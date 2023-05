Aterrador: Hombre abusó de una menor en Transmilenio tras intimidarla y romperle el vestido; fue descubierto en flagrancia

Luego de un repudiable hecho que conmocionó a los usuarios de Transmilenio, las autoridades lograron la captura y posterior imposición de medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Daniel Esteban Torres Barrios, señalado como el presunto agresor sexual que aterrorizó a una menor de edad en un bus articulado.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de mayo cerca de la estación Escuela Militar. Una adolescente de 15 años, cuyo nombre se mantiene en reserva por su protección, se encontraba a bordo del vehículo de transporte masivo cuando fue abordada por el agresor. Según el relato de la víctima, Torres Barrios se acercó de manera intimidante, profiriendo palabras obscenas y realizando actos de índole sexual en su contra.

Daniel Esteban Torres Barrios, señalado como el presunto agresor sexual que aterrorizó a una menor de edad en Transmilenio. - Foto: Fiscalía General

La situación se tornó aún más escalofriante cuando el agresor le habría roto violentamente el vestido de la joven, causándole una lesión en uno de sus dedos. Afortunadamente, otros pasajeros del sistema fueron testigos de los actos aberrantes y rápidamente alertaron a las unidades de la Policía encargadas de la seguridad en el sistema de Transmilenio.

“El señalado atacante, al parecer, le rompió el vestido a la víctima y le ocasionó una lesión en un dedo. Los demás pasajeros se percataron de lo que sucedía y alertaron a las unidades de la Policía Nacional”, indicó la Fiscalía.

La pronta intervención de las autoridades permitió la captura en flagrancia de Daniel Esteban Torres Barrios. Posteriormente, un fiscal de la Seccional Bogotá procedió a imputarle el delito de acto sexual violento, un cargo de suma gravedad que podría acarrearle severas consecuencias legales. Sin embargo, el presunto agresor no aceptó los cargos que se le imputaron.

La comunidad en Bogotá, consternada por este hecho reprochable, espera que se apliquen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la víctima, así como para evitar que este tipo de incidentes vuelvan a repetirse en el sistema de transporte público de la ciudad.

Mientras tanto, el caso de Torres Barrios continúa su curso en los tribunales, donde se buscará esclarecer los hechos y obtener una sentencia acorde con la gravedad del delito cometido.

Daniel Esteban Torres Barrios fue descubierto en flagrancia y enviado a la cárcel. - Foto: Fiscalía General

Joven que fue acosada por hombre en Transmilenio

Los casos de acoso sexual en Transmilenio no paran. El hecho ocurrido con la menor de 15 años se suma al de una joven que fue víctima de un hombre que, según su relato, se le acercó insistentemente y al ver que ella se alejaba, la siguió. Lo peor, sin importarle nada, el sujeto se masturbó delante de ella.

El repudiable hecho ocurrió en la estación de Transmilenio Suba Calle 100, al norte de la ciudad, el pasado mes de marzo.

“Un hombre que, no conozco, empezó a acercarse mucho. Yo, cambiaba de parte (lugar) para tratar de alejarme de él y me seguía persiguiendo. Llegó un punto en que el hombre empezó a masturbarse y a tocarse en la estación de Transmilenio”, relató Geraldine Peña, víctima de acoso, a CityNoticias.

Joven relató que fue acosada por hombre que la persiguió y se masturbó frente a ella en Transmilenio (Imagen de referencia). - Foto: Daniel Reina

De acuerdo con el relato de la joven, que es abogada, tomó el primer articulado que llegó a la estación para huir del sujeto; sin embargo, dijo, el hombre también subió al bus para seguirla. Al percatarse que era perseguida, contó, acudió al conductor en busca de ayuda, pero no la habría conseguido.

“Le pedí al conductor que me colaborara, que llamara a la Policía porque yo necesitaba ayuda. Me dijo que no lo iba a hacer porque no iba a pasar nada”, añadió.

Tras no tener apoyo, la mujer descendió del articulado en la siguiente estación y ubicó a una bachiller de la Policía.

“El hombre, con un descaro total, mirándonos a los ojos, me dijo que por qué me atrevía a bajarlo del Transmilenio. Le dije: me estabas acosando y te estabas masturbando frente a mí en una estación”, añadió.

Fue tal el descaro de hombre que le respondió: “Yo, me masturbó donde quiera”.

Luego de 30 minutos de espera, llegaron uniformados de la Policía a atender el caso. “Ella (la auxiliar) pidió refuerzos y nadie llegó, me tocó a mí llamar a la línea 123 para pedir apoyo para la policía, porque estaba temiendo por su seguridad”, agregó.

Cuando el sindicado fue abordado y requisado por los uniformados, “le quitan una bolsa de marihuana y lo dejan ir. Solo le pidieron el número de cédula, no el documento, dio un número falso y se va”.

La joven mujer asegura que de nada sirvió la espera porque no pudo entablar una denuncia, ya que “tras una hora, no pude denunciar, no hay a quién denunciar”.

Sobre lo ocurrido, Transmilenio, a través de un comunicado, se pronunció y aseguró que “tan pronto se recibe el reporte, se inició la revisión detalle a detalle gracias a la valiosa información de la colaboradora, que por más de 20 minutos narró al nuevo equipo de atención psicosocial de forma detallada el lamentable evento”.

Este caso sigue siendo materia de investigación.