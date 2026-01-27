Así fue el cruce de disparos entre policías y ladrones en pueblo de Cundinamarca

Momentos de pánico vivieron los habitantes de una vereda en Yacopí, Cundinamarca, cuando policías se enfrentaron a disparos con sujetos armados que se movilizaban en una camioneta.

La información de la Policía de Cundinamarca indica que la comunidad se comunicó alertando sobre hechos sospechosos de un vehículo que se movilizaba en el sector.

Policía requisa a uno de los presuntos ladrones en Yacopí. Foto: Policía

“Los hechos se registraron cuando la ciudadanía alertó oportunamente sobre la presencia de una camioneta, cuyos ocupantes presuntamente pretendían cometer un hurto en la vereda ‘El Silencio’. De inmediato, nuestros uniformados activaron el ‘Plan Candado’, logrando interceptar el vehículo en zona rural. Al notar la presencia de los policías y con el fin de evitar su captura, los sujetos accionaron armas de fuego contra los uniformados, lo que desencadenó un intercambio de disparos”, informó la Policía.

Así mismo indicó la autoridad que “se incautaron tres armas y se inmovilizó el vehículo implicado. En medio de la acción de la autoridad, se capturó en flagrancia a dos sujetos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”.

En manos de la Fiscalía quedaron los capturados en Yacopí. Foto: Mariano Vimos

En otra acción, la Policía de Cundinamarca logró la captura de una persona que venía convirtiéndose en el terror de las tarjetas bancarias en Girardot.

El caso involucra a un sujeto de 44 años de edad, quien fue señalado de alterar sistemas de seguridad de los cajeros automáticos para hurtar a los usuarios del sistema financiero.

“Los hechos se registraron en el barrio San Miguel, específicamente en la Carrera 10 con Calle 14. La alerta se generó gracias a la oportuna comunicación de la central de monitoreo de cámaras de los cajeros electrónicos, quienes informaron a la patrulla del cuadrante sobre la presencia de un sujeto que manipulaba de forma sospechosa el dispositivo”, explicó la Policía.

Los capturados se enfrentaron a disparos con la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Cali

Agregó la autoridad que: “Al llegar al lugar, los uniformados abordaron al ciudadano descrito. Durante el procedimiento de registro, se evidenció que el sujeto había aplicado pegamento en la ranura lectora de tarjetas del cajero, una modalidad delictiva utilizada para bloquear el plástico de la víctima y, posteriormente, mediante engaños, realizar el denominado “cambiazo”. En poder del capturado se hallaron 14 tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias, las cuales presuntamente utilizaba para intercambiarlas con las de sus víctimas".