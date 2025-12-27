Nación

Astrid Cáceres, directora del ICBF, denunció que entraron a robar a su vivienda

La funcionaria manifestó que los hechos podrían estar relacionados con denuncias de la entidad por presuntos casos de corrupción en varias regionales.

Redacción Nación
27 de diciembre de 2025, 1:20 p. m.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que se robaron un computador y elementos de sus hijos.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, aseguró que se robaron un computador y elementos de sus hijos. Foto: COLPRENSA

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, denunció que en las últimas horas fue víctima de robo en su residencia y señaló que sería por la labor que viene adelantando la entidad.

Informo que anoche entraron a mi casa a “robar”, solo sacaron el portátil del trabajo y dos instrumentos de música de mis hijos, al parecer no se llevaron nada más", escribió la funcionaria en su cuenta de X este viernes.

La directora de la entidad dio a entender que podría tratarse de un mensaje por la labor que se viene haciendo en el ICBF, de revisar toda la contratación para el próximo año, donde al parecer se han encontrado inconsistencias.

“Si fuera un mensaje porque estamos revisando a detalle la contratación 2026, o si fuera un mensaje para evitar que revisemos a fondo lo que pasa en Atlántico, les anunciamos que eso no tiene ya que ver con nosotros, toda información de presuntos delitos la pasamos inmediatamente a Fiscalía”, dijo.

La funcionaria manifestó que esto no la detendrá en su función de “reportar” los hallazgos en la entidad y denunciar las irregularidades que allí se presentan, con el objetivo de eliminar la corrupción.

Es nuestro deber y nuestro derecho reportar lo que hallamos y así seguirá, nadie en mi entidad puede reservar información que debe ser reportada inmediatamente a entes de control y seguir la ruta anticorrupción”, indicó.

Cáceres le pidió a la Fiscalía General de la Nación que avance en las denuncias que se han presentado a lo largo de este 2025, así como en investigar el robo que denunció a su residencia, de donde le hurtaron el portátil de trabajo.

“Por lo demás… seguimos adelante con la operación directa de servicios y con la necesidad infinita de depurar cada regional para que el recurso de los niños y niñas sea solo para ellos y ellas", manifestó Cáceres.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también lanzó una dura advertencia a los corruptos: “Los negocios se acabaron acá… ya no hay nada que hacer por este lado, intenten robar en otro lado que no sea la plata de los niños y niñas… sigo adelante".

