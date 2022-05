Álvaro Uribe: “La Comisión de la Verdad o de la mentira politiquera”

El expresidente Álvaro Uribe criticó duramente a la Comisión de la Verdad y respondió a las declaraciones del comisionado Alejandro Valencia, este martes, sobre los falsos positivos en Colombia. Él aseguró que las ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 (durante el gobierno Uribe Vélez) “se cometieron como parte de una política de gobierno”.

Uribe, visiblemente molesto por los señalamientos, dijo: “El honor patriótico está por encima de cualquier cálculo”. Y anunció que denunciará a la Comisión de la Verdad, “de la irresponsabilidad en cabeza de Alejandro Valencia”.

Posteriormente, expidió un comunicado de prensa donde dejó claro que la única base de esta afirmación “es el sesgo de la Comisión, como lo advirtió en su renuncia el mayor Carlos Ospina”.

La Comisión de la Verdad, sus sesgos e inclinaciones electorales https://t.co/SB1oJgon4t — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 10, 2022

Enfatizó en que ningún integrante de las Fuerzas Armadas puede decir que él le dio mal ejemplo de palabra, de acción o de omisión.

“Pidió la Comisión ampliación de la fecha de trabajo, y me expresó el padre De Roux que era necesario para no interferir las elecciones. Sin embargo, las declaraciones irresponsables de Alejandro Valencia no tienen más interés que apoyar al candidato Petro”, manifestó Uribe.

El exmandatario, quien en agosto de 2021 dijo que no reconocía a la Comisión de la Verdad, señaló que él ha rechazado la legitimidad de la Comisión, “creada con el desconocimiento del triunfo del ‘no’ en el plebiscito por la paz”.

“No obstante, recibí al padre De Roux y a otras dos personas”, añadió Uribe. Recordó además que en una reunión se refirió a 63 puntos de su gobierno en materia de transparencia que quedaron consignados en un documento público.

Sin embargo, según él, “nada valió, el sesgo y la rabia fueron evidentes, como lo denuncia el mayor Ospina”.

La Comisión de la Verdad, sus sesgos e inclinaciones electorales pic.twitter.com/LW0tv1xKSs — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 10, 2022

De aquella reunión, dijo Uribe, “se quedaron sin publicar, por solicitud del padre De Roux, mis respuestas a dos preguntas miserables que se relacionaban con Pablo Escobar y el grupo criminal Los Pepes”.

“Los comisionados llegaron a mi casa movidos por oenegés cercanas a las Farc, a indagatoriar a un criminal y no a escuchar a mi persona que he servido con honestidad a la Nación”, dijo el expresidente.

Ante las afirmaciones del comisionado Valencia y el informe de la Comisión de la Verdad, sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano, Uribe anunció: ”Me corresponderá proceder judicialmente contra Alejandro Valencia, quien aparece como el comisionado titular de las declaraciones calumniosas contra el gobierno que presidí”.

El pronunciamiento de Uribe se da justo una semana después de la renuncia del mayor Carlos Ospina a la Comisión de la Verdad porque, según él, no estaba de acuerdo con la forma en que se estaba redactando el documento final sobre la guerra en el país. “La copa se llenó gota a gota (...) Tenía que respetar a las víctimas y dar cuenta de la verdad que estaba faltando”, denunció.