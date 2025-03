Alias Araña: “Petro no lo extraditará” y será un “punto de quiebre de nuestras relaciones con EE.UU.”, advierte Néstor Humberto Martínez

"No fue intención de la Fiscalía actuar de manera desleal, nosotros acompañamos el proceso de paz cada vez que se pueda, pero también estamos obligados a cumplir con las labores que nos corresponden”, dijo la fiscal Luz Adriana Camargo sobre el caso de alias la Araña | Foto: Semana

En su columna de este domingo en el diario El Tiempo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez anticipó lo que cree será un tsunami, por cuenta de la posición que tiene el Gobierno con el capo. “Petro no lo extraditará, lo cual dará lugar al punto de quiebre de nuestras relaciones con Estados Unidos, en la era Trump. Nos descertificarán en el mes de octubre por no contribuir a la lucha internacional contra las drogas y, finalmente, nos impondrán un arancel del 25 % a nuestras exportaciones, el mismo que se le ha anunciado a México, por no controlar efectivamente el ingreso de fentanilo a Estados Unidos. La debacle, ciertamente. Pero en la Casa de Nariño dirán que se han impuesto la soberanía y la conveniencia superior de la paz”.