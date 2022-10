Alfredo Odacid Valencia, capturado por el caso de ‘las Marionetas’, renunció a Alcaldía de Samaná, Caldas

En un mensaje cargado de nostalgia, el médico cirujano Alfredo Odacid Valencia Dovale le comunica a la opinión pública que renuncia a su cargo como alcalde del municipio de Samaná, al oriente de Caldas, dejando entrever además la falta que le hacen su esposa y sus pequeñas hijas; así como la tristeza que le genera el hecho de encontrarse lejos de su pueblo.

“Tengo que confesarles que han sido días y noches muy difíciles, pero las manifestaciones de cariño expresadas por ustedes han sido el mayor y mejor combustible para mantenerme fuerte, para no desfallecer ante la adversidad y para con la plena convicción de mi inocencia no aceptar ninguno de los cargos de los que se me acusa”, manifiesta.

Explica que se retira de la administración de Samaná porque sabe que el proceso legal será demasiado largo y no quiere entorpecer el camino de transformación que se inició en la localidad con su llegada a la Alcaldía en el año 2020; ya que lo importante es alcanzar las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023.

Igualmente les agradece a las personas que le están demostrando su apoyo en esta delicada situación, a las que les dice que su propósito de vida de ahora en adelante será demostrar que siempre obró pensando en el bien de Samaná y todos sus habitantes.

Para Alfredo Valencia; quien llegó a la Alcaldía de Samaná con 5.951 votos, el 60.22 por ciento de los sufragios, gracias a la coalición Juntos hagamos historia - Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), la situación se empezó a complicar cuando se encontraba el pasado 11 de octubre en el sector de Paloquemao en la ciudad de Bogotá adelantando unas diligencias personales. En ese momento los integrantes del CTI de la Fiscalía General de la Nación se le acercaron para comunicarle que estaba detenido por su presunta vinculación con el caso de Las Marionetas.

¿De qué se le acusa?

Inicialmente se sabe que el ya exmandatario de los samaneños deberá responder por los presuntos delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir; por la construcción de unas canchas sintéticas en esa población, lo cual se ha convertido en una constante en los otros casos que involucran a los alcaldes en el país como Ronal Villegas Orlas de Suárez en el Cauca, Medardo Ortega Fonseca de Armero - Guayabal en el Tolima, Víctor Hugo Franco Muñoz de Piendamó - Cauca y Gloria Estella Raigoza Londoño de Alcalá en el Valle del Cauca.

La crisis institucional que ha ocasionado en Caldas el tema de ‘Las Marionetas’ ha provocado ya la caída de cuatro alcaldes además del de Samaná. Se trata de Andrés Felipe Aristizábal Parra de Villamaría, Diego Fernando González de Aguadas y Jhonattan Manuel Vásquez de La Merced; quienes terminaron aceptando los cargos imputados y gozan del beneficio de casa por cárcel en sus respectivos municipios.

Esta cascada de investigaciones que dejan enredados a funcionarios de varias alcaldías en el país, contratistas y algunos intermediarios o lobistas como son llamados; implica el análisis de al menos 114 contratos por más de 112.000 millones de pesos, de acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción y el CTI de la Fiscalía.

Al senador Mario Alberto Castaño Pérez; quien recientemente aceptó 19 delitos ante el despacho del magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión; le fueron embargados hace menos de una semana en Manizales un inmueble urbano, un establecimiento de comercio y 7 vehículos.

La directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra, indicó que Mario Castaño compró estos bienes que tienen un avalúo de 12.000 millones de pesos pero los puso a nombre de una empresa de transportes, presuntamente con el objetivo de no ser detectados por las autoridades. Es por eso que se aplicaron las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.