par de llamadas que hizo para poder afianzar los lazos de Colombia con las dos naciones y reactivar las relaciones diplomáticas de Colombia con el vecino país de Venezuela.

Ante estas dos llamadas, el actual presidente Iván Duque se pronunció sobre las impresiones que ha tenido de las actividades de Gustavo Petro, desde que fue elegido como el próximo presidente de los colombianos.

En primer lugar, se refirió a la conversación que tuvo Petro con Joe Biden y aseguró que “ahí no hay nada de extraordinario” y que se debe dar continuidad a las relaciones que tiene Colombia con Estados Unidos en cuanto a los objetivos de la lucha contra el narcotráfico, cambio climático, el trabajo de las energías renovables y otros aspectos.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una relación entre personas o presidentes, sino entre países. “Aquí tenemos que despersonalizar muchas veces esa relaciones y así ha sido. Estados Unidos ha sido un aliado de Colombia y Colombia de Estados Unidos”, afirmó.

En cuanto a la llamada de Petro al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aclaró que no se trata de una apertura de fronteras porque “las fronteras no han estado cerradas”, sino de garantizar que desde el lado venezolano no siga connivencia con el terrorismo.

“Allá está Pablito, está Antonio García, está Iván Márquez. Entonces, que los devuelvan, que los extraditen para que le muestren a Colombia que hay voluntad para colaborar con nuestro país”, explicó.

Finalmente, afirmó que en cuanto a la reunión de empalme están listos para que empiece lo más pronto posible.

“Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender”: mensaje de Petro a Duque

El presidente electo de la República, Gustavo Petro, le envió este miércoles 22 de junio una solicitud al actual primer mandatario, Iván Duque Márquez, de suspender la compra de nuevos aviones para las instituciones públicas.

En su cuenta de Twitter, Petro dijo que los vehículos de este tipo que se compren durante las próximas semanas serán vendidos nuevamente.

“Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras”, dijo Petro en su cuenta de la red social.

Y es que vale la pena recordar que en mayo de este año hubo polémica en el país por las informaciones que circularon desde medios ecuatorianos, en las que se señala que el avión presidencial de ese país está en venta y que uno de sus principales clientes sería el Gobierno colombiano.

Tras el mediático dato, la Fuerza Aérea colombiana confirmó que efectivamente se evalúa una posible negociación con Ecuador en ese sentido, pero fue más allá la autoridad militar al indicar que se evalúa la compra de otras aeronaves de transporte.

“Actualmente, la FAC lleva a cabo un proceso para la renovación de aeronaves de transporte con el propósito de reemplazar los aviones tipo Fokker 28, que llevan al servicio de los colombianos más de 40 años, con el fin de continuar garantizando el cumplimiento de la misión constitucionalmente asignada a la Fuerza Aérea Colombiana”, indicó la Fuerza Aérea.

Son #ControlFiscal200Años en los que, por primera vez desde que tenemos vida republicana, hay una confluencia y una coherencia que refleja la evolución institucional. Hoy las políticas públicas hablan con elocuencia y evaluación, no con palabrerías. pic.twitter.com/4pqTndpuZE — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 22, 2022

Dentro de ese paquete de aeronaves, que estarían en proceso de compra, se encuentra el avión Legacy EMB-135bj, que se usa como presidencial en Ecuador.

Es de recordar que recientemente fue centro de discusión la información relacionada con la renovación que debe hacer Colombia de los aviones de combate KFIR, que según la Fuerza Aérea ya están cercanos a cumplir su vida útil.

Uno de los argumentos principales de las Fuerzas Armadas para motivar la compra de aviones de combate es que son necesarios para garantizar la seguridad y soberanía de Colombia.

La idea del plan de compras propuesto por las Fuerzas Militares es adquirir 24 aviones de combate de última tecnología. Al conocer dicho plan de compras, la oposición expresó su inconformismo con el Gobierno.

En su momento, el senador indígena Feliciano Valencia se preguntó por qué el afán si el país llevaba 30 años sin renovar su flota aérea. “Con baja popularidad, tensar las relaciones con Venezuela es un argumento electoral”.