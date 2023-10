Atención | Nicolás Petro no asistió al cara a cara con el fiscal Mario Burgos; aunque fue el denunciante, también quedó mal. La diligencia está en marcha

Nicolás Petro Burgos no asistió a declarar -este viernes- ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el marco de la investigación que se adelanta contra el fiscal delegado ante el Tribunal, Mario Andrés Burgos , por las filtraciones del interrogatorio que rindió Nicolás Petro en su intento de colaboración con la justicia que anunció en agosto pasado.

Pese a que estaba citado desde el pasado martes, Petro Burgos no se hizo presente en la diligencia que se adelanta en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.

La Fiscalía señaló que para que Nicolás Petro hubiera podido costear todos esos gastos, debía tener en su haber más de 1.450 millones de pesos. “Para 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con 280 millones de pesos, por lo que existen 1.053 millones que no son producto de su labor como diputado y, al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal y que le genere ingresos ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero recibidos en efectivo”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación.