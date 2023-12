Alcalde saliente de Cartagena de Chairá, amenazado por disidencias de las Farc, ruega que no le quiten la protección

“Hace como 20 días, yo iba caminando por la calle y una persona se me acerca y me entrega una boleta (un papel), donde me indicaban que debía presentarme en una zona rural para hacer un aporte de 10 mil millones de pesos por los años de gobierno que tuve en el municipio”, dijo en diálogo con Semana.

E.M.: Ese es el llamado que le hacemos al Gobierno para que la paz sea una realidad. Llevamos 50 años en conflicto, estamos cansados, la gente no ve que se esté haciendo algo serio. Vemos la disposición del Gobierno, pero estas disidencias, pareciera, dicen una cosa y hacen otra. El llamado al Gobierno es a que instale muy pronto las mesas de diálogos regionales y nos tenga en cuenta. Represento a 16 alcaldes del Caquetá, soy el presidente de la asociación de alcaldes y no nos tienen en cuenta.

E.M.: Hay municipios donde se están presentando extorsiones, intimidaciones. Hay mucha gente a la que le da miedo denunciar. En mi caso, por hacer visibles estos problemas, me gano amenazas. Las disidencias de las Farc han dicho públicamente, en las reuniones a donde citan a la gente para que les paguen las vacunas, que no descansarán hasta asesinarme. Dicen que soy un enemigo.

E.M.: Cartagena del Chairá tiene una situación particular. A los alcaldes, en muchas ocasiones, les ha tocado pagar extorsiones para poder gobernar. Cuando gané las elecciones me pidieron 1.000 millones de pesos para poder sentarme en la silla de la Alcaldía. Me lo hicieron saber. Jamás acepté esas pretensiones extorsivas y denuncié. Al hacerlo, en ocasiones la fuerza pública ha neutralizado a comandantes, y me convertí en su enemigo. Con mis denuncias se tomaban acciones y afectaban sus estructuras. Por eso me han declarado objetivo militar.