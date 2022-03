La Centro Esperanza podría romperse después de las elecciones del 13 de marzo

Si Alejandro Gaviria gana la consulta, Jorge Enrique Robledo ya anunció que no lo va a apoyar. Es posible que otros precandidatos también tomen la misma decisión.

La Coalición Centro Esperanza cuelga de un hilo por las disputas internas entre sus miembros. Hoy, a pocos días de que se voten las consultas, el próximo 13 de marzo, es muy evidente el degaste de meses de peleas públicas y controversias.

Los candidatos del Pacto Histórico y el Equipo por Colombia, en medio de la armonía entre sus miembros, invitan a votar por sus compañeros sin egoísmo. Incluso, se percibe un ambiente amistoso. En la Centro Esperanza, desde hace varias semanas, algunos aspirantes están haciendo su tarea por separado.

Alejandro Gaviria parece ser el centro de la discordia y Jorge Enrique Robledo se destaca como uno de sus más críticos detractores. Al principio, las diferencias eran programáticas y, para tramitarlas, el líder del partido Dignidad lo retó a un debate que el exrector de la Universidad de los Andes no aceptó.

El senador no escondió su molestia y le recordó a Gaviria varias veces en redes sociales que no aceptó dialogar sobre propuestas para la industria, agro y empleo en dichos sectores.

Posteriormente, después de que el exministro de Salud aceptara controvertidos apoyos del Partido Liberal y Cambio Radical, Robledo anunció que, si Gaviria gana la consulta, no lo va a respaldar porque a su juicio rompió los acuerdos. No se descarta que otros precandidatos de la Centro Esperanza sigan el mismo camino de Robledo, si el ganador es Gaviria.

Sergio Fajardo ya calificó al entorno del exministro como “perturbador” y Juan Manuel Galán ha sido uno de los más fuertes críticos del exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey, señalado de voltear tierras en el departamento, y quien es hoy el nuevo aliado de Gaviria.

Carlos Amaya, también candidato de la coalición, fue uno de los primeros en pedirle explicaciones a Gaviria por las reuniones con César Gaviria, y Germán Vargas Lleras. “Le pido que cumpla su palabra”, le dijo.

La continuidad de la coalición después del 13 de marzo se pone en duda si Alejandro Gaviria gana. A esta posibilidad se le suma la posible adhesión de César Gaviria, lo cual le pondría fin a cualquier posibilidad de unión con candidatos como Sergio Fajardo.

Alejandro Gaviria, por su parte, asegura que su recolección de apoyos es limpia y que no está ofreciendo nada a cambio. Frente al portazo de Robledo, el exministro aseguró “honrar su palabra” con respecto a respaldar al senador si él resulta ganador de la consulta.

En entrevista con SEMANA, Robledo aseguró que a los demás los apoyaría si ganan la consulta. “Se lo digo con todo el cariño a Juan Manuel, a Sergio y a Carlos, cualquiera que me gane la consulta cargaré el maletín con toda tranquilidad, yo en eso no tengo ningún problema, pero a Alejandro Gaviria no le ofrezco eso”, indicó.

En medio del conflicto entre Robledo y Gaviria, Galán puso en conocimiento de sus seguidores en redes sociales sus reparos acerca de una supuesta red de clientelismo entre la actual Alcaldía de Bogotá y la gobernación de Boyacá de Carlos Amaya. El encontrón fue tan fuerte que el exmandatario boyacense contraatacó con reparos sobre los puestos políticos de los hermanos del exsenador y demás familiares.

Las heridas siguen abiertas y es aún incierto que la coalición como se conoce siga más allá del 13 de marzo. Lo que es seguro es que una victoria de Alejandro Gaviria sería la estocada final de la convergencia que supuestamente iba a unir al centro político en Colombia.