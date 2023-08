Atención: nuevo temblor sacudió este domingo 20 de agosto a Villavicencio. Este fue el reporte

Después del fuerte temblor que se sintió el pasado jueves en gran parte del país, la tierra no ha dejado de moverse, especialmente en el departamento del Meta, donde se siguen registrando movimientos telúricos con intensidades mucho menores a los 6,1 grados del 17 de agosto.

Este no es el primero que se registra este domingo, pues en horas de la mañana la entidad reportó otro sismo, esta vez en El Calvario, Meta. El informe señala que se produjo a las 7:32 a. m. La magnitud fue de 2,9 y tuvo una profundidad superficial (menor a 30 km).

¿Qué es un sismo?

El SGC explica que a diario se pueden presentar sismos que no son percibidos por las personas. | Foto: Getty Images

También es esencial cubrir la cabeza y el cuello “metiéndose debajo de una mesa o un escritorio resistente. Si no se encuentra cerca de un lugar en el que pueda resguardarse, agáchese cerca de una pared interior o junto a muebles de poca altura que no vayan a caerle encima, y cúbrase la cabeza y el cuello con los brazos y las manos” , indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).