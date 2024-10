Arranca la cuarta edición de ‘Rodando por una Sonrisa’: buscan financiar cirugías para 90 niños de Montería

“La intervención quirúrgica es muy técnica. Tiene que hacerse bien hecha. Así se vea bonita, este no es un tema estético. Si la fisura del paladar no queda perfecta o cerrada como debe ser, quedan escapes de aire, la alimentación no va a ser la mejor y la pronunciación no va a entonar. No son muchos los profesionales que tienen el manejo y la experticia para hacerlo”, dijo Tamayo en el evento.