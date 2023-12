“Los ceses al fuego no son posibles”: Ministerio de Defensa lanzó advertencia a estructuras de la ‘paz total’ si no respetan la tregua

Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, que se desarrolló en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, el viceministro de Defensa, Alberto Lara, lanzó una dura advertencia contra los ceses al fuego del presidente Gustavo Petro, dijo que estas acciones no tienen futuro si las estructuras ilegales con las que se firmaron no dejan de secuestrar, reclutar menores de edad, la instalación de minas antipersona, los confinamientos y los desplazamientos.

Dijo que: “con respecto al propósito del Gobierno nacional de entregar un país en paz, repetimos las palabras del señor presidente de la República en cuanto a que si los ceses al fuego no protegen de manera efectiva a nuestras comunidades, a nuestros líderes, esos (ceses) no son posibles, no deben ser”.