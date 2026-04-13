Un inmueble en Medellín, asociado en el pasado a estructuras del narcotráfico, será convertido en un laboratorio forense de alta complejidad para apoyar los procesos de identificación de personas desaparecidas en Colombia.

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Medellín impulsa espacios forenses para la búsqueda de desaparecidos del conflicto armado

En el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, un inmueble que durante décadas estuvo asociado a la historia del narcotráfico en Colombia está siendo transformado en un espacio completamente distinto.

Se convertirá en un laboratorio forense destinado a la identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó el predio al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

El objetivo es la puesta en marcha de un centro especializado en procesos de identificación humana, según lo reportado por fuentes institucionales del Estado colombiano.

El predio está ubicado en el sector de San Lucas, en El Poblado, una de las zonas residenciales más exclusivas de Medellín.

Se trata de una propiedad amplia, rodeada de vegetación y con estructuras de alta seguridad que, según los reportes periodísticos, perteneció en el pasado a redes vinculadas al narcotráfico durante la época del Cartel de Medellín.

Aunque no existe una descripción pública detallada de todos los espacios internos por razones de seguridad y adecuación institucional, las imágenes divulgadas por la SAE y medios nacionales muestran una construcción de gran extensión, con áreas interiores que están siendo adaptadas para labores científicas y forenses.

🧵 #AEstaHora La SAE hace la entrega definitiva de un inmueble de más de 170 m² en San Lucas, Medellín, a Medicina Legal, un paso clave en los procesos de identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. pic.twitter.com/HZlbBtE5LT — Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) April 11, 2026

SAE, Medicina Legal y UBPD impulsan nuevo espacio para la búsqueda de desaparecidos

El objetivo del proyecto es convertir este espacio en un centro integral de abordaje forense, donde equipos de Medicina Legal trabajarán en la identificación de restos humanos asociados a casos de desaparición forzada.

De acuerdo con información oficial. el laboratorio permitirá analizar casos vinculados a hechos de violencia ocurridos en Medellín y el noroccidente del país.

Esto incluirá episodios como la Operación Orión, uno de los capítulos más críticos del conflicto urbano en la capital antioqueña.

La iniciativa hace parte de una estrategia estatal que busca resignificar bienes incautados o extinguidos al crimen organizado, transformándolos en espacios de memoria, justicia y reparación.

Esta entrega se enmarca en la Política de Activos para la Memoria Histórica, implementada por la SAE, que transforma bienes provenientes del crimen en espacios al servicio de la verdad Foto: Foto: X @activosSAE

El proyecto se enmarca en una política estatal más amplia que busca dar un nuevo destino a bienes que alguna vez estuvieron asociados a actividades ilícitas.

En el caso de Medellín, la apuesta es clara: convertir un lugar marcado por la historia del narcotráfico en un espacio de ciencia forense, memoria y verdad.

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Para las autoridades, este tipo de intervenciones no solo tienen un valor operativo en la búsqueda de desaparecidos, sino también un impacto simbólico en la construcción de memoria histórica en Colombia.