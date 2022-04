Lo último | Consejo Nacional Electoral dio vía libre y Federico Gutiérrez aparecerá como Fico en el tarjetón

Este 5 de abril, el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución 1782, autorizó una modificación del logo que identifica la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez.

El nuevo logo incluye la expresión ‘Equipo por Colombia’ y ‘Fico’. De esta manera, la campaña busca vincular directamente el nombre de su candidato presidencial a la imagen gráfica que se verá en el tarjetón que recibirán los colombianos el próximo 29 de mayo, en la primera vuelta presidencial.

Esta es la resolución del Consejo Nacional Electoral, donde se incluye el nuevo logo:

Reunión de Fico con senadores liberales

El candidato presidencial Federico Gutiérrez cada vez suma más simpatías al interior del Partido Liberal, un sector que anhela tener Gustavo Petro, pero que cada vez se le escapa de las manos.

Este martes, como lo anticipó SEMANA, 10 senadores del Partido Liberal invitaron a almorzar a Fico Gutiérrez. El encuentro, donde reinó la cordialidad y el buen ambiente costeño, tuvo como epicentro el apartamento del senador Lidio García, ubicado en el norte de Bogotá.

García, cabeza de lista del Partido Liberal al Senado y uno de los hombres más cercanos al expresidente César Gaviria, ofreció a sus congresistas y al aspirante presidencial un arroz con coco, pollo y patacones.

El almuerzo, casi en secreto, empezó a las 12:00 del día y se extendió hasta las 3:00 de la tarde. Allí, algunos senadores le reiteraron al candidato que respaldan su aspiración para llegar a la Presidencia y que esperan que después de Semana Santa, cuando el Partido Liberal tome la decisión en bancada, él sea el escogido por parte del trapo rojo.

En el almuerzo solo faltaron cinco senadores, entre ellos, Mario Castaño, quien está cercano a la campaña de Gustavo Petro. También John Jairo Roldán, Fabio Amín, Juan Diego Echavarría –quien ha sido parte de la estrategia del petrismo de llenar plazas públicas en Antioquia para el líder de izquierda– y Alejandro Carlos Chacón.

El último no ha tomado una decisión oficial sobre qué candidato presidencial respaldar. Inicialmente, simpatizó con el proyecto de Rodolfo Hernández, pero hoy no se inclina por una candidatura, aunque no le disgusta el proyecto de Federico Gutiérrez. Él, por ejemplo, es del combo de senadores liberales que le preocupa un gobierno de la izquierda en los próximos cuatro años, tal como se lo hicieron saber a César Gaviria en una reunión de bancada la semana anterior.

Federico Gutiérrez, en medio del almuerzo, agradeció el apoyo de los liberales, entregó un balance de cómo avanza su campaña y confió plenamente que la institucionalidad del partido rodee a su candidatura.

No hubo acuerdos políticos, pero sí la intención de los senadores de acompañar su candidatura, pero tras una decisión que tome el Partido Liberal.

SEMANA conoció que el expresidente César Gaviria, presidente de la colectividad, conocía del almuerzo y no vio con malos ojos el encuentro entre sus senadores y el candidato presidencial. Es más, personas muy cercanas a Gaviria, además de los senadores, hicieron presencia en el almuerzo y tomaron fotografías y videos.

El encuentro entre Federico Gutiérrez y los 10 senadores del Partido Liberal es de tal relevancia que se espera que en las próximas horas el partido emita un comunicado oficial de prensa donde compartirá fotografías y aclarará que la decisión de un posible respaldo presidencial solo se tomará hasta pasada la semana de pascua y en democracia, es decir, tras un consenso o votación de los senadores y representantes electos.

El almuerzo es un punto nuevo que se anota Fico Gutiérrez, quien además de reunirse en privado con el expresidente César Gaviria hace dos semanas, avanza en entablar diálogos con los senadores liberales afines a él.

La idea es que así como el candidato se sentó este martes con los senadores liberales, también lo haga en los próximos días con los representantes a la Cámara, que hoy, según las cuentas del partido, apoyan en un 50 % a Fico Gutiérrez y el restante a Gustavo Petro.