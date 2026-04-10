Hay consternación en el corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca, en el departamento de Tolima, por una tragedia que se presentó al interior de un hogar geriátrico.

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Al parecer, dos adultos mayores tuvieron una pelea y uno de ellos terminó asesinando al otro. Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido.

Según los primeros reportes, la víctima fatal tenía 79 años y respondía al nombre de Mario Gutiérrez Cárdenas, mientras que el agresor fue identificado como José Ananías Cárdenas, de 84 años.

El hombre asesinado era residente permanente del hogar de paso, mientras que el señalado homicida asistía transitoriamente al sitio.

Imagen referencia de miembros del CTI realizando un levantamiento de cadáver. Foto: Colprensa

Todo ocurrió el pasado martes, 7 de abril, al interior del establecimiento. Al parecer, la jornada avanzaba con normalidad, hasta que se desató una discusión entre los dos.

Por el momento no se sabe el motivo por el que inició el conflicto, pero poco a poco la tensión entre ambos fue incrementando y las agresiones pasaron al plano físico.

Al parecer, en medio de la riña, José habría tomado un elemento de madera y habría atacado a Mario en el pecho y en el rostro, ocasionándole heridas que lo llevaron a la muerte.

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Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca, se pronunció tras lo sucedido y lamentó lo ocurrido en el lugar geriátrico. Asimismo, confirmó que ya se adelantan las pesquisas para establecer con exactitud todo lo que ocurrió.

“El hecho ya está siendo materia de investigación, realizando un análisis psicológico tanto al agresor como a las personas vinculadas a este hogar para que, con su testimonio, se pueda determinar si existía algún trastorno o dificultad no común dentro de su residencia”, señaló.

De igual manera, confirmó que el agresor vivía en un sitio cercano al hogar de paso, pero allí se le estaba prestando el servicio de alimentación. “Eran dos personas conocidas en la zona que anteriormente no habían estado inmersas en hechos violentos”, explicó.

Imagen referencia de una escena del crimen. Foto: Policía de Miami-Dade

Sin embargo, medios locales han informado que al parecer este no sería el único conflicto que ambos habrían tenido. De hecho, se habla que hace cerca de un año también tuvieron una discusión por una mascota.

El mandatario le hizo un llamado a la comunidad para que cualquier tema se resuelva por medio del diálogo y se evite de esta manera que este tipo de situaciones se repitan.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones del caso para esclarecer con exactitud qué fue lo pasó en este hecho, que genera consternación en esta zona del país.