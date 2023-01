John Poulos: La impactante frialdad durante la legalización de captura del novio asesino de la DJ Valentina Trespalacios

El juez 59 de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de John Poulos, el principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Trespalacios, con quien sostenía una relación sentimental desde hace algunos meses. Para el funcionario judicial, se cumplieron los tiempos que exige la ley para realizar la detención y presentarlo ante las autoridades judiciales.

John Poulos ante un juez de control de garantías. - Foto: Captura de pantalla

En su intervención, el funcionario judicial rechazó uno a uno los argumentos presentados por el abogado de Poulos, que pidió no darle legalidad a esta captura aduciendo la vulneración de sus derechos procesales al estar retenido en Panamá por más de 24 horas. Con las evidencias documentales el juez concluyó que “se le garantizó de forma inmediata la asistencia de un defensor”.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Lo que ocurrió en medio de su retención en el aeropuerto de Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo a Turquía, fue un acto administrativo, relacionado meramente con trámites migratorios.

Vea la audiencia de legalización de captura

“De esta manera Migración Panamá determina autónomamente expulsar de ese país al señor John Nelson (Paulos) y proceden a verificar el último puesto migratorio registrado para esta persona, estableciendo que era Colombia, por lo que se dispuso a su expulsión”, dijo.

En los registros se encuentra que se le informó de manera clara, y en su idioma, lo que estaba ocurriendo. “El procedimiento de captura se da tanto en el idioma castellano como en inglés. Por esto se señala que el capitán Federico Alejandro Martínez y la teniente de la Policía, Bridgitte Jaramillo López adelantan esta actividad tanto en castellano como en su lengua natal”.

Desde el primer momento -enfatizó el juez-, se puso a disposición de Poulos la asistencia tanto de un traductor acreditado como de un abogado que lo asesorara: “Se le ha garantizado tener comunicacion privada con un defensor, así mismo, se le ha informado de la posibilidad que tenía de designar uno de su confianza y en lo que tiene que ver con el buen trato ha de señalarse previo acuerdo con lo expuesto por Mauricio Armando Ruiz Hurtado, esta persona no permitió su valoración médico legal”.

. - Foto: SEMANA

Cuando se instaló la audiencia, tanto el abogado defensor como el traductor fueron claros en afirmar que ya habían tenido comunicación clara y constante con Poulos, quien “dijo entender las razones para adelantar esta audiencia y el señor abogado dijo que estaban listos para comenzar”.

El último adiós a Valentina Trespalacios. - Foto: Redes sociales / Foto suministrada a SEMANA

Por esos hechos, narró, la audiencia presentó una demora para iniciar puesto que se tenía que garantizar la debida comprensión del procesado, con el fin de que conociera lo que iba a ocurrir.

“Se ha tenido una comunicación de la traductora como con el defensor de confianza como con el procesado para no solo garantizar la comprensión de la audiencia, sino también el ejercicio de su derecho a la defensa material”, explicó.

“Se han permitido intervenciones adicionales al señor defensor con el propósito que su intervención se ajuste a lo convenido por la bancada defensiva y los certificados que el aquí procesado ha comprendido la intervención de todos los intervinientes, incluida la de su defensor”, manifestó el funcionario judicial.

Finalmente, advirtió que se hizo toda la comunicación con la Embajada de los Estados Unidos para que conocieran la situación.

El juez señaló que “nunca se puso de presente la necesidad de una gestión o intervención de funcionarios consultares (...), quiere decir lo anterior que se le ha garantizado su derecho de comunicarse con su consulado y no hay manifestación alguna en punto a no adelantar la audiencia preliminar hasta tanto se garantizara la participación del consulado y, adicionalmente, no obra ningún tipo de elemento que permita considerar cumplir que la Fiscalía General de la Nación impidiera la representación jurídica, ayuda humanitaria o de protección”.

La Fiscalía le imputará los delitos de femicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Igualmente, solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.