Atención | Day Vásquez se declarará inocente y no descarta buscar una negociación con la Fiscalía General

Fuentes cercanas aseguraron que tanto Nicolás Petro como Day Vásquez se declararán inocentes de los cargos imputados. Sin embargo, en el caso de Vásquez no se descarte que busque una negociación con la Fiscalía General a cambio de obtener beneficios. En este caso podría negociar un principio de oportunidad que representaría cesar la persecución penal en su contra por los delitos por un período de un año a cambio de información o que declare personalmente en los juicios de tipo penal.

Sin embargo, por motivos de seguridad y protección su defensa podría pedir, además de la detención domiciliaria y una medida no privativa de la libertad, que sea trasladada a un lugar donde se le brinde una reclusión especial.

La captura fue innecesaria

Por su parte, Nicolás Petro sostendrá por medio de sus defensa la vulneración de sus derechos procesales. El abogado David Teleky, defensor principal del hijo del presidente, advirtió que están en un escenario complicado como defensa, pero que darán la pelea para demostrar que no existe necesidad o urgencia para una medida de aseguramiento en contra de su cliente. Además, anticiparon que Nicolás Petro se declarará inocente de los señalamientos de la Fiscalía.

El abogado aseguró que la Fiscalía no tiene cómo demostrar la necesidad de la medida de aseguramiento y así lo expondrá al juez de control de garantías que este martes escuchará del ente acusador la evidencia contra el hijo del presidente Gustavo Petro, capturado el pasado sábado en la ciudad de Barranquilla.

“No está razonada, no tiene ninguno de los requisitos que debe tener. Para que la gente entienda, una medida cautelar de esta naturaleza, que es durante el trámite de un proceso, donde no se debe discutir, en lo absoluto, ningún grado de responsabilidad, sino simplemente, si la persona ofrece un peligro para la comunidad, para el proceso, para las víctimas, para las pruebas”, señaló el abogado.

“Desde Barranquilla, como si allá no hubiera jueces, como si no hubiera podido hacerse virtual, como si tuvieran algún elemento serio y contundente, que seguro no lo tienen, para pensar que fuera a evadir la acción de las autoridades. Con una mujer embarazada, quién va a huir de la justicia, quién va a pensar en si quiere afectar la prueba, de ningún modo”, señaló el defensor.