“Alejandro Gaviria viene remando, pero no ha crecido como todos pensaban”: Antonio Sanguino

SEMANA: ¿Ve con preocupación el desgaste que ha tenido la coalición Centro Esperanza tras todas las divisiones internas?

Antonio Sanguino (A. S.): Ha existido una controversia en una coalición en la que no hay unanimismo, en la que no hay un mesianismo como ocurre en otras coaliciones. Precisamente por ser una coalición, que tiene la característica de una alianza, las controversias han sido inevitables, así el tono no haya sido el mejor. Las diferencias no han sido de fondo, sino de estilos, estrategias, de tonos y énfasis.

SEMANA: ¿Usted cree que estas divisiones afecten a la coalición en las urnas?

A. S.: Esperemos que la coalición salga bien votada. En todo caso, la definición presidencial no está en los votos que saquen las distintas coaliciones, sino en la primera vuelta presidencial.

SEMANA: ¿Usted a qué precandidato presidencial está respaldando?

A. S.: Yo respaldo al Verde que compite en esta coalición: Carlos Amaya; él ha tenido un crecimiento importante en las últimas semanas, es una persona joven, con una experiencia en lo público, exgobernador de Boyacá. Vamos a acompañarlo a él. En todo caso, acompañaremos al final a quien gane en la consulta del próximo domingo.

SEMANA: ¿Fue necesaria esa disputa tan fuerte entre Fajardo y Gaviria?

A. S.: Seguramente hubo desgastes innecesarios, pero corresponde a una competencia normal en una coalición. Yo hubiera preferido que no se hubiesen presentado los enfrentamientos en el tono que se dieron y que la discusión de la coalición hubiese sido más programática que de mecánica electoral.

SEMANA: ¿Qué pasará con la Centro Esperanza después del 13 de marzo? Robledo dijo que no apoyará a Gaviria y Fajardo va por la misma línea

A. S.: Hay una obligación legal de que quienes compitan en una coalición tendrán que respaldar a quien gane esa consulta. Esperaría no solo por razones legales, sino de sensatez política, que si uno participa en una competencia tiene que acatar los resultados de la misma.

SEMANA: El problema ha sido Alejandro Gaviria. ¿Usted qué opina de las maquinarias y las alianzas que su campaña ha venido sumando?

A. S.: Es una discusión que tiene otras implicaciones. Aquí lo que está en juego y lo que finalmente debe evaluar el elector es si una persona como Alejandro Gaviria, que ha desplegado una política de alianzas que todos hemos conocido, merece o no ser el intérprete o representante de una coalición alternativa como la que pretende ser la coalición Centro Esperanza. Yo no estoy con Alejandro Gaviria, entre otras cosas, porque no me gustan ciertas alianzas, pero en todo caso hacia la batalla final yo sí creo que debemos trabajar en una gran coalición de todos los alternativos que ofrezcan un contenido en términos programáticos y una manera distinta de hacer política.

SEMANA: ¿No cree que Alejandro Gaviria engañó a la coalición. Prometió no hacer alianzas con partidos políticos tradicionales, pero ha hecho lo contrario?

A. S.: No, él está actuando en función de lo que él considera debe ser la manera de hacer política en el país. Si uno no está de acuerdo con esa manera, pues hay que derrotar en las urnas. Es lo que corresponde.

SEMANA: ¿Al final, Íngrid Betancourt sí le hizo daño a la Centro Esperanza?

A. S.: Fue desafortunada la salida de Íngrid Betancourt, ella pudo haber dado ese debate como lo vienen haciendo Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y otros (...)

SEMANA: De otro lado, ¿qué pasará con la lista al Congreso de la coalición Centro Esperanza? Mockus ya no estará y no se sabe qué pasará con sus 500.000 votos

A. S.: Tenemos una lista poderosa, la de la Cámara en Bogotá es una de las mejores. Además, de la fuerza de arrastre que tenga la consulta de la Centro Esperanza, la cabeza de lista es una persona con una estatura monumental como Humberto de la Calle, hay grandes electores, todos estamos empujando la lista.

SEMANA: ¿Cuántas curules al Senado cree que obtendrán?

A. S.: Por lo menos 15 senadores.

SEMANA: En una frase, ¿cómo ve a Gustavo Petro?

A. S.: Sólido, en una coalición donde él es indiscutiblemente ganador.

SEMANA: Alejandro Gaviria...

A. S.: Viene remando, pero no ha crecido como todos pensaban que crecería.

SEMANA: Sergio Fajardo...

A. S.: Sigue siendo muy sólido, con un liderazgo muy tranquilo, muy sereno, aun cuando habrá que ver este domingo qué tanto desgaste ha tenido.

SEMANA: Jorge Enrique Robledo...

A. S.: Muy leal a lo que ha sido en la política colombiana.

SEMANA: Federico Gutiérrez...

A. S.: Un Uribe con jean.

SEMANA: Rodolfo Hernández...

A. S.: El Donald Trump criollo.

SEMANA: Alejandro Char...

A.S .: El clan familiar aspirando al Palacio de Nariño.

SEMANA: ¿Cómo ve a Enrique Peñalosa?

A. S.: Como siempre, impopular y poca motricidad fina.

SEMANA: ¿Y Zuluaga?

A. S.: El fusible de Álvaro Uribe.