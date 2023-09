Atención | Abogado de Nicolás Petro habló con SEMANA: “No nos sorprende, era algo de se veía venir”, dijo sobre anunció de imputación de cargos

Esto al recordar que la citación se presentó poco después que naciera su hijo, por lo que no podía atender ninguna diligencia. “En ningún momento se quiso ni desconocer ni evadir, simplemente se pidió una nueva fecha y hora porque el niño tenía unos pocos días de nacido”.

Henao recordó que él llegó al caso poco después de la imputación de cargos y anunció de la colaboración con las autoridades. Sin embargo, resaltó que siempre ha estado presto a atender las citaciones y llamados del delegado de la Fiscalía, por lo que no entiende por qué se habla de incumplimientos. ”No entiendo, no veo qué fue lo que lo que incumplió”, afirmó el abogado.

Por el momento, están dispuestos a enfrentar el juicio, cumpliendo los trámites fijados. Por el momento no han tenido ningún acercamiento para retomar la etapa de colaboración y entrega de información con el fiscal Mario Burgos, quien lidera la investigación. “Si hubiese algún llamamiento de la Fiscalía, si hubiese alguna citación, si el fiscal Burgos llega a tener en cuenta o necesitar al señor Nicolás Petro para cualquier cosa en el devenir de su investigación, considere estamos siempre atentos para acudir”.

Tras conocer la radicación de la acusación Nicolás Petro Burgos trinó: “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.