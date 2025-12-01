Así fue como el Ejército frustró secuestro masivo en Popayán; hay un muerto y dos heridos

Un grave hecho de orden público se presentó en Popayán, en el Cauca, este lunes, primero de diciembre, en donde el Ejército frustró un secuestro masivo que tenía planeado cometer delincuencia común.

En medio del cruce de disparos tres personas resultaron heridas. Una murió. | Foto: Adobe Stock

De acuerdo con la institución militar, los hechos se registraron en la vía Panamericana en el sector de la Cabullera en Popayán.

Los delincuentes, según la información militar, salieron a la vía a interceptar vehículos particulares para secuestrar a sus ocupantes.

La acción criminal no fue ejecutada por los delincuentes debido a la reacción de la tropa que se encontraba patrullando por la zona. Los uniformados detectaron la acción sospechosa de los criminales sobre la vía y entraron en combate, dejando como resultado un civil, un suboficial y un criminal heridos.

Los secuestradores se enfrentaron a tiros con el Ejército. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“En el desarrollo de la operación se presentó un intercambio de disparos en el que uno de los delincuentes resultó herido y posteriormente murió en el centro hospitalario de la región.

Un suboficial y uno de los ciudadanos que serían secuestrados también resultaron heridos”, informó el general, Alirio Aponte Sepúlveda, comandante Vigésima Novena Brigada.

Agregó el oficial: “Durante la operación militar se logró la incautación de un arma corta, cartuchos de varios calibres, una memoria USB y prendas de uso privativo de las fuerzas militares y de policía”.

Los delincuentes, según el Ejército, tenían prendas de uso privativo de la Fuerza Pública. | Foto: Armada

El violento hecho en Popayán se registra en medio de otra acción criminal sucedida en los últimos días, en la que un coronel fue asesinado en la capital del Cauca.

Se trató del caso del coronel Rafael Granados Rueda, quien se movilizaba en un vehículo particular, con vidrios polarizados y que fue impactado por varios proyectiles de arma de fuego.