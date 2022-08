“Aumentar penas no soluciona la corrupción”: la reveladora carta del Colegio de Abogados al nuevo MinJusticia

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia celebró este lunes la designación de Néstor Osuna como ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. En una carta de cinco páginas, conocida por SEMANA, este importante colectivo al que pertenecen reputados abogados como Iván Cancino, Felipe Caballero, entre otros, destacan el alto nivel académico de Osuna, pero también señalan que es necesario revisar algunas propuestas para el buen funcionamiento de la justicia.

Las propuestas son varias. La primera señala que la situación actual de la justicia no dista mucho de la que en 1996 propició la gran reforma penal, que culminó con la expedición de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal que hoy nos rigen.

En segundo lugar, el Colegio de Abogados advierte que la situación carcelaria es crítica, “y a pesar de las valiosas iniciativas que se han emprendido en los últimos tiempos, son pocos los avances en materia de protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad. Se hace necesario derogar las iniciativas legislativas que han excluido de beneficios penales conductas de escasa lesividad, aquellas que han impuesto la detención preventiva como la única opción, y dar espacios reales a la resocialización y a las segundas oportunidades, así como el carácter excepcional de las medidas de aseguramiento, especialmente, las privativas de la libertad”, señala la misiva.

Se le pide al Gobierno Petro apoyarse el fortalecimiento presupuestal para la Rama Judicial, y propender porque las instancias de Justicia tengan asiento permanente en el CONFIS. Sobre este punto, advierten que las necesidades del Poder Judicial pasan “por el respeto a la carrera, la ampliación del número de jueces y fiscales, la nivelación salarial, la dignificación de la labor de nuestros servidores judiciales, y la mejora de los sistemas tecnológicos y fortalecer el acceso a la Justicia con iniciativas como las Casas de Justicia, entre otras”.

Y uno de los temas más importantes es el fortalecimiento de la virtualidad: “Esperamos que el Ministerio de Justicia continúe con la visión de la Justicia Digital como una política de Estado que debe fortalecerse y respecto de la cual no debe haber un paso atrás. Habrá de continuarse con la digitalización de los expedientes, y fortalecer tecnológicamente el Poder Judicial, así como proseguir en la pedagogía para el acceso a una justicia virtual”, señalan.

En la carta, también solicitan “considerar la dignidad y los derechos de los abogados litigantes, quienes no tienen un acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y sus voces no suelen ser oídas a la hora de abordar las problemáticas de la Justicia. Pedimos que en este Gobierno no se estigmatice la labor del defensor, práctica desafortunadamente recurrente cuando se trata de garantizar los derechos de todos”.

Otro de los puntos es que piden respeto por las decisiones de la Justicia y concebir otra manera de combatir la corrupción. “Esperamos cesen los cuestionamientos mediáticos y aperturas de procesos disciplinarios a funcionarios judiciales o a abogados por acatar la Ley. Los derechos y las garantías son de todos”.

Y agregan: “Invitamos al Ministerio de Justicia a considerar un nuevo rumbo en la lucha contra la corrupción, un viraje respecto de la forma en que se ha combatido este y tantos otros flagelos entre nosotros. Está demostrado, que el aumento de penas o la reducción de beneficios penales no es la salida, como lo evidencia el fracaso evidente de la Ley de Seguridad Ciudadana que desestructuró nuestro sistema procesal, sin beneficio alguno para la comunidad”.